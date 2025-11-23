La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Público asistente a la inauguración del festival, en el Auditorio El Batel. FICC

Jim Jarmusch y Las Monstruas encienden la mecha del FICC

El festival arranca con la proyección de la película 'Father, Mother, Sister, Brother', ganadora del León de Oro en Venecia, y el discurso inaugural de Laura Peñafiel

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

La compañía de artes audiovisuales y escénicas Las Monstruas fue la encargada ayer, un año más, de dar impulso a la inauguración de la 54 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), al ritmo de una vieja máquina de escribir que cobra vida, que no solo redacta un guion, sino que abre un universo. En torno a esa relación gira precisamente esta nueva edición del festival que, bajo el lema 'Del papel a la pantalla. Literatura en el cine', «celebra ese diálogo infinito entre dos artes hermanas: la que escribe y la que filma, la que imagina y la que finalmente revela». Así lo puso de manifiesto este sábado Laura Peñafiel, miembro del FICC, durante su discurso de inauguración del festival, que tuvo lugar en el Auditorio El Batel, sede oficial junto al Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Entre las dos localizaciones se podrán visualizar 60 películas que «reflejan la diversidad y la gran calidad de nuestro cine contemporáneo», dijo Peñafiel, quien recordó que «la literatura y el cine son grandes lenguajes capaces de transformar al espectador con cualquiera de sus historias».

«El mismo entusiasmo»

«Si hablamos de historias –continuó Peñafiel–, no se nos ocurre mejor forma de despegar que con una de las más esperadas del año». Se trata de la película 'Father, Mother, Sister, Brother', del guionista y director de cine estadounidense Jim Jarmusch, que se alzó con el máximo galardón en la última edición del Festival de Venecia. Un pistoletazo de salida por todo lo alto para arrancar esta nueva edición de una cita que, tal y como subrayó Laura Peñafiel, mantiene intacto «el mismo entusiasmo, compromiso e ilusión que desde hace 54 años nos han caracterizado, siempre empeñados en conseguir que a lo largo de toda una semana, Cartagena vuelva a ser punto de encuentro para quienes viven con intensidad el cine y espacio de diálogo entre la palabra y la imagen, en definitiva, entre la creación y ese público que hoy continúa llenando este longevo festival siempre de sentido».

Durante su discurso, además de repasar las numerosas actividades y proyecciones programadas en el festival, Peñafiel quiso reparar de forma especial en el cartel de esta edición del FICC, creado por el artista cartagenero Ángel Mateo Charris, que «nos invita a detenernos ante una escena inspirada en 'El gran Gatsby': un personaje que contempla el horizonte ante un mar que bien podría encarnar el de nuestra propia urbe y que actúa como testigo en ese instante reflexivo que todo artista experimenta justo antes de embarcarse en la creación».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  3. 3 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  4. 4 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  5. 5

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  6. 6 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  7. 7

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE
  8. 8

    Las manos que devuelven la vida a la piedra: arranca en Murcia la restauración de la urna de Alfonso X
  9. 9

    Veinte empresas e instituciones buscan atajar en El Albujón los nitratos que van al Mar Menor
  10. 10

    Manuel Vela, de las sombras a la cima del Everest

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jim Jarmusch y Las Monstruas encienden la mecha del FICC

Jim Jarmusch y Las Monstruas encienden la mecha del FICC