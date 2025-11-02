La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La actriz multifacética Jessica Cerón. Guillermo Carrión / AGM

Jessica Cerón, más que una actriz todoterreno

Dramaturga, directora teatral, gestora cultural y cantante, ejemplifica la realidad de un sector precario en el que, para sobrevivir, se necesita un perfil multifacético y conocimiento de la industria, más allá de las cámaras y los escenarios

Natalia Benito

Natalia Benito

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

De niña, la actriz Jessica Cerón (Alhama de Murcia, 1992) quería ser bailarina, pero un accidente de tráfico truncó sus planes. Lo recuerda en esta ... conversación con LA VERDAD sin detenerse demasiado en ello. Piensa más en lo que después se convirtió en su siguiente ilusión. «Luego me quise dedicar al cine y comencé a escribir guiones. Con 14 años empecé a hacer cursos organizados por la Universidad de Murcia en Alhama. Veía muchísimas películas, me apasionaba el cine y con 15 años empecé a hacer teatro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  4. 4 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco
  7. 7

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  8. 8

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  9. 9

    Acompañar a morir y sostener en el duelo
  10. 10 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jessica Cerón, más que una actriz todoterreno

Jessica Cerón, más que una actriz todoterreno