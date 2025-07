José Francisco Puche: «He tenido las mejores y más locas ideas sobre una bici en El Carche»

Músico de corazón y formación, el ingeniero de Telecomunicaciones y director del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (Cetem) destaca la creación de un ... departamento que desarrolla tecnología para que las personas mayores puedan ser independientes durante más tiempo, amortiguando el golpe psicológico de sentir que pasan de ser un recurso a convertirse en una carga.

1 Libro Patrick Süskind | Seix Barral (1985) 'El perfume'

«Me gusta por la capacidad imaginativa del autor, por cómo genera algo tan atractivo de una forma innovadora. Parte de una premisa con la que a priori sería muy difícil montar una historia. Lo leí el primer verano que tuve que trabajar en Valencia, cuando estaba terminando la carrera, en los trayectos de la universidad a casa y de la casa a la universidad. Otro libro que me gusta mucho es 'Liderazgo Brain-Friendly', de Silvia Damiano y Juan Carlos Cubeiro. Libros motivacionales existen muchos; algunos muy útiles, otros que ni fu ni fa y otros muy inútiles, pero este es muy práctico y da claves para ser mucho más eficientes y felices. Eso sí, los libros que más he regalado son los de Stephen King, porque mi mujer ya era muy fan de este escritor antes de conocernos. En casa creo que están todas sus obras, incluso alguna repetida».

2 Película Damien Chazelle | Bold Films, Blumhouse Productions, Right of Way Films (2014) 'Whiplash'

«Trata de un chico que toca la batería, y me llamó mucho la atención porque describe el proceso de llegar al éxito con profundidad, teniendo en cuenta el sufrimiento, el esfuerzo, y mostrando que, incluso estando en lo más alto, no todo es de color de rosa para los pocos que consiguen llegar».

3 Canción Viva Suecia | Álbum 'El amor de la clase que sea' (2022) 'Justo cuando el mundo apriete'

Detalle de la portada de 'El Bien'. Viva Suecia

«La canción, y sobre todo la versión con Leiva, me gusta no solo por la melodía y la forma en la que está cantada, sino por su mensaje sobre cómo sacar energía cuando las fuerzas flaquean, cuando el mundo aprieta, contando con alguien cerca que te ayude. Nadie puede entender cómo soy yo si no conoce que parte de mis recuerdos y de mi ser están ligados a la música y, particularmente, a esta música levantina que es la música de banda. Recomiendo escuchar especialmente el pasodoble 'Como las propias rosas'. Soy músico desde pequeño. Empecé a tocar el acordeón y a estudiar solfeo porque mi padre tocaba el acordeón de oído. Después aprendí a tocar el saxo. Entré en la banda de música de Yecla, y toda mi adolescencia estuvo ligada a ella. Casi todos mis mejores amigos provienen de ese tiempo. Igual que mi padre influyó en mí, yo influí en mis hijos y todos son músicos y tocan en la banda. Cuando les veo tocar, y más si es este pasodoble, me encanta y me entra morriña. También es archiconocida mi felicitación de Navidad: un villancico interpretado por toda la familia, desde que mis hijos eran pequeños».

4 Rincón En la comarca del Altiplano (Jumilla) Sierra del Carche

«Soy muy aficionado a la bicicleta de montaña. Inmiscuirte en esa sierra es algo habitual para mí. Las ideas más locas y extravagantes, pero seguramente las mejores que he llegado a tener nunca, las he tenido encima de una bici, dando pedales y sudando la gota gorda en montañas como El Carche. Ese es mi sitio, donde me viene la inspiración. En el ámbito internacional, Roma es mi ciudad favorita. Conozco muchas capitales europeas, pero esa conjunción de patrimonio, historia y carácter religioso que tiene Roma es especial».

5 Red social Uso profesional | Uso personal LinkedIn y Facebook

«Las redes fueron en su día una tecnología muy disruptiva. Son una nueva forma rápida y eficiente de comunicación, y en ese sentido son muy útiles. La forma que tienen mis hijos de coger hora en la peluquería, por ejemplo, es por Instagram, porque el peluquero es muy joven también. No hay otro mecanismo. Otra cosa es que las redes tengan el peligro que tiene cualquier tecnología cuando no se utiliza bien: el abuso de la propia red social y la existencia de contenidos, no digo ilegales, pero sí poco adecuados. Si el uso se hace de una manera prudente y eficiente, las redes sociales son un gran hito tecnológico».

6 Tapa La Zaranda (Yecla) Bacalao rebozado

«En La Zaranda lo hacen espectacularmente bien. Es un local que tiene más de cien años y, desde siempre, este ha sido el aperitivo más especial. Me gusta ir con amigos y con la familia, sobre todo en invierno, y es un lugar que tiene mucho encanto».

7 Serie Glen A. Larson | NBC (1982) | 4 temporadas 'El coche fantástico'

«Seguramente si la viéramos ahora nos resultaría un tanto machista, pero hace 40 años me alucinaba por la tecnología del coche, el famoso 'Kitt'. La veía sobre todo con dos de mis hermanos. Yo les decía: «Ese coche terminará existiendo», y se reían, decían que era un flipado. Parecía muy de ciencia-ficción y hoy día nos estamos encontrando con vehículos que prácticamente pueden ir solos a cualquier sitio y llevan más tecnología aún».