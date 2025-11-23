Jim Jarmusch y Las Monstruas encienden la mecha del FICC

Daniel Vidal Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:43 Comenta Compartir

La compañía de artes audiovisuales y escénicas Las Monstruas fue la encargada ayer, un año más, de dar impulso a la inauguración de la 54 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), al ritmo de una vieja máquina de escribir que cobra vida, que no solo redacta un guion, sino que abre un universo. En torno a esa relación gira precisamente esta nueva edición del festival que, bajo el lema 'Del papel a la pantalla. Literatura en el cine', «celebra ese diálogo infinito entre dos artes hermanas: la que escribe y la que filma, la que imagina y la que finalmente revela». Así lo puso de manifiesto este sábado Laura Peñafiel, miembro del FICC, durante su discurso de inauguración del festival, que tuvo lugar en el Auditorio El Batel, sede oficial junto al Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Entre las dos localizaciones se podrán visualizar 60 películas que «reflejan la diversidad y la gran calidad de nuestro cine contemporáneo», dijo Peñafiel, quien recordó que «la literatura y el cine son grandes lenguajes capaces de transformar al espectador con cualquiera de sus historias».

«El mismo entusiasmo»

«Si hablamos de historias –continuó Peñafiel–, no se nos ocurre mejor forma de despegar que con una de las más esperadas del año». Se trata de la película 'Father, Mother, Sister, Brother', del guionista y director de cine estadounidense Jim Jarmusch, que se alzó con el máximo galardón en la última edición del Festival de Venecia. Un pistoletazo de salida por todo lo alto para arrancar esta nueva edición de una cita que, tal y como subrayó Laura Peñafiel, mantiene intacto «el mismo entusiasmo, compromiso e ilusión que desde hace 54 años nos han caracterizado, siempre empeñados en conseguir que a lo largo de toda una semana, Cartagena vuelva a ser punto de encuentro para quienes viven con intensidad el cine y espacio de diálogo entre la palabra y la imagen, en definitiva, entre la creación y ese público que hoy continúa llenando este longevo festival siempre de sentido».

Durante su discurso, además de repasar las numerosas actividades y proyecciones programadas en el festival, Peñafiel quiso reparar de forma especial en el cartel de esta edición del FICC, creado por el artista cartagenero Ángel Mateo Charris, que «nos invita a detenernos ante una escena inspirada en 'El gran Gatsby': un personaje que contempla el horizonte ante un mar que bien podría encarnar el de nuestra propia urbe y que actúa como testigo en ese instante reflexivo que todo artista experimenta justo antes de embarcarse en la creación».