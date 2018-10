Cuqui Guillén: «Si las habitaciones hablaran, nos contarían muchas cosas» Mirada femenina al pop art. 'Dolce vita', obra de la creadora valenciana Cuqui Guillén que se exhiben en el Palacio de Molina de Cartagena dentro de la exposición 'Senza fine'. La pintora valenciana expone en Cartagena 'Senza fine', una amplia selección de sus creaciones en los últimos ocho años ROSA MARTÍNEZ Miércoles, 31 octubre 2018, 02:32

'Senza fine', sin final, en una fiesta eterna. Así es como conciben la vida los personajes que habitan los cuadros de Cuqui Guillén (Valencia, 1967). Ríen, danzan, charlan, beben, viajan y esperan rodeados de color y naturaleza; de sueños y energías positivas. «Como si vivieran en un verano que no acaba», dice la pintora, autora de la exposición que hasta el 6 de enero acoge el Palacio de Molina de Cartagena bajo el título 'Senza fine' y el impulso del Ayuntamiento de la ciudad portuaria. En ella se exhiben más de una treintena de obras realizadas por Guillén entre los años 2010 y 2018, y seleccionadas por la propia creadora para esta muestra, en la que la artista habla de mujeres fuertes y atractivas, de madres y niños, de tiempos en pausa, y de vida, mucha. «El título refleja una manera de vivir en la que lo importante es la actitud ante cualquier cosa. Una actitud positiva y llena de alegría que desecha todo aquello que no aporta nada bueno, y que, de algún modo, nos invita a disfrutar de cualquier situación mientras podamos hacerlo», apunta Guillén, miembro durante 15 años del grupo artístico Equipo Límite y exponente destacada del pop art español. Su muestra, inaugurada al público a finales del pasado septiembre, es también un paseo por lo efímero.

Qué Exposición 'Senza fine', de Cuqui Guillén. Dónde y cuándo Palacio de Molina. Cartagena. Hasta el 6 de enero. De martes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas; sábados y domingos, de 11 a 14 horas.

-¿Con qué disfruta?

-Pintando. Mi trabajo siempre ha sido para mí un disfrute.

«Nunca utilizo el arte como reivindicación. Simplemente intento mostrar lo que veo»

-¿Y qué pinta?

-Cada serie es diferente. En la última hablo de mujeres que esperan en hoteles, pero anteriormente he estado trabajando en otros temas. Por ejemplo, en la maternidad. Tener a mi hijo me influyó mucho.

-¿De qué modo?

-Al principio tenía la sensación de que iba a contrarrestar mi trabajo, pero ha sido totalmente al contrario. Lo que hizo fue enriquecerlo, me dio otra visión del mundo y me abrió más puertas. Me sentí más inspirada, y más receptiva a la imaginación; a seguir caminos diferentes y a encontrar otras opciones. A veces es un sentimiento complicado de explicar, pero la cuestión es que es maravilloso.

«En mi casa, la figura materna siempre ha sido la más fuerte, y para mí eso ha sido un ejemplo»

En los cuadros de Cuqui Guillén se cuelan osos de peluche, niños sonrientes y personajes de dibujos animados que conviven con juguetes orientales, paisajes florales y rostros femeninos. También hay referencias a la publicidad de la infancia. «Las piezas más antiguas de la muestra -reconoce la artista- pertenecen a la exposición 'El pop de mami' que realicé justo después de haber sido madre. En ella intenté reflejar los sentimientos que tenía entonces, que se mezclaban con mis recuerdos de infancia, de mi madre y de mi abuela», explica. Ninguno de los elementos que componen su pintura está colocado al azar, pero tampoco en ninguno de ellos hay más intención que la de reflejar, dice Guillén, «una realidad». «Nunca -añade- utilizo el arte como reivindicación, aunque como arma de reivindicación sea muy bueno porque llega a mucha gente. Yo simplemente intento mostrar lo que veo».

'Give me more', obra de la creadora valenciana Cuqui Guillén que se exhiben en el Palacio de Molina de Cartagena dentro de la exposición 'Senza fine'.

-¿Qué esperan las mujeres de sus cuadros?

-Depende de la persona que se acerca a mi pintura. Coloco a una mujer en cada espacio, pero nadie sabe qué están esperando cada una de ellas. Lo interesante es la persona que mira y saca sus propias conclusiones, porque la idea está abierta, y cada uno tiene que crear su historia.

-¿Cómo son esas mujeres?

-Sobre todo, luchadoras y feministas, pero pinto mujeres de todo tipo. Son el reflejo de las personas que están cerca de mí, y también de mí misma; mujeres que viven el día a día como cualquier otra, y que pueden ser tiernas o amables, pero también atractivas y trabajadoras. En mi obra, la mujer siempre ha sido protagonista. Ya lo era cuando formaba parte de Equipo Límite, y también lo es ahora, porque he querido continuar esa línea. En mi casa, la figura materna siempre ha sido la más fuerte, la que ha estado al mando de todo, y para mí eso ha sido un ejemplo. Por eso he querido darles protagonismo. Parece que en el mundo del arte es al hombre al que siempre se le ha dado importancia y yo he tratado de hacer lo contrario.

'Bains de mer', obra de la creadora valenciana Cuqui Guillén que se exhiben en el Palacio de Molina de Cartagena dentro de la exposición 'Senza fine'.

-¿Usted tiene un poco de cada una de las mujeres que pinta?

-Sí, por supuesto. Creo que unas facetas no quitan otras: una puede ser madre y al mismo tiempo una mujer atractiva. A veces, se tiene la sensación de que si eres de un tipo no puedes ser de otro, y yo creo que dentro de cada mujer hay muchas mujeres.

Sentido del humor

-¿Qué le llama la atención?

-El hecho de que todo tenga que ser inmediato y que los resultados tengan que ser ya. Hay que dedicar tiempo a la espera. Disfrutaríamos más.

-¿La soledad es una fuente de inspiración?

-Sí, por supuesto. Si no hay soledad, difícilmente se puede llegar a importantes conclusiones.

'Les prés d'Eugènie, Landes', obra de la creadora valenciana Cuqui Guillén que se exhiben en el Palacio de Molina de Cartagena dentro de la exposición 'Senza fine'.

-¿Cómo logra ser positiva?

-Intento mentalizarme, ver siempre la parte positiva de las cosas y, cuando te llega algo malo, sacar la parte buena; sobrellevarlo de la mejor manera. Es importante el sentido del humor y relativizar, no hacer un drama de lo que nos sucede.

-¿Hacia dónde viaja su pintura?

-Sigo trabajando en el tema de las mujeres que esperan en hoteles. Siempre me han atraído los rincones con encanto y las habitaciones de muchos hoteles lo son. Es cierto que son lugares de paso, pero en ellos suceden cosas y se cruzan vidas. El tema de la espera me ha atrapado mucho. Si las habitaciones hablaran, nos contarían muchas cosas.