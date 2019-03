La gran noche de internet

Un «experimento mental» tuvo la culpa de la conexión inmediata entre el actor y humorista Alex O'Dogherty y el público asistente a la gala de entrega de premios de la undécima edición de los Premios Web, que se celebró en la noche del pasado jueves en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Los más de cuatrocientos asistentes a la velada en la que laverdad.es volvió a reconocer a las mejores páginas webs de la Región de Murcia se convirtieron, sin esperarlo, en los integrantes de un coro silencioso que cantó con la mente temas tan populares como el 'Hola don Pepito, hola don José', con el que el maestro de ceremonias quiso hacer un homenaje a los famosos 'Payasos de la Tele', Gaby, Fofó y Miliki.

Muy poco antes, el polifacético artista ya se había metido al público en el bolsillo al demostrar sus dotes musicales con la ayuda de un ukelele, con el que interpretó 'Una canción muy bonita'. Una composición «muy tonta, muy simple, que no tiene más que tres acordes» que le sirvió de gancho perfecto para demostrar que la mayoría de canciones que han triunfado en la historia de la música cuentan con esos mismos sonidos. 'Guantanamera' (Compay Segundo), 'We are the world' (Michael Jackson), 'Cumpleaños feliz' (Parchís), 'Eva María se fue' (Fórmula V), 'One love' (Bob Marley) y 'El ritmo del garaje' (Loquillo) fueron algunos de los temas que O'Dogherty entonó en el ingenioso repaso musical con el que, además de arrancar las risas del público, consiguió que muchos de los espectadores se animaran a cantar.

Galería. Los siete triunfadores de los XI Premios Web. / Guillermo Carrión / AGM

La gala comenzó con las palabras del director general de 'La Verdad', Antonio González, quien, además de elogiar el «trabajo extraordinario de los participantes en el concurso», sacó a relucir el liderazgo de la edición digital de 'La Verdad', que cuenta con una audiencia de cuatro millones de lectores cada mes. Durante su intervención, también se refirió al fenómeno mundial de las 'fakes news'. «Hoy los bulos circulan libremente y a una velocidad terrible en las redes sociales, y el periodismo se ha hecho más necesario que nunca. Un periodismo libre e independiente para controlar los abusos de poder, vengan de donde vengan». «La sociedad necesita medios de comunicación comprometidos con la búsqueda de la verdad y que se hagan responsables de todos los contenidos que publican, porque no hay mejor vacuna contra la amenaza de la posverdad que el ejercicio del periodismo con responsabilidad y con independencia informativa. Esos son nuestros valores, los que hemos defendido siempre y seguiremos haciendo para todos ustedes», recalcó.

Tras la intervención de González, tomó la palabra el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, quien aprovechó su discurso para hacer un llamamiento a la «aplicación de la ética y los valores en esta transformación digital que estamos viviendo». En este sentido, el consejero destacó que «para eso necesitamos lo que hoy tenemos aquí: empresarios honestos que aprovechen la tecnología para hacer de sus negocios empresas basadas en valores y que ayuden a hacer un planeta mejor». En la misma línea, Celdrán aseguró que «internet como plataforma de comunicación entre personas es la mejor forma de utilizar la tecnología con buenos fines».

Vídeo.

El encargado de cerrar el acto fue el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien protagonizó un discurso en el que, además de hacer un viaje en el tiempo a la antigua Roma y citar al escritor ruso Isaac Asimov, «un visionario que consideraba la tecnología como un medio capaz de universalizar el conocimiento», puso de manifiesto que «las webs constituyen auténticas ventanas al mundo, universos de contenidos digitales que nos cuentan historias, nos ofrecen servicios y nos informan sobre las instituciones y la sociedad civil. En definitiva, comunica lo que somos». Ballesta abogó por poner las nuevas tecnologías al servicio de los murcianos para conseguir una administración más ágil, abierta y participativa». También felicitó a 'La Verdad' porque «ha sabido incorporar con acierto el periodismo digital, las redes sociales y el multimedia a su trabajo diario sin abandonar la tradición de las clásicas redacciones de los periódicos». «Muy pocas son las organizaciones que pueden presentarse en la sociedad con una trayectoria tan sólida a servicios de la Región de Murcia».

A la gran noche de internet también asistieron el delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa; el diputado de Ciudadanos en el Congreso por Murcia, Miguel Garaulet; los parlamentarios de la Asamblea Regional Víctor Martínez (PP) y Emilio Ivars (PSOE); el presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado (cuya renovada página web resultó premiada); el concejal de Modernización y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén; la secretaria de Organización de Ciudadanos en la Región de Murcia, Valle Miguélez; y la presidenta de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, Marian Cascales.

Galería. Guillermo Carrión / aGM

La undécima edición de los Premios Web ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia, Bankia, la Comunidad Autónoma, Loterías La Envidiosa, Clínica Galena y el Centro Porsche Murcia, así como con la colaboración de ENAE y Timur (Asociación Murciana de Empresas del sector de las Tecnologías de la Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual).