José Altamira Moreno, un murciano ejemplar

José Altamira Moreno (Murcia, 1821-Alicante, 1896) ha pasado a la posteridad por ser padre del insigne catedrático, historiador y jurista alicantino Rafael Altamira y Crevea (1866-1951), uno de los intelectuales españoles más importantes del primer tercio del siglo XX, cuyos restos fueron repatriados desde México e inhumados el pasado 10 de febrero en el cementerio de la localidad alicantina de El Campello, en presencia del rey Felipe VI. Sin embargo, el propio Rafael Altamira, que recibió innumerables reconocimientos académicos a lo largo de su vida y fue nominado en dos ocasiones al Premio Nobel de la Paz, recordaría en varias ocasiones la importancia, en su formación personal, de los valores democráticos y sociales que le inculcó su padre.

En una conferencia ofrecida en 1925, relataba lo siguiente: «En mi casa, recibí una lección continua de liberalismo y democracia a la que he sido fiel siempre. Mi padre, militar, estuvo en el sitio de Morella con Espartero; hizo la campaña de África. No se sublevó nunca. Tenía un sentido liberal y democrático muy comprensivo. Para él, todos los hombres eran hermanos suyos a quienes debía ayudar siempre, en cualquier clase de circunstancias». A esto, añadió en unas notas autobiográficas otros valores recibidos de su padre, como «la laboriosidad, la conciencia del deber, aunque no guste, y el sentimiento de benevolencia y caridad».

Pero, ¿quién era José Altamira, este murciano ejemplar?

José Altamira Moreno nació en la ciudad de Murcia el 5 de septiembre de 1821, hijo del músico militar de origen gallego Juan Altamira Malaver y de la sevillana Francisca Moreno Gaytano. Con solo doce años, siguiendo los pasos de su padre, entró de músico contratado en el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1, una unidad de élite de larga trayectoria al servicio de los monarcas españoles.

En el expediente de su carrera militar se hace constar su acreditado valor, su buena conducta y su excelente dirección musical

En sus primeros años de servicio, siendo apenas un adolescente, participó en las guerras carlistas (1833-1840) en el bando liberal del general Espartero y después en varias campañas en Cataluña y Andalucía. En diciembre de 1848, con veintisiete años, ascendió al cargo de Músico Mayor del Regimiento y al año siguiente formó parte de la expedición enviada por el general Narváez a los Estados Pontificios para asegurar en su puesto al papa Pío IX, que había sido obligado a huir de Roma por el movimiento revolucionario que vivió Italia en esa época. Cuatro años después, llegó destinado a la ciudad de Alicante y allí conoció a Rafaela Crevea y Cortés, una joven nacida en la localidad de Cocentaina en 1833. Ambos se casaron el 18 de mayo de 1854 en la entonces Colegiata de San Nicolás. Ese mismo año, José Altamira se ganó el agradecimiento de los músicos militares al conseguir mejorar las condiciones económicas de su gremio con una razonada reivindicación presentada ante el ministro de la Guerra. Gracias a su solicitud, el 30 de diciembre de 1854 la reina Isabel II firmó una real orden por la que los músicos Mayores del Ejército adquirían el grado de subteniente en el escalafón militar, con la mejora de sueldo que eso suponía, y los músicos contratados ascendían al grado de Sargento Primero.

Mientras tanto, José Altamira siguió desarrollando con valor y diligencia su labor militar y en años siguientes recibió dos importantes distinciones reales: en 1856, la Cruz de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica, y en 1860, el título de Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

A finales de 1867, después de treinta y cuatro años de servicio en el Ejército, José Altamira pidió el retiro y se estableció en Alicante con su mujer y sus hijos Juana y Rafael, En 1872, nacería su segunda hija, María. En el expediente de su carrera militar, conservado en el Archivo Militar de Segovia, se hace constar su acreditado valor –pues los músicos militares también entraban en combate, cuando era necesario–, su buena conducta y su excelente dirección musical. Tras unos años de descanso en la finca que tenía la familia de su mujer en el entonces caserío de El Campello entró a trabajar como profesor de Música en el Colegio Politécnico de San José y pronto destacó entre los alicantinos por su atención a los necesitados y sus frecuentes visitas a pobres y enfermos acompañado de su amigo José Mira y Giner y de su hijo Rafael. Por sus preocupaciones sociales, José Altamira se implicó en la vida municipal de Alicante y a finales de los años ochenta entró en el Consistorio que encabezaba el liberal Rafael Terol y llegó a teniente de alcalde.

Recibió en 1856 la Cruz de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica, y en 1860, el título de Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III

En 1890 ejerció incluso de alcalde accidental en dos ocasiones por la ausencia del titular y la prensa local destacó su dedicación al municipio, ya fuera presidiendo todos los actos religiosos y civiles de la ciudad o dirigiendo a pie de calle la limpieza de los urinarios públicos. José Altamira continuó su labor municipal hasta sus últimos días, cuando un fuerte reúma articular le apartó de la actividad municipal.

Manifestación de duelo

Su fallecimiento se produjo el 10 de octubre de 1896, a los setenta y cinco años, de un ataque al corazón, y según informó 'El Diario de Murcia' el 14 de octubre, el traslado de su cadáver desde su domicilio hasta el cementerio de Alicante fue «una verdadera manifestación de duelo». Cuatro años después, falleció en El Campello su mujer, Rafaela Crevea, que fue enterrada en el cementerio de esta localidad. Ello motivó que su hijo Rafael decidiera reunir los restos mortales de sus padres en El Campello y el 8 de mayo de 1910 encabezó el cortejo fúnebre que trasladó los restos de su padre desde el cementerio de Alicante hasta el de El Campello, acompañado de las principales autoridades políticas, civiles, militares, religiosas y culturales de la ciudad. Ese día, cerraron todos los comercios de Alicante y los vecinos colgaron crespones de los balcones de sus viviendas. Los restos de José Altamira se depositaron en el panteón familiar junto a los de su mujer y los de sus padres, aunque la destrucción del cementerio de El Campello por un fuerte temporal motivó que todos ellos fueron trasladados a un nicho en el nuevo camposanto, inaugurado en 1937.

Por fin, en febrero de 2025 encontraron definitivo acomodo en el sobrio mausoleo construido por el ayuntamiento de El Campello para albergar a toda la familia Altamira, incluidos los restos de Rafael Altamira y Pilar Redondo repatriados desde México. La sepultura está presidida por un mural dedicado al famoso jurista e historiador, pero al pie, en un pequeño cubo de piedra, figura el nombre de José Altamira Moreno, «un murciano ejemplar».

