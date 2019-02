Joan Fontcuberta: «Se habla mucho de la separación de poderes, pero cuesta verla» El artista catalán Joan Fontcuberta. / Carlos espeso El artista catalán da continuidad al proyecto 'No lo llames crisis' de la galería T20 de Murcia, donde hoy inaugura una muestra de su trabajo ROSA MARTÍNEZ Jueves, 14 febrero 2019, 01:54

«Toda crisis -asegura Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955)- es un estímulo a la creatividad»; «solo se resuelve -añade el artista visual, ensayista, crítico y docente, Premio Nacional de Fotografía y Ensayo en 1998 y 2011, y Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura de Francia (1994)- con imaginación e inventiva». Fontcuberta es el encargado de dar continuidad al proyecto expositivo 'No lo llames crisis', abierto el pasado mes de septiembre por la galería murciana T20 con el objeto de reflexionar, coincidiendo con el décimo aniversario de la caída en Estados Unidos de Lehman Brother, sobre la última gran crisis económica.

En T20, el reconocido fotógrafo recoge el testigo de Daniel García Andújar e Isidoro Valcárcel Medina, cuyos trabajos en consonancia con la recesión financiera mundial -«fachada», según Fontcuberta, «de los síntomas de otro tipo de crisis: de conciencia, de valores y de percepción del mundo»-, ya se han contemplado en la galería murciana. La propuesta del artista catalán, conformada por fotografía, vídeo e instalación, se podrá disfrutar desde hoy -la inauguración, con la presencia del autor, será a las 20.00 horas- hasta finales de abril.

Conviene saber Qué Proyecto 'No lo llames crisis', con Joan Fontcuberta. Dónde y cuándo: En la galería T20 de Murcia. Inauguración: Hoy, a las 20.00 horas. Hasta finales de abril.

«Me parecería pretencioso -sostiene Fontcuberta en relación al papel activo del artista en el contexto social- otorgar al creador una responsabilidad que no le incumbe. Muchos intentan cambiar el mundo, la sociedad, mejorar nuestras condiciones de vida..., pero, para mí, el artista solo puede hacer gestos testimoniales o simbólicos; debe mantener -cuenta- una atalaya de alerta, de análisis en relación a lo que sucede, y solo con la voluntad humilde de hacer que el público tome conciencia o visualice de una manera más entendible esa crisis».

«Si una sociedad es culta, los problemas tienden a resolverse de una manera razonada y dialogada»

Iconos visuales

Habla Fontcuberta, con motivo de su exposición -un «reto» que ha afrontado gustoso-, de que, «a pesar de la magnitud de los acontecimientos, no han surgido iconos que sinteticen visualmente la tragedia, tal vez porque ha sido mal enfocada». «Cuando pensamos, por ejemplo, en el crac del 29, es evidente que se han proyectado en el imaginario colectivo una serie de imágenes muy potentes; cuando pensamos en la Guerra Civil española, también hay una serie de imágenes que sintetizan y explican esa realidad; pero, en cambio, en la crisis reciente, no hay unas imágenes a las que podamos remitirnos como elementos identificadores. Si tuviésemos que hacer un cartel o la portada de un libro, sería muy complicado encontrar alguna fotografía que lo ilustrase correctamente, y a mí, ese fenómeno, como experto o interesado en la comunicación visual, me sorprende; lo encuentro una paradoja. ¿Cómo es que de algo tan influyente y que está produciendo tanto sufrimiento no hayan surgido unas imágenes que le den la cara?».

«El juicio es una farsa, una etapa más que no va a resolver nada políticamente»

Dice Fontcuberta que la falta de esos iconos visuales, que «funcionan como faros», y a la que hace referencia su exposición, «es una cuestión de comunicación: por desgracia, esos iconos capitalizan una cierta memoria histórica. Da la sensación de que son como esos pasatiempos en los que hay unos puntitos que debes ir uniendo para que, al final, aparezca la explicación del contenido, lo que se esconde detrás de ese marasmo de números inconexos. Para mí, esos iconos serían los puntos que hay que unir para que nos resulte digerible la comprensión de lo que ha pasado. Son elementos simplistas pero gráficos y pedagógicos».

Planteada como una «pequeña tesis» para la que ha creado obras ex profeso -las cuales ha combinado con otras antiguas-, la propuesta de Fontcuberta aborda la crisis guiada por un concepto más amplio que abarca «la Historia, las instituciones y los modelos democráticos», una realidad que responde, argumenta el artista, a «cómo, para justificar unos intereses, reinventamos un pasado con fundamentos no científicos y sí ideológicos y propagandísticos» en el que «los símbolos son una parte de la munición que se activa». «A mí -dice-, los nacionalismos o la idea de nación me interesa poco, lo que me interesan son los ciudadanos, los seres humanos», porque «en la medida en la que la pertenencia a un territorio se articula con todos estos elementos místicos, la realidad se deforma. La manifestación [del pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid] y todas esas banderas son el exponente de las demagogias, del populismo y de una situación que me da miedo, porque esa historia se ha vivido ya. El hecho de buscar un enemigo externo, como pueden ser en este caso los catalanes, y de abogar por unos valores altisonantes, con toda esa palabrería de combate ideológico, puede ser muy efectivo de cara a las masas y a embaucar a mucha gente, pero lo que hace es intentar apagar un conflicto con gasolina», opina.

«Una cobardía»

«Uno de los problemas que tenemos en España», asegura, «es que se habla mucho de la separación de poderes, pero la realidad es que cuesta mucho verla. El hecho de que nuestros políticos estén todo el rato diciendo que somos una democracia, que somos un Estado de derecho...; el hecho de que tengan que repetirlo constantemente significa que, en el fondo, mucha gente no se lo cree; si no, ¿por qué intentan convencernos con esta reiteración? Entiendo que este juicio [sobre el proceso catalán] es una farsa, una etapa más que no va resolver nada políticamente, y habrá que esperar a otras instancias, que serán las europeas. Soy de los que creen que el conflicto debe resolverse políticamente, y no de forma judicial. Ha sido una cobardía que los políticos que han tenido el problema en sus manos no se hayan atrevido a abordarlo por miedos electorales o intereses en el seno de sus partidos o lobbies».

«El avance colectivo tiene que tener en cuenta que mucha gente lo que quiere son realities 'shows'»

«Un profesor mío decía -continúa Fontcuberta, en esta ocasión sobre la capacidad de los ciudadanos para combatir las 'fakes news'- que la sociedad siempre avanza al ritmo de los más rezagados, que son los estúpidos. Y tal vez tenga razón. En una sociedad puede haber gente con una inteligencia brillante, pero, por desgracia, el avance colectivo tiene que hacerse teniendo en cuenta que, mucha otra, lo que quiere son los 'realities shows' y el espectáculo altisonante de personas que se chillan unas a otras en las tertulias, y esa gente también vota y tiene un peso político en las decisiones sobre quiénes serán nuestros administradores públicos. Es una labor de educación paulatina, pero lo que falla es la base cultural. La cultura es el armazón que da vigor y solidez a una sociedad democrática. Si una sociedad es culta, los problemas tienden a resolverse de una manera razonada, pactada, dialogada, sin violencias ni insultos, y sin desmerecer al adversario; entendiendo que hay una pluralidad, y que esa pluralidad es una riqueza: el otro no es un enemigo, sino alguien que hace mi vida más plena».