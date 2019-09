Un guiño al voyeurismo en Londres 'See, Saw, Seen' explora temas como la relación entre el cuerpo femenino y el espacio. / PDV La murciana Paula Cánovas del Vas descubre su nueva colección con realidad virtual MANUEL MADRID Sábado, 14 septiembre 2019, 00:46

Paula Cánovas del Vas, la diseñadora murciana que estos días presenta en Londres su tercera colección de moda reseñada por 'The New York Times', ha optado por la realidad virtual para dar a conocer su último trabajo. Quienes quieran conocer los diseños de su Colección 2020 primavera-verano tendrán que ponerse unas gafas con las que podrán acceder a su mundo inventado en el que aparecen diferentes personajes luciendo sus creaciones. Será hasta el 17 de septiembre en Aviation House, en el número 125 de Kingsway, en la 'city' de Londres.

En esta experiencia las reglas convencionales de la industria de la moda se ven invertidas, y el espectador se sitúa en el punto de mira

Junto a la proyección a la que el público accede a través de unas gafas de realidad virtual, que dura unos diez minutos, el observador se pasea por la colección de la joven diseñadora entre modelos gigantes que exhiben sus diseños. De este modo, el público es a la vez observador y observado. A su vez, la diseñadora exhibe en una sala contigua su universo creativo que se puede espiar a través de unas mirillas que se encuentran por las paredes, descubriéndose las fuentes de inspiración, tejidos... referentes de la artista y diseñadora... y todo el proceso creativo que ha seguido para presentar este proyecto, siendo la nota predominante la explosión de color que invade la mirada del público, y que anima a seguir espiando la colección de Paula Cánovas del Vas, según cuenta a 'La Verdad' su madre, la también diseñadora Paula del Vas, gran especialista en moda nupcial.

Las piezas han sido realizadas con materiales sostenibles en España. | Paula Cánovas del Vas y su abuela Rosa, con las gafas puestas. | Mirillas para ver su mundo. / PDV

Entre el arte y la moda

La abuela de Paula Cánovas del Vas, Carmen Pardo (82 años), no dudó en ponerse unas gafas de realidad virtual para ver lo que hizo su nieta. «Es un proyecto que se tiene que ver personalmente porque no se puede traducir con imagen. Siempre he sido muy crítica con el trabajo de Paula, y creo que con este proyecto se ha abierto una puerta que le permite moverse entre el arte y la moda, y por tanto exhibir por museos de todo el mundo no solo su colección, sino también su proyecto como directora de realidad virtual».

'See, Saw, Seen' es la tercera colección de la joven murciana de 28 años residente en Londres, donde se graduó en la prestigiosa Universidad Central Saint Martins. En julio de 2018 presentó el proyecto colaborativo 'Object Trouve' en el Museo Palais de Tokio en París. Su última colección otoño-invierno 2019 se mostró en enero dentro del calendario de la Semana de la Moda de París.