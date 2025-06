Homenaje a la radio de Eduardo Balanza en el cartel de la 44 edición del Cartagena Jazz

LV Sábado, 7 de junio 2025, 08:52 Comenta Compartir

El artista multidisciplinar Eduardo Balanza ha sido el encargado de diseñar el cartel anunciador de la 44 edición del Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento. El próximo martes 10 de junio se dará a conocer la programación incluida en el abono de la sala Isidoro Máiquez del Auditorio El Batel. Ese día, a las 12, se pondrán a la venta 200 abonos a 125 euros y las entradas individuales para cada concierto, tanto en taquilla del auditorio como en la web jazz.cartagena.es «La radio en primer plano como gran tótem y posibilitador de la difusión de la música, la voz humana y el sonido. He elegido este artefacto tecnológico no por nostalgia, si no por eficacia. Hasta la invención de internet, la radiofonía, fue la única forma efectiva de transmitir sonido. La tv vino después. La música, en cualquiera de sus estilos, llegaba hasta nosotros a través de estas fabulosas máquinas. Yo he diseñado y producido estas radios de terracota a escala real con la ayuda de un ceramista, ofreciendo de este modo una visión todavía más antigua», señaló Eduardo Balanza sobre su cartel para el festival.

«El cartel está compuesto por papeles recortados pegados sobre un cartón pintado, ofreciendo así un trabajo visual elaborado exclusivamente con las manos sin intervención digital, solo textos impresos y recortados, una forma de rendir pleitesía a la cartelería previa al empleo de los ordenadores y programas de diseño. Tecnología analógica, como el jazz. La radiodifusión es democracia en estado casi puro», añadió el artista.

Eduardo Balanza (Murcia, 1971) es un creador multidisciplinar cuya obra transita entre el arte sonoro, la instalación, el dibujo y la escultura. Con una estética que dialoga entre lo industrial, lo efímero y lo cotidiano, Balanza ha desarrollado una profunda investigación sobre los materiales, especialmente el cartón, al que ha elevado a lenguaje artístico propio. Ha expuesto en centros como Matadero Madrid, el Museo Patio Herreriano de Valladolid o el Círculo de Bellas Artes, y ha colaborado con instituciones internacionales en proyectos donde convergen arte, música y pensamiento. En Cartagena, ha formado parte de las programación La Mar de Músicas y Mucho Más Mayo.

El Cartagena Jazz Festival, que este año celebra su 44 edición, ya ha adelantado uno de los grandes nombres de su programación: Gustavo Santaolalla, el prestigioso músico argentino y ganador de dos premios Oscar. Está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, y con el patrocinio del ICA, la marca Festivales Región de Murcia y el INAEM.