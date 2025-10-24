La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Nabokov, autor de 'Lolita' (1955)

La biblioteca como reducto

Juan José Lara

Director de la Biblioteca Regional de Murcia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Contra la desinformación: bibliotecas. Ese es el lema bajo el que se celebra este año el Día de las Bibliotecas. En esta misma línea ... se ha creado en el seno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria el grupo de trabajo 'Libre acceso a la información y contra la censura en bibliotecas'. Se trata de impulsar las bibliotecas como un reducto de la información veraz, la libertad de expresión y la diversidad cultural frente a las arremetidas de los fanatismos de toda laya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  5. 5

    El sospechoso de encubrir el doble crimen de Librilla niega cualquier implicación
  6. 6 El incendio de un camión en el Puerto de la Cadena provoca retenciones en la autovía A-30
  7. 7

    Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España
  8. 8 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  9. 9 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  10. 10

    El Puerto de Cartagena mejorará el acceso a la cala de la batería de San Isidoro y Santa Florentina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La biblioteca como reducto

La biblioteca como reducto