Luciano Berio y la resonancia del riesgo en La Cárcel Vieja

La Cárcel Vieja de Murcia vivió dos jornadas de actividad frenética, con un lleno hasta la bandera que ratifica el éxito de esta nueva localización ... frente al Cuartel de Artillería y aplaude la dirección de Amber Kay y su equipo, capaz de proponer ciclos gratuitos de altísima calidad para todos los públicos. Si la noche del 26 vibró con la memoria histórica en la inmersiva Murcia 1879: La Gran Riada –donde Eduardo Balanza y Pedro Guirao transformaron el desastre en relato sonoro–, el día 27 se consagró a la exploración vanguardista con 'Sequenze', un homenaje a Luciano Berio.

La velada fluyó bajo la batuta verbal del Dr. Pedro Nicolás Zaragoza, cuyo tono sereno y erudición –citando a Valéry, Adorno y Eco– sirvieron de brújula indispensable para navegar este complejo universo sonoro. Tras sus breves pero certeras introducciones, Antonio González Hidalgo inauguró el programa al piano con la Sequenza IV. Su interpretación destacó por una concentración hipnótica y un uso virtuosístico de los pedales, donde sus propias expresiones faciales anticipaban la tensión armónica, guiando visualmente al público asistente por los saltos de su ejecución.

El clima se transformó radicalmente con la llegada de Alejandro García Sánchez y su Sequenza V para trombón. Cumpliendo el vaticinio del Dr. Nicolás sobre el homenaje a Grock, García abrazó la teatralidad presentándose con el rostro transfigurado por el maquillaje del clown, en irónico contrapunto a su impoluta vestimenta. Frente a una audiencia atónita, y en pleno modo performance, no solo exhibió un sonido cristalino, sino que logró fundir su voz con el metal creando la ilusión acústica de dos instrumentos simultáneos en la sala.

Retomando la sobriedad, Jonatan Rives defendió la Sequenza IX de clarinete con notable solidez. Apoyado en un tempo a veces conservador, enfatizó concienzudamente las pausas, una decisión de madurez que permitió desgranar los detalles microscópicos de los pasajes más exigentes. Finalmente, Manuel Santapau cerró la noche con la Sequenza XIV para violonchelo. Tal como nos preparó el divulgador, los ritmos de Sri Lanka cobraron vida golpeando la caja de resonancia; entre pizzicati resonantes y «ruidos» inéditos, Santapau generó una atmósfera mágica donde la música brilló, sin excesos gestuales, por su propio y excelente buen hacer.