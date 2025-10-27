Habitaciones «auténticas y veraces» de Virginia Bernal La artista cartagenera explora en la sala Domus del Pórtico pensamientos, lugares y recuerdos a lo largo de la vida con la técnica de la cianotipia

LA VERDAD Cartagena Lunes, 27 de octubre 2025, 22:54 Comenta Compartir

La artista plástica y visual Virginia Bernal explora sus 'Escondites habitados' en la sala Domus del Pórtico [junto al Teatro Romano] hasta el próximo 6 de enero. Una muestra compuesta «por aquellos lugares, pensamiento o recuerdos que tenemos a lo largo de nuestra vida». Parte de lo más íntimo, las habitaciones, para llegar a otros lugares. «Son espacios muy universales donde todo el mundo se siente cómodo y seguro», afirma.

Las imágenes agrupadas de Bernal forman criptogramas, donde se forman palabras o frases. «También aparecen objetos, siluetas que podrían ser huellas que han ido marcando nuestra personalidad», detalla la artista cartagenera. El director general de Cultura del Ayuntamiento, Eugenio González, que visitó recientemente la propuesta, descubrió que la creadora no ha querido añadir cartelas que expliquen estas historias. Prefiere «que los visitantes tengan la opinión o la historia personal que crea ver en cada una de las obras». Para ella es importante «no marcar directamente lo que el público tiene delante y cada persona pueda profundizar en las imágenes».

Ampliar Una de las obras de Virginia Bernal en la exposición. P.S.

La muestra está compuesta por obras creadas por cianotipia, «técnica que utilizo porque me gusta la fragilidad que tiene, el efecto óptico que produce. Tiene una falta de calidad, en comparación con las imágenes tan nítidas que obtenemos habitualmente». Bernal subraya la importancia de apostar por lo auténtico: «No busco tanto la perfección, sino que sean auténticas y veraces. Tampoco reflejo la realidad como tal, ya que teatralizo las escenografías que creo». Bernal agradece el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, ya que ha expuesto varias veces en espacios culturales del municipio, como la sala Domus del Pórtico, donde regresa de nuevo con esta propuesta. «Todos los proyectos que he presentado han sido acogidos con mucho cariño y respeto», añade.

Bernal ha expuesto en ferias y festivales como Artexpo (Barcelona), Art Madrid (Madrid), Fotoencuentros (Murcia), PAC (Murcia), Abierto de Almansa (Albacete), La Mar de Músicas (Cartagena), Mucho Más Mayo (Cartagena), 11º Primavera Cinematográfica de Lorca (Murcia), Zona cero (México D.F.), Pasolini 22-22 (Italia) y 54º Giffoni Film Festival (Campania, Italia), entre otros. Desde 2001 ha realizado diversas exposiciones individuales. Toda una vida dedicada al arte desde 'Objetos transicionales, escenarios artificiales' (2002) hasta la más reciente, 'Cristales míos y los poetas del Sudeste' (2025).

Temas

Exposiciones