El actor, productor y director teatral Jorge de Juan estrena este jueves 'El abismo'. JAIME MENÉNDEZ
Actor, productor y director teatral

Jorge de Juan: «La vuelta a España está siendo algo complicada para mí»

Tras once años en Londres, vuelve a los escenarios nacionales con 'El abismo', un monólogo que estrena este jueves en el Teatro Bernal de El Palmar

Natalia Benito

Natalia Benito

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:50

'El Rey Lear', de Shakespeare, es el personaje que sueña interpretar Jorge de Juan (Cartagena, 1961). «Lo he visto en un montón de representaciones ... en Inglaterra. En España también un par de veces o tres. Y tengo un montón de películas de 'El Rey Lear'», comenta el actor, productor y director teatral, que recientemente se ha instalado en España, en Madrid más concretamente, tras once años viviendo en la capital inglesa. Su vuelta estuvo motivada por el cierre, a finales de 2024, del Cervantes Theatre de Londres, que durante siete años fue el primer y único teatro español en Reino Unido. Fundado y dirigido por Jorge de Juan y Paula Paz, programó 106 obras de teatro, conciertos y eventos.

