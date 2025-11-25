Javier Cercas, en Murcia: «El Quijote es un milagro»

«El Quijote es un milagro. Es un libro popular, de risa, gamberro. Cuando lo lees parece que ahí está todo. No sé cuántas veces ... lo he leído de arriba a abajo», aseguró Javier Cercas al inicio de su encuentro en la Biblioteca Regional. El público ocupó todas las sillas de la Comicteca en esta cita enmarcada en el ciclo 'El canon de la BRMU', en la que el autor estuvo acompañado por el escritor murciano y catedrático de Historia del Arte de la UMU Miguel Ángel Hernández.

El escritor y académico de la RAE charló durante esta cita con sus lectores sobre sus novelas favoritas: 'Ficciones', de Jorge Luis Borges; 'Don Quijote de La Mancha', de Miguel de Cervantes; 'El proceso', de Frank Kafka; y 'Madame Bovary', de Gustave Flaubert. Sobre esta última indicó que «es la novela perfecta. Todo cuadra en el libro».

«Los empecé a leer y nunca he dejado de hacerlo. Me gusta todo de ellos», destacó el autor sobre Kafka y Borges. «Sin embargo, hay libros de Cervantes que no volvería a leer», puntualizó el escritor, que acaba de publicar 'El loco de Dios en el fin del mundo', un libro que le ha cambiado «por completo su visión de la iglesia, del Vaticano» e, incluso, de sí mismo. «Yo intento escribir libros raros», aclaró Cercas antes de explicar cómo surgió la propuesta de acompañar al Papa Francisco en un viaje a Mongolia: «En mayo de 2023, estoy en el Salón del Libro de Turín firmando libros y mi editor en Italia me dice que alguien del Vaticano quiere hablar conmigo». Tras aceptar la propuesta, Lorenzo Fazzini, Director de la Librería Editora Vaticana le dijo: 'El Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto y habíamos pensado que usted le acompañase. Es la primera vez que el Vaticano abre sus puertas a un escritor». A lo que respondió: «¿Saben que yo soy peligroso?», recuerda con una sonrisa.

Sobre el género de su nuevo lanzamiento, el autor de 'Soldados de Salamina' indicó que «es un híbrido. En parte es una crónica, en parte es un ensayo, pero no es una biografía del Papa Francisco, aunque sí está en el centro del libro». Y lanzó una pregunta: «¿Qué hacemos hoy con la religión cuando la inmensa mayoría de nosotros ya no somos creyentes?»

En cuanto a la adaptación de 'Anatomía de un instante', libro que relata el intento de golpe de Estado del 23-F a la ficción a través de la serie homónima de Alberto Rodríguez estrenada hace unos días, el autor aseguró que nunca se involucra en estas adaptaciones y mostró su respeto por el trabajo del director: «Él ha hecho su lectura con un lenguaje distinto».