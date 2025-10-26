José Antonio Cobacho: «Soy europeísta y progresista; me causa perplejidad el disenso continuo que hay en todo»

Sentarse a charlar con José Antonio Cobacho (Algezares, 1954) es hacerlo con historia viva de la Región de Murcia. No se muestra muy convencido de ... este apelativo el propio aludido, pero es que el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia fue rector de esta misma institución desde 2006 a 2014 después de ser decano, vicerrector y secretario general de la misma. También fue miembro del Consejo Jurídico de la Región, consejero de la extinta Cajamurcia y ahora preside el Consejo Económico y Social, cargo que aún mantendrá durante los próximos dos años.

Pasados ya los 70, y a solo unos días de ser nombrado doctor 'honoris causa' por la Universidad Politécnica de Cartagena, eso de jubilarse le suena poco menos que a chino a este «defensor radical» del Trasvase Tajo-Segura, ávido lector de periódicos (en papel), padre de tres hijos y abuelo de dos nietas. «Bueno, ahora mismo una, de ocho años, pero la segunda llega en un par de semanas, como mucho», se ilusiona. Preocupado por aspectos como la proliferación de universidades privadas, la actual política de vivienda, los discursos contra la inmigración y la tasa de natalidad, Cobacho cree que este país necesita de forma perentoria recuperar la senda de «buscar acuerdos».

Está muy pendiente, como no podía ser de otra manera, de la nueva carrera que se abre ahora para optar al sillón del rectorado –ese mismo que ocupó él– después de que su amigo José Luján haya anunciado su 'fichaje' por la patronal Croem. Y también deja claro que no quiere «más perros» después de haber perdido no hace mucho a 'Cobi' –diminutivo de Cobacho–, con el que se daba largos paseos.

–¿Sigue paseando?

–Sí, suelo andar bastante porque me viene muy bien. A veces tengo ansiedad y procuro andar todo lo que pueda. Suelo pasear con amiguetes, voy mucho al Malecón. El otro día me fui por la orilla del río y estuve dos horas andando. Por el centro de la ciudad también ando.

–Pero más perros, no.

–El perro se lo regalaron a mi hija pequeña, Cristina, sus padrinos. Pero yo no quiero más perros. 'Cobi' estuvo 14 años con nosotros y lo quise mucho. En febrero hará dos años que murió. Tengo muchas fotos suyas en el teléfono.

–Tiene 71 años y sigue tan activo como siempre. La jubilación para otro día, ¿no?

–Yo he podido jubilarme y no me he jubilado porque he seguido haciendo cosas, No me lo planteo. 'Carpe diem', hay que vivir el momento. Yo no me planteo a dos años vista si me voy a jubilar o no. Pues depende de cómo me encuentre, si me apetece... Hay que vivir el día a día. Cuando acabe el mandato en el CES, ya veremos.

–Ya no da clases.

–El año pasado di algunas. A mí dar clases es algo que me ha encantado siempre. En mi época de rector seguí dando clase. Sólo el último año dejé de darlas porque, con la crisis económica que había, ya estaba loco. Pero era algo que siempre me venía bien, era una manera de descargame emocionalmente. Ese rato a mí me liberaba. Me ha gustado la docencia, pero también me ha gustado la gestión. En la historia de la Universidad de Murcia, después de de [Manuel] Batlle, y de [José] Lostau, la persona que más alta gestión universitaria ha hecho he sido yo. He sido rector, he sido vicerrector, secretario general, decano, etcétera.

–Con tres candidatas entre los aspirantes, cobra fuerza la posibilidad de que la Universidad de Murcia tenga la primera rectora de la historia. ¿Cómo lo ve?

–Bueno, vamos a ver, es verdad que en la Universidad de Murcia históricamente no ha habido nunca una mujer en ese puesto. Sin embargo, en la Universidad Politécna de Cartagena sí que la hubo. Eso es una realidad. Ahora mismo las cosas están cambiando. Bueno, ya veremos lo que vota la gente.

–¿Algún favorito?

–Conozco a todos los candidatos, claro, después de tantos años en la universidad. ¿Favoritos? No. Pero vamos, hay gente que me gusta más y gente que me gusta menos. A ver, en el rectorado de la universidad, uno se lleva sorpresas, porque uno cree que una persona va a gestionar muy bien y luego no gestiona. Y, por el contrario, otra persona que tú creías que no iba a gestionar tan bien y luego gestiona de maravilla. En definitiva, lo que sí que veo es que, en general, es una situación en la que nunca había habido tantos candidatos y tantas candidatas a rector como en esta situación. Son muchísimos. Vamos a ver qué pasa.

Lo mejor de ser rector

–Si pudiera, ¿le gustaría volver a ser rector?

–Hay una frase que aprendí de un rector de Valladolid, Ignacio Serrano, que decía que lo mejor de ser rector es haberlo sido. Yo creo que en la vida hay que saber que las cosas pasan, y ya está. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer.

–Este jueves salió en LA VERDAD un artículo de Pablo Artal, punta de lanza en la UMU, en el que dice: «[...] ser rector no debería ser un ejercicio de vanidad, sino una enorme responsabilidad. Liderar una universidad exige algo más que habilidad para repartir cargos o cuidar equilibrios internos. Hace falta visión, coraje y criterio. La Universidad de Murcia no necesita más reglamentos ni comisiones, sino más ideas, menos formularios y más curiosidad, menos currículum al peso y más talento». ¿Coincide?

–Yo creo que, para ser rector, lo importante no es tener un currículum brutal. Hay mucha gente que puede tener un currículum excepcional como profesor, como investigador, pero luego no llevar a cabo de forma adecuada la gestión. Ya se lo he comentado antes. Para ser rector, lo que hay que ser es buen gestor. Gestionar es gestionar. La universidad es una empresa pública y, como empresa pública, hay que saber gestionarla de una manera correcta. El currículum, los méritos como docente o investigador coadyuvan, pueden servir, pero no son fundamentales.

–¿Qué le parece el anuncio del fichaje de José Luján por la patronal Croem?

–Me ha sorprendido. Tengo buenísima relación con Pepe. Le voy a contar una cosa. Yo ya era presidente del CES, estaba allí una tarde y vino Luján a justificarme por qué no se presentaba a rector. Y, cuando termina, le digo: 'A ti lo que te pasa es que no tienes lo que hay que tener para presentarte al rectorado'. Para ganar unas elecciones hay que estar dispuesto a perderlas. A la mañana siguiente me llama y me dice: 'No me has dejado dormir en toda la noche con lo que me has dicho, pero me voy a presentar a rector'. El otro día lo escribía el director de LA VERDAD en su página del domingo. En realidad, el currículum de Pepe es brutal. Pero la filtración de esa noticia ha sido una cosa que a Pepe Luján le está suponiendo que algunos grupos le critiquen. Pero bueno, cuando a uno le pasan cosas de estas, pues tiene que aguantar.

–Hablemos de política.

–De lo que quiera.

–En 1980 rompió su carné del Partido Comunista.

–Sí. Veo que se sabe bien mi historia [risas]. Lo hice el 31de diciembre para que no se me olvidara nunca. Entonces me criticaban porque ellos eran prorrusos y yo no era nada prorruso. Y dije: pues yo tengo que irme de aquí. Yo soy europeísta y sigo siendo europeísta. Y progresista también.

–Del progresismo hablaremos en otra entrevista, pero el europeísmo parece que no está muy de moda. Por no hablar de la OTAN, que está más en entredicho que nunca.

–Ahora mismo, Daniel, se pone en entredicho todo. ¿Qué no se pone en entredicho? Lo ponemos todo en cuestión. El mundo está viviendo una época muy convulsa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se aglutinó, y formar parte de la Unión Europea ha sido un antes y un después para España. Pensando no tanto en mí, sino en mis hijos y en mis nietos, estamos asistiendo a un proceso muy preocupante, porque no sabemos qué va a pasar.

–¿Qué le preocupa?

–Pues me preocupa que no veo que haya posibilidad de llegar a grandes acuerdos. Estamos viviendo un proceso de muchos conflictos. Hay una palabra que yo aprendí cuando era miembro del Partido Comunista de España, que era 'consenso'. Creo que es muy importante que haya consenso, que haya acuerdos. Si hay mucho disenso, la situación en España, en Europa y en el mundo se complica.

–Después del Partido Comunista, ¿no ha tenido ganas de hacerse otro carné?

–No, no. Como siempre digo, el único partido en el que milito es el Real Murcia Club de Fútbol. Para mi desgracia, porque en realidad ahora mismo el Real Murcia es preocupante. Yo sigo yendo al estadio todos los domingos. He podido entrar en la directiva, y he podido presidir el club. Pero con la muerte súbita de mi padre [expresidente del Real Murcia], que murió con 48 años, ya tuve bastante.

–¿Cómo fue?

–Mi padre murió de un infarto de miocardio. Y eso cambió mi vida, me ha marcado psicológicamente. Aquel día la Arrixaca no estaba abierta. Si la Arrixaca hubiera estado abierta, mi padre no hubiera muerto. La muerte de mi padre me ha marcado mucho, también por el papel que tuvo que hacer mi madre, porque el Real Murcia nos arruinó. Tuvimos que pagar deudas del Murcia en su día.

–Y, a pesar de todo, el amor por esa camiseta se ha mantenido inmarcesible...

–Sí. Digamos que no se lo he tenido en cuenta.

–Perplejidad, ahora mismo, ¿qué le provoca?

–Bueno, como soy profesor universitario, cuántos alumnos me ven y me preguntan a qué se van a dedicar, qué van a hacer cuando acaben la carrera. El desempleo juvenil me preocupa mucho, muchísimo. Creo que hace mucha falta que PSOE y PP, y algún partido más, lleguen a acuerdos para solucionar los problemas de la gente y dejen de estar todos los días dándose pescozones. ¿Perplejidad? Pues el disenso continuo que hay en todo. Por ejemplo, es una realidad la cantidad de migrantes que hay en España. Yo viví intensísimamente la época en la que desde mi pueblo se iba la gente a Francia, a Alemania... Ahora hay muchos migrantes que se han afincado y que están haciendo las cosas bien. Y que haya gente que esté diciendo que hay que echar a todos los migrantes no lo entiendo muy bien. La atención que hay sobre los migrantes, pues no lo entiendo, porque hay de todo. Evidentemente, si hay un migrante que es un delincuente, pues lo que hay que hacer es meterlo en la cárcel. Pero qué sería del campo de Cartagena si no hubiera la cantidad de migrantes trabajando en la agricultura en la Región de Murcia. Si echamos a todos los migrantes, ¿quién va a cultivar el campo de Cartagena?

«Redes 'antisociales'»

–Como catedrático de Derecho Civil –del latín 'civilis', que significa 'relativo al ciudadano'–, ¿cuáles cree que son los retos más importantes que afronta ahora mismo la ciudadanía?

–Bueno, además de la tasa de natalidad, que es bajísima –lo que afecta a cuestiones como el futuro de las pensiones–, hay un tema que a mí me obsesiona... ¡Y yo no soy franquista!, pero es una realidad y siempre lo he dicho.

–Diga.

–Como digo, no soy franquista, pero viví la política de vivienda que se llevó a cabo en el tardofranquismo.

–Bueno, militó en el Partido Comunista, así que usted es poco sospechoso de ser franquista.