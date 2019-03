«Aquí Hamlet también es interpretado por una mujer»

Dos actores, un hombre y una mujer, dan vida en 'Norte' a uno de los grandes personajes de Shakespeare, Hamlet. La tragedia del príncipe de Dinamarca es la base sobre la que se sustenta esta versión libre del clásico literario encabezada por el joven director Andrés Galián (Cartagena, 1996), y llevada a escena por cinco actores -Estela Santos, Bárbara S. Vargas, José Ortuño, Natalia Zamora y Guillermo Carrasco-, todos procedentes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD), donde algunos todavía continúan sus estudios. Se podrá ver esta tarde, en dos pases, a las 18.00 y 21.00 horas, en el auditorio de la pedanía murciana de Beniaján con entrada libre previa recogida de invitación en la taquilla del auditorio. Se trata de una de las actividades programadas por la pedanía con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana.

«Aquí Hamlet es también interpretado por una mujer», resalta Galián, cuya propuesta busca reflexionar sobre los roles de género. «Cuando pensamos en los grandes filósofos, en nuestro imaginario aparece siempre la figura del hombre, y ocurre igual cuando hablamos del ser humano. ¿Por qué Hamlet no puede ser una mujer?». «Realmente, Shakespeare -apunta el director- no habla de este tema en su obra, pero sí refleja una realidad en cuanto a roles de género que hoy se mantiene. El mundo ha cambiado mucho pero hay aspectos que no lo han hecho tanto, y eso se refleja en algunas escenas, en las que, por ejemplo, se sigue responsabilizando a la mujer de determinados actos realizados por los hombres», cree Galián.

El montaje nació hace dos años en el seno de la ESAD a partir de un trabajo de dramaturgia colaborativa que el joven director cartagenero ha retomado con un nuevo reparto, un cambio de escenografía -ahora es inexistente- y algunos retoques en el texto. «Queríamos hacer preguntas al público, preguntas que no tienen respuesta pero que no por ello dejan de estar en la mente del ser humano, por eso elegimos 'Hamlet', porque habla de conceptos universales», cuenta Galián de la elección del texto, al que dice, han tratado de acercar a «la modernidad en cuanto a lenguaje y significado».

De asociación a compañía

'Norte' es el primer título de El Pez Luna, grupo de teatro que integran, además de Galián, los también directores de escena Ana Barceló y José Antonio Villegas, ambos miembros del grupo de creación colectiva Aves Migratorias de Madrid, con residencia en el Centro Cultural Conde Duque. Por el momento, el grupo está constituido como asociación pero su intención es convertirse en compañía en los próximos meses y desarrollar proyectos tanto a nivel individual como de forma colectiva.

Tras su puesta en escena esta tarde en Beniaján, 'Norte' iniciará su andadura por festivales y encuentros de teatro, espera Galián, para, a partir, de septiembre poder encontrar hueco en las programaciones de teatros y auditorios.