María José Cánovas: «El uso de las TIC en los jóvenes fomenta las ganas de aprender»
Martes, 26 marzo 2019

'Mi Periódico Digital' llega a su fin hoy. Un año más, la iniciativa ha sido posible gracias a la organización de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y laverdad.es y el patrocinio de Quirónsalud Murcia, Centro Comercial Thader, Iberdrola y Grupo Fuertes. María José Cánovas Fuertes, directora corporativa de Recursos Humanos de Fuertes, avala los valores del concurso.

- Grupo Fuertes apoya 'Mi Periódico Digital', ¿cree en las iniciativas como esta para que los jóvenes aprendan de un modo diferente?

-Son ya diez las ediciones que lleva esta iniciativa y los niveles de participación se superan cada año, lo que demuestra su éxito y lo acertado que es este proyecto para motivar a los jóvenes a adquirir nuevos conocimientos y estimular la imaginación, la creatividad y las ganas de aprender. Esta acción fomenta también una educación en valores relacionada con el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo, valores que coinciden con los de nuestro modelo empresarial.

- ¿Qué consejos les daría a los jóvenes en materia de alimentación?

-La alimentación es fundamental en el cuidado de la salud. Mi consejo es comer bien y de forma saludable con una dieta variada y equilibrada y con la práctica de ejercicio físico. Nuestro grupo empresarial está muy implicado en el ámbito agroalimentario, estamos muy comprometidos en la alimentación y en aportar beneficios específicos para la salud. Si queremos que los jóvenes desarrollen buenos hábitos, tenemos que sensibilizar sobre la importancia que tiene consumir toda clase de alimentos.

- ¿Cómo cree que debe introducirse la tecnología en las aulas? ¿A qué edades opina que pueden manejarlas sin riesgo?

-Las nuevas tecnologías ofrecen una nueva posibilidad de aprendizaje que antes no hemos tenido. Las TIC están presentes en todos los ámbitos de nuestro día a día y marcan el futuro. Es bueno promover el uso de estas herramientas, no tanto como entretenimiento, sino como sistema de aprendizaje para adquirir conocimientos, analizar la información o gestionar los datos. Ya es normal observar cómo desde muy pequeños se utilizan los dispositivos electrónicos con gran facilidad. No depende tanto de la edad, sino de que exista una sensibilización y un compromiso educativo para promover su buen uso y potenciar así las capacidades de los jóvenes.

- ¿Qué actividades abarca Grupo Fuertes? ¿Cuáles son los principales valores que mueven al holding?

-Somos un grupo formado por una veintena de empresas, incluyendo un potente núcleo agroalimentario liderado por ElPozo Alimentación. Nosotros optamos por la cultura de la excelencia, el esfuerzo, la integridad, la innovación y la mejora constante. Estamos también implicados en aplicar la digitalización para ser más rápidos y eficientes.