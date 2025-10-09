La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javier Ballesta, en la redacción de LA VERDAD, diario en el que empezó a colaborar en la década de los 80; cada dos jueves publica una columna. NACHO GARCÍA
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia y columnista de LA VERDAD

Javier Ballesta: «El buen maestro toca tu corazón y tu alma»

Presenta hoy en la Fundación Cajamurcia su libro 'Una mirada a la educación', y el viernes firma en la caseta de El Corte Inglés en la Feria del Libro de Murcia

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:38

En 'Una mirada a la educación' (Graó, 2025), Javier Ballesta (Cartagena, 1958) recoge una selección de 65 artículos publicados en LA VERDAD desde 2016 hasta ... 2024 en los que condensa reflexiones en torno a la educación en «este país complejo y paradójico». El catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia [antes de volcarse en la vertiente académica fue pedagogo y maestro] presenta este jueves este volumen, acompañado por el rector de la UMU, José Luján; Juan Manuel Escudero, catedrático de la UMU, y el director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez. Será a las 19 horas, en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia (Gran Vía, 23, Murcia), con entrada libre. Ballesta concluye que el sistema educativo actual es derivado de un conjunto de decisiones políticas más que profesionales, que José Ignacio Wert ha sido «el ministro de Educación más nefasto de la historia», que los docentes son «imprescindibles e insustituibles por pantallas», y que la educación pasa por momentos «inciertos y titubeantes». Cree que la universidad sigue dándole vueltas a viejos problemas, «mientras el paro sigue amenazando a nuestros jóvenes en la calle». Lo dicho en 2016 bien vale hoy, tantos años después: «La clave no es hacer un pacto de Estado que sabemos que no se alcanza. De lo que se trata es de resolver los problemas con una nueva Ley de Universidades que no dure una legislatura y que sea importante para consolidarla».

