La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Javier Cercas, junto Miguel Ángel Hernández, este martes en la BRMU. Nacho García

Javier Cercas, en Murcia: «El Quijote es un milagro»

El autor de 'Anatomía de un instante' aseguró, en su encuentro en la Biblioteca Regional, que nunca se involucra en las adaptaciones de sus novelas a la ficción

Natalia Benito

Natalia Benito

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

«El Quijote es un milagro. Es un libro popular, de risa, gamberro. Cuando lo lees parece que ahí está todo. No sé cuántas veces ... lo he leído de arriba a abajo», aseguró Javier Cercas al inicio de su encuentro en la Biblioteca Regional. El público ocupó todas las sillas de la Comicteca en esta cita enmarcada en el ciclo 'El canon de la BRMU', en la que el autor estuvo acompañado por el escritor murciano y catedrático de Historia del Arte de la UMU Miguel Ángel Hernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  4. 4 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  5. 5 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  6. 6 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  7. 7 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  8. 8

    El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»
  9. 9 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  10. 10 El restaurante yeclano Barahonda suma una estrella Michelin más para la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Javier Cercas, en Murcia: «El Quijote es un milagro»

Javier Cercas, en Murcia: «El Quijote es un milagro»