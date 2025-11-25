Un hipnótico recorrido por la huerta murciana Los artistas Eduardo Balanza y Pedro Guirao muestran en el Centro Cultural Cárcel Vieja su investigación sonora 'Invernadero' y hoy proponen el concierto 'Murcia 1879, la gran riada'

Los artistas Eduardo Balanza y Pedro Guirao delante de una de las piezas de su instalación.

Concebido como «un laboratorio en el que investigar o una granja experimental», los artistas multidisciplinares Eduardo Balanza (Murcia, 1971) y Pedro Guirao (Murcia, 1972) han trasladado al Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja, por unos días, su proyecto 'Invernadero', que continúa desarrollándose y que «tiene que ver con el territorio, con la etnografía, con el paisaje y con el folclore como yo lo entiendo», explica Balanza sobre este proyecto, que tiene una vinculación directa «con el sistema fluvial en Murcia, las acequias, los azarbes...».

«Esta exposición es un alto en el camino, abre un escaparate en el proceso para mostrar en qué estamos trabajando, por dónde vamos y dilucidar un poquito hacia dónde podemos ir», indica Pedro Guirao que, paralelamente a sus proyectos independientes, lleva trabajando junto a Eduardo Balanza desde 2017. En 2024 recibieron el premio Alfonso Décimo de la Cultura en la categoría de Arte de los Nuevos Medios por su proyecto de investigación sonora 'Resonancias' en el Cuartel de Artillería.

En la instalación, comisariada por Amber Kay y Jesús de la Peña, los artistas toman el edificio, incluido su ascensor, en un espacio en el que instrumentos, registros musicales vocales y timbres crean un paisaje sonoro para recorrer y trasladarse momentáneamente a la huerta murciana. Una instalación que profundiza en tres líneas de trabajo: el sonido como materia artística, la etnografía como herramienta para pensar las relaciones entre comunidad y territorio, y el instrumento como objeto expandido, más allá de su función musical tradicional.

Partes de un piano de pared incompleto y pasteles de carne que giran en un tocadiscos son artífices del sonido

Para que el visitante pueda hacerse a la idea de lo que encontrará en este 'Invernadero' se le da la bienvenida con un instrumento de percusión activado por gotas de agua que van cayendo a través de cuatro bolsas de riego y permite escuchar el sonido del agua al chocar con diferentes materiales. «La vinculación con la agricultura del Levante español es muy fuerte», asegura Balanza.

«Cuando deja de llover y empieza a gotear, participas en la escucha de esas gotas sobre, a lo mejor, un cubo, un canal, sobre el suelo o sobre una bajante y se empiezan a crear unos ritmos muy aleatorios pero muy naturales, orgánicos, y donde las gotas de agua de repente se convierten en intérpretes de una melodía, de un ritmo o una orquesta polifónica al azar», indica Pedro Guirao, que explica que cualquier material produce un sonido.

Limoneros y naranjos visten también la sala, en la que se escucha el sonido de los vencejos. «Nos parecía interesante mostrar esa vinculación real con la botánica en la instalación», puntualiza Balanza.

Un refajo de huertana junto a cuatro altavoces y una mesita de noche modificada, elementos de 'Invernadero'.

En la planta de arriba, atrapa el protagonismo una gran pieza en la que los artífices del sonido son, por ejemplo, partes de un piano de pared incompleto, pasteles de carne que giran en un tocadiscos o la tierra que se mueve a través de la vibración. Tejas, instrumentos de pastelería y trozos de metacrilato componen también este curioso mosaico donde el paisaje sonoro cobra vida.

Al otro lado de la sala, junto a la ventana, un refajo de huertana, propiedad de la tía de Balanza, que parece cantar a través de los cuatro altavoces colocados a su alrededor. Al acercarse a ellos, lo que se descifra son nanas y canciones populares, todas ellas interpretadas por mujeres. Un archivo sonoro que han podido incluir en esta instalación gracias a la colaboración del documentalista y músico experto en tradición Tomás García Martínez.

Eco internacional

La instalación forma parte de la programación de 'Monoton', el proyecto municipal de divulgación y difusión del arte sonoro que anteriormente se desarrollaba en el Cuartel de Artillería y esta temprada se ha mudado a la Cárcel Vieja. La muestra podrá visitarse hasta el 12 de diciembre.

Paralelamente a la exposición, el dúo de creadores ofrece esta tarde, a las 20.30 horas en el patio del espacio cultural el concierto 'Murcia 1879: La gran riada'. Una cita que estaba programada inicialmente para el 9 de octubre y, paradójicamente, se tuvo que aplazar por la alerta amarilla por lluvias declarada por la Aemet en la Región de Murcia. El concierto, en el que participarán también miembros de la Agrupación Musical de Beniaján, es un relato sonoro a través del cuál se cuenta la riada que asoló Murcia la noche del 14 de octubre de 1879, un desastre que tuvo eco internacional y que transformó durante meses la vida rural y urbana de la región.

«Las riadas, lo que ahora llamamos danas, forman parte de nuestro imaginario desde que éramos pequeños. Entendemos lo que puede pasar, sobre todo en zonas donde el agua es tan escasa, donde hay mucha sequía y donde de pronto el agua, cuando viene, se precipita de una manera devastadora», asegura Guirao horas antes de este concierto, que es también una reflexión sobre la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza y un eco de aquellas riadas que dialoga con las inundaciones recientes.

