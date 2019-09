Más de 200 imágenes ofrecerán 'Una mirada al Mar Menor' en el Museo de la Ciencia Unas nacras, en una de las fotografías de la muestra. / Javier Murcia / Ayto. La exposición, que se puede visitar desde este martes hasta el 27 de octubre, muestra el trabajo del fotógrafo Javier Murcia LA VERDAD Lunes, 30 septiembre 2019, 13:13

29 fotografías en papel y más de 200 fotografías en formato audiovisual del fotógrafo y naturalista cartagenero Javier Murcia componen la nueva exposición temporal 'Una mirada al Mar Menor', que podrá visitarse del 1 al 27 de octubre en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.

En ella el visitante tendrá la oportunidad de sumergirse en el fondo marino de la mayor laguna salada del Mediterráneo occidental, y una de las más importantes a nivel mundial: el Mar Menor.

El trabajo de Javier Murcia como naturalista y fotógrafo se centra en la fauna submarina y dulceacuícola, siendo el Mar Menor una de sus zonas favoritas para desarrollar su afición. Sus fotos han sido publicadas en diversos libros de fauna marina, carteles, calendarios, posters y folletos de diversas fundaciones, y han sido expuestas en museos y muestras fotográficas. Actualmente colabora con diversas revistas regionales y nacionales especializadas en naturaleza y biología marina.

Autor de varios libros, entre ellos 'Guía de la flora y fauna submarinas del Mar Menor', 'Vida bajo el Mediterráneo', 'Un viaje submarino por el puerto de Cartagen' o 'El Mar Menor. Una laguna mágica'. Es coautor de los libros 'El bosque verde, Posidonia oceánica' y 'Els nostres veïns submarins'. Ha colaborado en los libros 'Ictiofauna marina del Mediterráneo' de Domingo Lloris, en el 'Atlas de fanerógamas de España' o 'Las pesquerías artesanales en la Región de Murcia, el chanquete'. Ha recibido varios premios de fotografía en concursos de talla internacional como el prestigioso GDT (European Wildlife Photographer of the Year), Montphoto, Asferico, Fotocam, Nature photographer of the year, Navara, Fotonoja, Euronatur, o Memorial Marialuisa