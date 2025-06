Hermanos y pianistas 'in crescendo'

Alberto Alcázar Lunes, 9 de junio 2025, 00:16 Comenta Compartir

Pocos presumen de haber reventado hasta dos pianos. Los hermanos Rafael y José Jiménez Alarcón (2006), de El Palmar (Murcia), hicieron saltar las cuerdas de uno de pared que tenían en casa y el nuevo va camino de entonar la marcha fúnebre: «El de cola lo tenemos destrozado, pero es un instrumento al que se le puede dar tralla y tiene arreglo», dice Rafael entre las risas cómplices de su hermano pequeño. Podría tratarse de dos niños haciendo travesuras, pero Rafael está a punto de graduarse del cuarto y último curso del Conservatorio Superior y José estudia el segundo. Ellos son los pianistas, de 20 y 18 años, ganadores del tercer y segundo premio, respectivamente, en el X Concurso Internacional de Piano CLAMO 2025, celebrado el pasado mes de mayo. Para José, la victoria también le permitirá debutar en la Orquesta Sinfónica de Murcia la próxima temporada.

Entre los dos cuentan con premios nacionales como el 'Villa de Molina' y el 'Entre Cuerdas y Metales' de Cartagena, y el mayor puso la música en la restauración de la película 'Mister Yo en la Vega Murciana'. En esta ocasión compartieron escenario en el certamen con otros diez participantes, todos de nacionalidades distintas. La segunda fase del concurso exigía una pieza de libre elección y ambos optaron por el mismo concierto nº 21 de Mozart.

El compositor de Viena también despuntó a una edad prematura, pero los hermanos hablan de 'jóvenes prodigios' como si el tema no fuera con ellos. José está seguro de que «por mucho talento que se tenga, si no hay disciplina, no se le saca partido». Y a la vez añade: «Si falta talento, es difícil mantener la disciplina». En sus interpretaciones, los jueces valoraron el estilo diferente de cada uno. «Yo cuando toco siempre busco expresar al máximo, y en la cena de despedida, los jueces me dijeron que lo había logrado», comenta el subcampeón. «A mí se me valoró, aparte del tema musical y técnico, la precisión. Me dijeron que me había salido muy limpio, muy exacto y claro», asegura Rafael.

Javier Carrión / AGM

Las notas de personalidad

La melodía a cuatro manos que interpretan los hermanos pianistas desvela las notas de personalidad de cada uno, en una pequeña aula del Conservatorio Superior de Música de Murcia Miguel Massotti Littel, junto al paseo del Malecón. Rafael se balancea inquieto sobre su asiento, cabecea y se aleja como si dejara que las teclas le treparan desde las manos. José reposa la mirada en el atril sin partitura y esconde y vuelve a incorporar tranquilamente una de las manos ejecutoras mientras se contiene en los movimientos.

Ampliar Los hermanos Jiménez Alarcón durante la entrevista con LA VERDAD J. Carrión / AGM

Pero ninguno quiere oír ni hablar de competición entre ellos. «Yo lo comparo con los deportes. La música no se puede evaluar de una forma objetiva, como un partido de tenis donde la bola entra en la pista o no entra. En un concurso musical te estás probando a ti mismo, porque lo que tienes que conseguir es sacar tu mejor versión», puntualiza Rafael, citando a su profesor Gabriel Escudero, el tutor de piano y mentor de los músicos desde que eran adolescentes.

Pero dos pianistas necesitarían dos pianos, y ahí sí que coinciden, entre risas, en que «surge alguna rencilla». Aunque disponen de un solo piano de cola en casa, la solución ha sido «un horario muy estricto» que tiene a uno enganchado al piano a primera hora de la jornada mientras el otro calienta con ejercicios musculares en el teclado; a la mitad, se cambian. Cuando tienen conservatorio, la práctica la llevan a clase y el resto de la familia descansa. Admiten que sus padres «se han currado también el premio», y ahora los están animando a presentarse a más concursos, como el de Linares en el que participó José la pasada semana. Sin embargo, el único antecedente de músico en la familia era el abuelo, «pero que tocaba solo a nivel aficionado, en la plaza del pueblo».

Cuatro manos y un sueño

Los hermanos han celebrado ya varios certámenes con sus propios grupos de cámara junto a otros compañeros, así como recitales a cuatro manos entre los dos en un solo piano. Cuando comparten teclas, José confiesa que se pone menos nervioso. «Porque, al ser hermanos, existe esa confianza de que no nos vamos a fallar, ni en cuanto a nivel ni en cuanto a trabajo», responde su hermano mayor.

El profesor Escudero define a sus alumnos como «unos locos de la música». Ninguno tiene claro en qué se va a especializar. «El mundo de la música es tan amplio y tan rico que mi objetivo es formarme muy bien para cualquier oportunidad que se presente», dice el mayor mientras el pequeño asiente. Lo que sí tienen claro Rafael y José es la ambición por «hacer de Murcia un centro cultural musical importante». Están seguros de que «la música y la cultura son importantes para desarrollar el pensamiento crítico, la individualidad, que es fundamental, porque nos define como humanos», rematan.

Comenta Reporta un error