Retrato de la fotógrafa Isabel Muñoz. Ximena y Sergio
Fotógrafa

Isabel Muñoz: «Los contadores de historias somos memoria»

Premio Nacional de Fotografía en 2016, la también ganadora del World Press Photo en 1999 y 2004 muestra hoy en Arqua su trabajo bajo el agua durante una década

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:30

«¡'Tango'! ¡Ven aquí!». Interrumpe por un momento la conversación la fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) porque su perro, «un carlino negro que duerme conmigo», ... ha salido disparado de su regazo con algo «robado» entre los dientes. «Ya estoy, perdón. Se les quiere tanto a los perros, son tan fieles...». Esta podría ser una de esas miles de instantáneas que se escapan forzosamente, a diario, al disparo de una artista de su talla –Premio Nacional de Fotografía en 2016, World Press Photo en 1999 y 2004–, a pesar de haber captado imágenes que ninguna otra persona ha recogido nunca en su carrete. Algunas de esas fotos, las que asombran al mundo, las mostrará Muñoz este jueves dentro de la charla 'Agua', enmarcada en el ciclo Mujer Arte y Pensamiento, que arrancará a partir de las 19 horas en el salón de actos del Museo Arqua, en Cartagena. La entrada es libre hasta completar aforo.

