Isabel Muñoz: «Los contadores de historias somos memoria»

«¡'Tango'! ¡Ven aquí!». Interrumpe por un momento la conversación la fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) porque su perro, «un carlino negro que duerme conmigo», ... ha salido disparado de su regazo con algo «robado» entre los dientes. «Ya estoy, perdón. Se les quiere tanto a los perros, son tan fieles...». Esta podría ser una de esas miles de instantáneas que se escapan forzosamente, a diario, al disparo de una artista de su talla –Premio Nacional de Fotografía en 2016, World Press Photo en 1999 y 2004–, a pesar de haber captado imágenes que ninguna otra persona ha recogido nunca en su carrete. Algunas de esas fotos, las que asombran al mundo, las mostrará Muñoz este jueves dentro de la charla 'Agua', enmarcada en el ciclo Mujer Arte y Pensamiento, que arrancará a partir de las 19 horas en el salón de actos del Museo Arqua, en Cartagena. La entrada es libre hasta completar aforo.

–Vuelve a la Región de Murcia casi una década después.

–Me hace muchísima ilusión. Mi primer trabajo sobre el mar y sobre el agua fue precisamente en Murcia, en esa costa que tenéis maravillosa en Águilas. Trabajé con bailarines, con periodistas, con activistas...

–¿Cómo fue aquello?

–Mágico. Y yo no soy experta en fotografía submarina, ni soy una buena buza. Yo he aprendido a bucear para poder hacer este trabajo y luego empleo mis conocimientos de fotografía sobre la tierra. Pero para mí fue mágico porque además me encontré toda una comunidad de personas muy concienciadas, que te trasladaban ese amor, esa preocupación por el mar. En Águilas me enamoré de esa parte del Mediterráneo. Luego he seguido trabajando en otros sitios. Pero el primero siempre es especial.

–Y de Águilas a otros sitios de mar tan remotos como Japón.

–El tema del agua me abrió también Japón. Fue a raíz de una exposición en Kyoto. En este caso con Ai Futaki, que tiene dos récords Guinness de apnea. Me cautivó desde un principio cuando me comentó que quería tener voz. Es una mujer que, en cuanto toca el agua, se convierte en sirena. La fauna marina, los mamíferos, la toman por uno más. Es una mujer mágica.

TRABAJO SUBMARINO «Es lo más parecido a esa sensación de volar en sueños; como volver al vientre materno»

–¿Cómo fue el proceso de pasar a capturar la vida bajo el mar, viniendo del trabajo en superficie?

–Yo necesito estar cerca de lo que voy a fotografiar. Me planteé que, si quería hablar del mar, tenía que aprender a bucear.

Algunas fotografías de Isabel Muñoz.

–¿Se convirtió usted también un poco en sirena, como Ai Futaki?

–Pues sí, pero no se crea... Yo no soy una buena sirena. No soy una buena buza, pero ha sido un reto. Es como cuando te subes al tren de la muerte. Tienes que sentir lo mismo porque, si no, no lo puedes contar. Quiero decirle que ha habido momentos duros, también buenos. He podido fotografiar icebergs, aunque se pasa muy mal, porque sientes mucho frío, cómo se congela la sangre. Y es tremendo luego cuando vuelve a fluir. Pero, por otro lado, he podido transmitir esa experiencia, lo que es un iceberg debajo del agua, que son como nubes. Es muy peligroso, pero también muy especial. Esa sensación de volar dentro de la Tierra, de volar viendo las montañas sumergidas. Y luego el sonido, que es como volver al vientre materno. Es lo más parecido a esa sensación de volar en sueños, pero despierto. Yo sigo soñando, pero ya no sueño que vuelo. Para eso tengo ahora el mundo submarino y esa sensación de volar bajo el agua. Pero sí, yo necesito soñar no solo debajo del agua ni durmiendo, sino despierta. Creo que esta es una de las cosas que necesita el ser humano, conectar con esas partes que a veces no son irreales y luego convertimos en reales.

FOTOGRAFÍA CIUDADANA «Es una necesidad, creo que será la historia del futuro; cada imagen cuenta una historia»

–¿Qué fotos siente que le quedan por hacer?

–Creo que siempre queda algo por hacer. Algo que te emocione, que necesites contar, porque la emoción no solo tiene que ser por algo bello. Alguna injusticia, algo que tengas que contar... Para mí ese es el carrete. El carrete es la pasión, que es un verdadero privilegio: esa necesidad de compartir y contar. Yo tengo 74 años, y a veces me da miedo dejar de sentir esa pasión, esa necesidad por transmitir y contar. Esa pasión que es lo que nos mantiene vivos. Yo siempre digo que, en algún momento, cuando me vaya, me gustaría irme dándole la mano a mi hijo y acariciando una cámara.

–Ahora todo el mundo tiene una cámara en la mano.

–Creo que la fotografía ciudadana es una necesidad. Creo en ella, y creo que va a ser la historia del futuro. ¡Si el mundo es imagen! Ahora todo el mundo puede ser fotógrafo, otra cosa es que luego el espectador se emocione más o menos con la imagen. Pero cada imagen cuenta una historia. La fotografía es memoria. Y yo creo que los contadores de historias somos memoria, con imágenes o sin imágenes, me da igual.