Placer auditivo con Anacronía en Totana

La actuación de Anacronía en el Santuario de la Santa de Totana fue un acontecimiento de altura, a la medida del Festival ECOS, que continúa ... erigiéndose como brújula curatorial para la música antigua. Con dos pases abarrotados, el conjunto refrendó el porqué de sus recientes distinciones y creciente popularidad.

Breve y certera, la bienvenida de Jorge Losana abrió una puerta de aire fresco por la que Anacronía entró con paso decidido, transportándonos al salón vienés de Mariana Martínez, repleto de confidencias musicales, en el que la música no se declama: se comparte.

El Divertimento en Re mayor Hob II:D11 de Haydn se desplegó entonces como un teatro de gestos naturales y humor sutil: un Presto con perfume de tertulia, un Minuetto de respiración conjunta y un Adagio que reveló el registro de laúd del clave de Marina López con una orfebrería tímbrica que iluminaba los pizzicati lanzados con picardía por parte de Pablo Albarracín (violín) y Luis Manuel Vicente (viola). Todo ocurría con esa naturalidad de músicos que se quieren y se escuchan, libres de cartón, como si la partitura fuese memoria compartida antes que papel pautado.

La adaptación de la Sinfonía en Do mayor de Mariana Martínez respiró con una lógica impecable: dinámicas llevadas al límite con prudencia estilística, transiciones cinceladas y una continuidad melódica envidiable. Marc de la Linde, viola de gamba, arropó al conjunto mientras la viola tejía puentes de armónicos entre planos y el violín imponía una línea de alta costura, siempre sostenida por un clave que no acompañaba, conversaba. Esta escucha microscópica se volvió argumento estético en el Cuarteto para flauta n.º 1 en Re mayor K. 285 de Mozart, donde la presencia del clavicémbalo, lejos de anécdota, aportó relieve y transparencia realzando la continua maleabilidad del traverso de David Gutiérrez. La profusión de ornamentos, portamentos y appoggiaturas –con su discutible pedigrí historicista– resultó fértil en musicalidad, chispa y placer auditivo.

Cerró la velada el archiconocido Tempo di minuetto del Septeto op. 20 de Beethoven, que levantó a la sala rubricando el triunfo de un conjunto que toca de memoria con fantasía y nervio teatral, y el de un Festival ECOS que vuelve a demostrar cómo la excelencia artística se sostiene en una comunidad que cuida todos los detalles.