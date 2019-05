'Heaven' estrena en el TCM un «cuento contemporáneo» Músicos e intérpretes del musical murciano 'Heaven', durante un ensayo del montaje. / vita brevis producciones La compañía murciana Vita Brevis pone en escena el viernes esta comedia musical, que habla de libertad y cambios de identidad ROSA MARTÍNEZ Lunes, 20 mayo 2019, 08:44

'Heaven' es un cuento, un «cuento contemporáneo» que sobre el escenario se transforma en teatro musical. En él hay planteamiento, nudo y moraleja, aunque, sobre todo, afirma su creador, el murciano Joaquín Gómez, «mucha comedia». El Teatro Circo de Murcia (TCM) acoge el viernes -21.00 horas- el estreno de esta producción murciana escrita a cuatro manos por Gómez y el director de cine y guionista, también murciano, Alfonso Albacete ('Mentiras y gordas', 'Solo química', 'Más que amor frenesí'), que cuenta con un amplio elenco de creadores de la Región. Además de los actores -a excepción de David Mora, madrileño-, participan en el montaje el diseñador Pedro Lobo, encargado del vestuario; el director, dramaturgo y profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD) Luisma Soriano, responsable del diseño de iluminación; el escenógrafo José Antonio Alcántara; y la banda de rock murciana Old Coin, entre otros. 'Heaven', explica Gómez, es «una comedia musical», por lo que, sobre el escenario estarán presentes músicos e intérpretes. Old Coin está integrada por Alejandro Pelegrín (batería), Samu Sánchez (guitarra eléctrica), Daniel Osiewala (teclados) y Germán Pujante (guitarra acústica).

CONVIENE SABER Qué 'Heaven, el Musical'. Dónde y cuándo En el Teatro Circo Murcia, el viernes 24, a las 21.00 horas. Entradas 12/15/18 euros.

Los ensayos para la puesta a punto de 'Heaven' se iniciaron hace unas semanas -en los auditorios de Guadalupe y Beniaján-, pero el proyecto surgió el pasado agosto a partir de una canción, 'Cielo', del grupo, ya desaparecido, de pop madrileño Esclarecidos, y fue tomando forma hasta dar como resultado «una obra para todos los públicos con canciones de todas las generaciones», que, espera Gómez, «guste mucho».

La fase de escritura fue rápida: «Alfonso [Albacete] y yo nos entendemos muy bien a la hora de escribir; los procesos de creación siempre son duros, pero nosotros partimos de muchos puntos en común», responde el director murciano, responsable de la compañía Vita Brevis Producciones ('El reino del revés', 'W. C. Woman Caos', etc.), con la que firma también este trabajo. Su colaboración con Albacete no es puntual. Ambos tienen pendiente de estreno otro texto, 'Vino para quedarse', cuya dirección, apunta Gómez, realizará Albacete. Para 'Heaven', además, han compuesto varias canciones, que se escucharán junto a temas de artistas conocidos, como Céline Dion, Raphael o la estadounidense Cindy Lauper con 'Las chicas solo quieren divertirse': «Que esté esta canción es un sueño, porque forma parte de mi juventud, y creo que nunca pasa de moda», señala el creador murciano.

El elenco de actores del montaje lo forman María Gálvez, Nic Saura, Iris Gutiérrez y David Mora. Estaba previsto que en él participaran Jaime Lorente y Pol Monen, pero por cuestiones de agenda finalmente no se han sumado al proyecto.

Una noche entre amigos

La historia de 'Heaven' reúne en un local de ocio a tres amigos «que comparten absolutamente todo: Mateo, un actor venido a menos; Magda, una modelo con los nervios a flor de piel y Raquel, una abogada de buena familia». «Los tres -continúa el argumento- tienen algo que celebrar y salen de fiesta, pero, lo que comienza como una noche normal, da un giro inesperado cuando el portero de una discoteca de moda, un chico misterioso que se hace llamar 'El Cefas', retiene en la puerta a Mateo para hacerle una proposición a la que no podrá negarse». A partir de aquí, «los acontecimientos se desencadenan. El portero se da cuenta de que ha jugado mal sus cartas, y mientras intenta resolver el enredo, los tres amigos se enfrentarán a una situación que pondrá en peligro su relación y el futuro de cada uno de ellos».

La obra, afirma Gómez, contiene rasgos «cinematográficos» y un «subcontexto muy importante» que «habrá a quienes les deje huella». 'Heaven', avanza, intenta concienciar sobre los cambios de identidad, de género, de relaciones personales y sobre la libertad personal», aspectos, afirma Gómez, «que parecen que están normalizados pero, en realidad, no lo están del todo».

Para este montaje, Gómez ha contado con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región (ICA) y la colaboración del TCM. Vuelve a estrenar en Murcia: «Todos mis trabajos los he mostrado primero aquí, para mí es un placer», añade.

Por lo pronto, la del viernes es la única fecha que esta comedia musical tiene en agenda, no obstante, su director espera que pueda verse en Madrid, donde ya se han programado varias de sus producciones anteriores, entre las que figuran 'Vita Brevis' -montaje basado en la obra de igual nombre escrita por el noruego Jostein Gaarder, a cuyo estreno en el Romea en 2016 acudió el autor-, 'Pecadoras' y las citadas 'W. C. Woman Caos' y 'Érase una vez'.