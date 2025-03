Geni Motos, burbuja (re)creativa en el corazón de la huerta

Quizá en otra vida fue cocinera, porque siente que en su camino autodidacta entre fogones hay demasiadas claves que sabe de forma innata. Técnica superior ... de Artes Plásticas y Diseño Gráfico por la Escuela de Arte de Murcia, ciudad en la que recaló a los 6 años de edad desde su María (Almería) natal, Geni Motos es una buscadora incansable de aprendizaje y retos y, al mismo tiempo, una exploradora de sí misma en cada aventura que emprende o reinventa. Con un premio Laus de Bronce en su haber en categoría de 'Packaging', otorgado por la Asociación de Diseño Gráfico y Comunicación Visual (ADG-FAD) en 2012, y después de una bonita etapa laboral junto a David Brugarolas en el estudio Nosolotinta, sus ansias de cambio y una destreza en la costura adquirida de su abuela -y perfeccionada en los cursos de corte y confección a los que su madre la apuntaba en verano- la ayudaron a alejarse de las pantallas para lanzarse al diseño de producto en colaboración con el colectivo de mujeres en riesgo de exclusión Andares, con el que trabajaba María José, la madre de su entonces pareja, el acuarelista Nacho Muñoz Cano.

Nace así en 2014 Tejemaneje, proyecto hilado a su propia historia personal que nació como taller en una nave alquilada en La Ribera de Molina, justo en el corazón de su huerta. Como el puzle de inquietudes que ella misma es, Tejemaneje se fue llenando y convirtiendo en una acogedora salita de conciertos en la que el público disfrutaba de la cercanía de artistas como Pedro Guerra o Rozalén, en una escuela de baile y un festival de verano para la entonces creciente comunidad regional de 'swing', en talleres plásticos, en una galería expositiva o en un punto de partida para realizar retiros creativos donde combinar cerámica, acuarela y yoga.

Sin miedo a lanzarse a lo desconocido, y con ganas de convertir su proyecto en un lugar mágico donde cuidar y ser cuidada, comenzó a experimentar con la ayuda de un robot de cocina. Ese amor creciente por crear elaboraciones, sumado a las restricciones obligadas durante la pandemia, fue un nuevo detonante de cambio en su línea vital. Ella, que no tomaba cafeína desde los 20 años por cuidar su tensión, en 2022 realizó un curso intensivo de barista en CaféLab y entró de lleno en el mundo del café de especialidad, una de las señas de identidad gastronómicas del lugar que dirige junto a una carta cuajada de platos libres de gluten y refinados, con opciones veganas, estacionales y de proximidad. Y todo ello, salpicado de planes culturales enfocados al bienestar, a un disfrute sin automatismos porque para ella, como para su admirado Pau Donés, vivir (en calma) es urgente.

Lunes

11.00 horas. Me gusta experimentar. Al principio ya hacía mis tapitas en barra para tener durante los conciertos. Cocinaba en casa y tanteaba opciones. Me considero flexible, no sigo una dieta vegetariana ni vegana, pero sí sin gluten porque me sienta mejor. Hicimos dos retiros creativos, en 2018, en Vélez Rubio. Me acababa de comprar la Thermomix, que es mi pinche de cocina, y dar de comer a dieciocho personas fue realmente mi primer contacto profesional con la cocina. Cuando me lanzo a algo no me valen las medias tintas. No me gusta la etiqueta de exigente, pero sí me gusta que todo esté hecho con el máximo cariño y detalle que se pueda.

20.00 horas. Hago meditación todos los días, es una herramienta imprescindible para mí desde hace tiempo y cada vez más. Me ayuda a salir del piloto automático, del agobio. También llevo casi un año haciendo yoga. Creo que es una de las cosas que te puede anclar a ti mismo. El objetivo de la vida es encontrarte, estar conectado. Una de las actividades que hacemos es el Sunset yoga con merienda. No concibo una profesión sin que forme parte de tu vida, más allá de lo vocacional. Tejemaneje es una proyección de mí. No hay que perder la esperanza en que otra forma de vida es posible, y mi equipo y yo estamos poniendo nuestro granito de arena. No es fácil, porque la sociedad y la inercia nos llevan al automatismo y a la vida rápida.

Martes

10.00 horas. Me gusta mucho caminar por la naturaleza. Necesito el sol, aunque he estado muy feliz con estas semanas de lluvia, a pesar de que no me ha dado tiempo a podar los jazmineros. Vamos a tener una primavera alucinante. Me cuesta mucho hacer escapadas. Me he propuesto ir más a menudo al mar, y el mes pasado fui a Cabo de Palos. Cuando tenía el estudio en Santo Domingo, en Murcia, me movía en moto. Los primeros años me encantaba esa experiencia urbanita, pero me cansé del ruido y del tráfico. Ahora estoy viviendo en la huerta de Molina; tengo la Vía Verde, que llega a Tejemaneje, a dos minutos caminando. He cumplido el sueño de vivir en la naturaleza.

Miércoles

19.30 horas. En 2017 empezó la escuela de 'swing'. La pandemia hizo mucho daño a la comunidad de baile y está costando recuperarla. Delegué esa parte del proyecto y la lleva una de las profes. El domingo recogemos el mobiliario para que todos los martes y los miércoles haya clase por la tarde. Tenemos 'lindy hop' en pareja y 'jazz step' en individual. Y estamos también a punto de recuperar el 'shag', en pareja.

Jueves

9.30 horas. Estamos en una nueva fase. Vamos a lanzar un catálogo de productos que se podrán encargar y recoger el fin de semana. Son creaciones orgánicas, ecológicas, elaboradas con mucho cariño. Panes, galletitas, granola, mantequilla de cacahuetes, tartas... Me hace muy feliz ver a la gente disfrutar. El desayuno es mi momento favorito del día. Siempre que he ido a Barcelona y a Madrid, cuando veía un sitio que me llenaba, que tenía esa magia, quedaba en mi subconsciente que en el fondo yo sería feliz teniendo un sitio así.

Viernes

19.00 horas. La oferta cultural, creativa, también te lleva a desconectar y a conectarte contigo. Un taller de cerámica para evadirte del estrés, tertulias sobre alimentación, pegarte unos bailes y unas risas, olvidarte de la vida... Todo está vinculado a ir hacia ti mismo. Los viernes suelen ser días de organizar actividades, inaugurar exposiciones, hacer catas de vino y queso o el tardeo 'swing' [todos los primeros viernes de mes]. Tenemos una pared enorme, la pared itinerante. El arte, la belleza, es un alimento para el alma, tanto para quien lo hace como para quien lo mira. Ahora, y hasta el 20 de abril, tenemos la exposición 'La belleza de lo cotidiano', de Nora Gallego.

Sábado

11.00 horas. Hace dos años pensé que, si iba a montar un sitio tan especial, tenía que hacerme barista y conseguir un café espectacular. Iba a ir a formarme adonde hiciera falta, pero lo mejor está en Murcia y es CaféLab. El mundo del café, como el del vino, es apasionante e infinito. Estuve un mes de formación. Dije que no bebía café porque vengo de una familia de hipertensos, y se reían. Me hinché a probar café. El café de especialidad no tiene tanta cafeína, es una defensa de la planta a las plagas, y, cuando se cultiva a muchos metros de altura, no hay plagas casi. A final de ese año viajé a Colombia y descubrí los cafetales. Nacho y yo dormimos en una plantación de café a 2.040 metros de altura, recogimos café, vimos todo el proceso. Fue una experiencia brutal en la que pude conocer más el producto para valorarlo más y contarlo mejor.

Domingo

12.00 horas. Bailar es una maravilla. Es como cocinar. Como meditar. De adolescente fui a clases de bailes de salón con las amigas. Intenté bailar salsa con mi hermano, pero no me mola nada esa energía sensual que hay en los bailes latinos. Un día vi un cartel de 'lindy hop' y pensé que eso sí lo bailaría. Es una disciplina muy libre, alegre, supersocial. Una pareja de Madrid se ofreció para dar clases en Tejemaneje, y de ahí surgieron la escuela y los domingos de 'swing' y vermú. Hemos vuelto a hacerlos en diciembre y ahora otra vez en marzo [hoy, día 30]. Además, los primeros viernes de mes seguiremos con los tardeos de 'swing'.