Jorge de Juan: «La vuelta a España está siendo algo complicada para mí»

'El Rey Lear', de Shakespeare, es el personaje que sueña interpretar Jorge de Juan (Cartagena, 1961). «Lo he visto en un montón de representaciones ... en Inglaterra. En España también un par de veces o tres. Y tengo un montón de películas de 'El Rey Lear'», comenta el actor, productor y director teatral, que recientemente se ha instalado en España, en Madrid más concretamente, tras once años viviendo en la capital inglesa. Su vuelta estuvo motivada por el cierre, a finales de 2024, del Cervantes Theatre de Londres, que durante siete años fue el primer y único teatro español en Reino Unido. Fundado y dirigido por Jorge de Juan y Paula Paz, programó 106 obras de teatro, conciertos y eventos.

De vuelta en España, el cartagenero, que desde junio de 2022 hasta enero de 2024 compaginó su labor profesional con el cargo de coordinador de Artes Escénicas e Industria Audiovisual en el Ayuntamiento de Cartagena, vuelve este jueves a las tablas con un proyecto muy especial, 'El abismo'. El monólogo del italiano Davide Enia aborda la tragedia de la inmigración en el Mediterráneo, a través de historias y testimonios reales recogidos en Lampedusa, la isla italiana en la que el 3 de octubre de 2013 naufragó una embarcación con más de 500 personas, dejando 368 fallecidos. Una tragedia que no fue un hecho aislado. El actor no estará solo en el escenario, pues le acompañará su hijo, Mario Alemany, que pone la música al montaje. La cita será a las 20.00 horas en el Teatro Bernal de El Palmar –entradas desde 7 euros–.

En una semana de estrenos, el viernes llega a los cines 'La tierra de Amira' (Roberto Jiménez), «la historia de una migrante que viene de África y quiere trabajar en los cultivos en España, una historia muy humana», protagonizada por Mina El Hammani.

–¿Cómo le llega el proyecto de 'El abismo'?

–Estaba planteándome qué texto hacer una vez he vuelto, después de haber estado 11 años en Londres, viviendo y trabajando. Tuve una conversación con Clara Sanchis [directora del montaje] y me comentó que había visto un texto en Italia que había sido un éxito, un monólogo de Davide Enia. Me lo pasó y me quedé prendado no solo por la dramaturgia del texto, por cómo está escrito el monólogo, algo que yo además nunca había hecho en mi vida, sino por la historia que contaba: la realidad de cómo atraviesan el Mediterráneo estas personas me conmovió, me emocionó y decidí iniciar este viaje.

–¿Qué veremos sobre el escenario?

–Comparto además escenario por primera vez con mi hijo, cuyo nombre artístico es Mario Alemany. Él es músico, aparte de editor de vídeo. En el texto, Davide narra el viaje que hizo a Lampedusa con su padre y cómo le mostró la realidad de lo que pasaba allí. De repente, pensé que podía ser muy emocionante que yo también lo hiciera con mi hijo. Se lo propuse y le encantó la idea. Nunca habíamos trabajado juntos así. Es muy duro trasladar a través de la palabra lo que ocurrió en Lampedusa y lo que ocurre, porque evidentemente hay un paralelismo con la actualidad. Me cuesta mucho, pero todo sea por hacer llegar esa historia humana, porque fundamentalmente de lo que se habla en el texto es de humanidad y de generosidad; de cómo todas estas personas que reciben, ayudan y salvan a los migrantes que llegan por el mar de alguna manera llevan a cuestas un trauma de por vida. Precisamente por lo que ellos ven, sienten y sufren, eso les da nuevas fuerzas para seguir haciéndolo.

Cartel de 'El abismo'.

–¿Qué le ha impactado más de este texto?

–Lampedusa fue el primer viaje del Papa Francisco, por la tragedia que había ocurrido allí [en 2013]. Pero la tragedia sigue existiendo. Yo estuve unos días en La Restinga [El Hierro, Islas Canarias] con personal de salvamento marítimo, que para mí son unos héroes auténticos, los voluntarios que reciben a los migrantes y los médicos que los tratan. Allí estuve hablando con ellos al igual que Davide hizo en su momento y pude comprobar de primera mano que todo aquello que ocurrió hace unos años sigue ocurriendo día a día, porque los testimonios eran exactamente los mismos. A mí lo que más me duele contar en la función, y sé que es importante hacerlo, es el trato que reciben las mujeres, tanto en el viaje que hacen por el desierto antes de llegar a la costa como el viaje que luego hacen en patera. Me llegaron a enseñar algunas fotos y es impactante. Hay una frase que se dice en el texto: «Ni a los animales les hacen las cosas que les hacen a las mujeres». Se me pone la piel de gallina al pronunciarla.

–Una tragedia que no debemos olvidar.

–Desgraciadamente, esto ocurre a diario. Hay otra frase que dice, «El Mediterráneo es vuestro cementerio». Yo sigo al personal de salvamento marítimo y a algunas personas que narran en redes sociales lo que está ocurriendo. Yo presencié varios desembarcos en La Restinga. El momento del salvamento también se narra en la función. Como dicen ellos y como escuché el otro día decir a uno de los jefes de la de la Armada española cuando le preguntaron qué suponía para ellos salvar a toda aquellas personas, «es la ley del mar». Esto también se menciona en el texto: se salva a quien está en peligro, sea quien sea, tenga la religión y el color que tenga.

–¿Cómo está viviendo su hijo esta experiencia teatral?

–Él narra a través de la música lo que está sucediendo en el escenario. Somos él y yo, nada más. Es la historia pura y dura trasladada al público. Él está emocionado, porque no está acostumbrado a esto. Mi hija sí [la cantante María de Juan]. Va a sacar ahora su tercer disco. Yo suelo ser muy objetivo con su música y este va a ser un discazo. Pero él no vive de la música y le ilusiona este viaje que vamos a empezar en mi tierra.

–¿Cómo ha vivido su vuelta a España tras el cierre del Cervantes Theatre en Londres?

–Tuve que cerrar desgraciadamente por falta de apoyo en España. Fue difícil atravesar una pandemia, un Brexit y un una crisis económica en Reino Unido siendo una asociación sin ánimo de lucro y habiendo construido un teatro. Todavía duele la herida, porque no entiendo cómo se puede desperdiciar un teatro construido en el centro de Londres y que este país no haya hecho lo necesario para haberlo mantenido, incluso sin mí. La vuelta a España está siendo un poco complicada. A pesar de haber hecho una serie muy conocida el año pasado ['La Palma', Netflix] y otra para Televisión Española ['Asuntos internos'] y de que esta semana estreno una película, 'La tierra de Amira', cuesta que vuelvan a darse cuenta de que estoy aquí.

«No había nada más»

–¿Cómo nació el desaparecido Cervantes Theatre?

–Primero creamos la Spanish Company e hicimos varias lecturas dramatizadas. Entonces vi que lo que necesitábamos era un espacio. Nunca había habido en Inglaterra un teatro español desde los tiempos de Shakespeare. Por eso decidí buscar las ayudas para crear un teatro allí. Cuando digo que lo construimos, así fue. No había nada. Llamé a unos albañiles. Puse las instalaciones eléctricas, el aire acondicionado, luces, todo. Allí empezamos a hacer literatura dramática en español y algunas de las obras en español y en inglés. Llegamos a interpretar a más de 50 autores y autoras, muchos de ellos de nueva dramaturgia. Además, editábamos libros. No es porque lo diga yo, pero fue un trabajo espectacular el que hicimos allí y tuvo bastante repercusión en la industria británica. Toda la profesión estaba encantada. Al final yo ya no podía más, era demasiado esfuerzo para tan poca ayuda que recibíamos y tuve que cerrarlo.

–Paralelamente, la última etapa del teatro la compaginó con su cargo de coordinador de Artes Escénicas e Industria Audiovisual en el Ayuntamiento de Cartagena.

–Estando en Londres, me llamó la alcaldesa Noelia Arroyo para contemplar esta posibilidad y llegamos a un acuerdo para poder compaginar mi trabajo con este cargo. En un momento determinado vi que era muy complicado, y decidimos acabar con la colaboración. Le agradezco a Noelia la confianza que me dio.