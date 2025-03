José María Garres: «El 'Bolero' de Ravel es un salto a la vida que ojalá suene en mi alboroque»

Gema Escobar Domingo, 23 de marzo 2025, 08:06 Comenta Compartir

Viajero incansable y virtuoso de la interacción conceptual, el artista plástico José María Garres trabaja en la exposición colectiva en homenaje a Antonio Ballester y en el ambicioso proyecto individual 'El vientre de la ballena', que inició en 2014 y hace referencia a contenedores reales y ficticios desde las cavernas, el arca de Noé y el caballo de Troya al barco de Ulises o al monstruo marino que engulle a 'Pinocho'.

1 Libro Nevil Shute | Ed. Heinemann (1952) 'Aquel país lejano'

Detalle de la portada de 'Aquel país lejano'. Ed. Heinemann

«Cuando tenía 19 años, en el Círculo de Lectores me ofrecieron este libro y lo compré. Es una historia que empieza en Inglaterra y termina en Australia. Me marcó ese viaje tan largo. A mí lo de las antípodas me sonaba a una cosa lejana, lejana, y vi que ambas eran culturas afines de alguna forma. Trata de la relación entre dos familias. Una de ellas, inglesa, va desapareciendo hasta la muerte de la abuela. La nieta va a Australia a buscar sus otras raíces, que apenas conoce».

2 Canción Maurice Ravel | Dedicado a la bailarina Ida Rubinstein (1928) 'Bolero'

Detalle de la portada de la canción 'Bolero'. Maurice Ravel

«Esta pieza dura 16 minutos. Me pongo una versión a piano, que tocó Pilar Valero en una conferencia, aunque la he escuchado para orquesta y para orquesta y ballet. Nadie le ha puesto letra nunca porque no necesita nada. Es un salto a la vida que ojalá suene durante el alboroque que haga la gente que vaya a mi entierro. Hay que tener presente la muerte, sin miedo. El sufrimiento sí que no lo soporto».

3 Película Robert Mulligan | Universal Pictures (1962) 'Matar un ruiseñor'

Detale del cartel de la película 'Matar un ruiseñor'. Universal Pictures

«Me gustan especialmente dos clásicos, 'Matar un ruiseñor', que vi antes de leer el libro en el que está basada, y 'La diligencia'. Y de cine español, me quedo con 'Bienvenido, Mister Marshall' y 'El Verdugo'».

4 Rincón Capital de la región de la Toscana Florencia (Italia)

Ampliar

«Tengo tres viajes pendientes: Florencia, Roma y Viena. Quiero volver en cuanto pueda a Florencia para ir al Museo del Bargello. Hace unos días lo hablé con Petrus Borgia y Sofía Gea. Es un museo pequeñito, intimista. Estuve dibujando unas piezas allí y lo pasé muy bien. Iré también a la Casa Buonarroti, para reencontrarme con la Virgen de la Escalera y la Batalla de los Centauros. Estoy deseando volver a Roma. He ido cinco veces y sigo descubriendo lugares nuevos. Viena es también alucinante, sobre todo si te gusta el 'art déco' y el modernismo. No hay que perderse tampoco el mercado de la ciudad».

5 Red social Uso profesional y personal | @josemariagarres Instagram

Ampliar

«Me gustan las redes sociales para unas cosas pero, para otras, no. A través de ellas veo historias relacionadas con la política, las guerras, la muerte, los niños que sufren... Me quité la página web y cuando subo temas profesionales uso Instagram; prefiero esta red a Facebook».

6 Tapa Con vermú | Plaza San Agustín (Murcia) Pulpo al horno

Ampliar

«Me gusta tomarme las tapas con vermú, un chorrito de sifón y un trozo de limón. Y, si puede ser, con unas olivicas de Cieza. El sábado 'practicamos' lo de probar el pulpo como lo hacen en Murcia, primero cocido y luego al horno, con unos amigos que se acercaron a ver la exposición de [José Luis] Galindo. Lo comimos en un barecito frente al Museo Salzillo y que lleva un matrimonio hispanoamericano. Antes yo era un habitual del Tío Sentao, en cuyo patio nos sentábamos los artistas de Murcia».

7 Televisión Entrevistas a partir de las 22.00 horas Canal 24 horas

Ampliar

«No veo series de televisión. Me gusta ver las entrevistas que hacen a partir de las diez de la noche en el Canal 24 horas. Creo que las series son muy repetitivas. En general, los guionistas son muy malos, los americanos, los españoles, los franceses y los chinos».

