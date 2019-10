Carlos Latre: «Somos la generación que lloraba en cuanto sonaba 'Vuelve a casa por Navidad'» El humorista Carlos Latre. / juan j. monzó El popular presentador guía el sábado en Murcia el espectáculo 'Yo fui a EGB', que incluirá actuaciones de OBK y Nacha Pop, entre otros ROSA MARTÍNEZ Martes, 1 octubre 2019, 01:45

«Todos los que pasamos de los 40 tenemos un grupo de amigos con los que siempre sonreímos cuando suena 'Bajo la luz de la luna' o 'Historias de amor'», asegura Carlos Latre (Castellón, 1979), humorista, actor, presentador, imitador y guía en Murcia de la gira 'Yo fui a EGB', que el sábado recala en la plaza de toros de la capital. «Fuimos -continúa Latre en referencia a su generación- los que todavía teníamos imaginación para jugar horas y horas en la calle, con una pelota o una cuerda y unos cromos. Los que descubríamos el sexo, los primeros amores o el despertar a la vida por nosotros mismos».

Aquellos años han pasado pero permanecen vivos en las retinas de millones de personas. 'Yo fui a EGB' es una invitación para viajar a ellos. La gira, nacida a partir del éxito de los libros de igual nombre creados por Jorge Díaz y Javier Ikaz -la colección alcanza ya cuatro volúmenes-, se presenta en Murcia a modo de concierto, con actuaciones en directo, pero también como un espectáculo hilvanado con humor.

Conviene saber Qué Gira 'Yo fui a EGB', con Carlos Latre como presentador. Dónde y cuándo Plaza de toros de Murcia, el sábado, a las 19.00 h. Entradas: Entre 43 y 83 euros.

-¿Cómo es la gira 'Yo fui a EGB'?

-¡Un fiestón! Una oportunidad única de vivir algo que, creo, es irrepetible... Cuando me lo plantearon no lo dudé, me apetecía muchísimo ese 'revival'. Y lo mejor es que la gente que hay detrás, tanto los creadores de la plataforma 'Yo fui a EGB', Javier Ikaz y Jorge Díaz, como los promotores, 2MGroup, me han facilitado todo el trabajo para que sea un gran evento.

-¿Qué directos y espectáculos incluye?

-Hay una media de entre 8 y 12 actuaciones de grupos de la época: Seguridad Social, Ana Torroja, Olé Olé 2.0, Danza Invisible, Los Refrescos, Tennessee, la Orquesta Mondragón, Pino d'Angio, La Unión, La Frontera, La Guardia, Azul y Negro, OBK... ¡Impresionante! Además, hilamos las más de cinco horas de 'show' con 'remembers' de todo tipo para que podamos cantar y recordar sintonías de programas de TV, anuncios, series, dibujos animados, éxitos cinematográficos... y un cuerpo de baile fantástico que rememora momentazos de la gran pantalla con temazos de Michael Jackson, Queen, 'Grease' o 'Dirty Dancing'.

«A mí los tiempos actuales me encantan, llevados con lógica y coherencia son maravillosos, ¡me encanta la era digital!»

-¿Cómo lo ha recibido el público en las ciudades que ya han visitado?

-Como lo que es, un evento único en su ciudad. Estamos visitando grandes recintos, con grandes conciertos de primeros artistas y la gente no falla. Son, como decía, más de cinco horas de fiesta, de recuerdos, de nostalgia y de mucha diversión... Yo soy el primero que me lo paso genial en todas las ciudades... Lo del WiZink Center en Madrid o el Palau Sant Jordi en Barcelona, por ejemplo, fue mágico.

-¿A qué cree que se debe su éxito?

-A que todos los que pasamos de los 40 tenemos un grupo de amigos con los que siempre sonreímos cuando suena 'Bajo la luz de la luna' o 'Historias de amor', con el que nos gustaría repetir la visión de 'Ghost' o 'Dirty Dancing' y con los que las anécdotas empiezan a ocupar ya buena parte de nuestras conversaciones... ¿a que sí? Ese es el éxito. Las ganas de rememorar unos años maravillosos de nuestras vidas. Además, ya la llegada al 'show' es un espectáculo, traen hasta el Delorean de 'Regreso al futuro'... y, con un poco de suerte, puedes hacerte una foto con los Cazafantasmas o con E.T.

-Tanto los libros como los proyectos que se han realizado en torno a 'Yo fui a EGB' retratan a toda una generación, la de los años 70 y 80, ¿cómo cree que son en la actualidad aquellos niños?

-La última generación analógica. Yo paso de los 40 y tengo una hija que ya no lleva libros a la escuela... Todo se hace con un iPad o un Mac. Fuimos los que todavía teníamos imaginación para jugar horas y horas en la calle, con una pelota o una cuerda y unos cromos. Los que descubríamos el sexo, los primeros amores o el despertar a la vida por nosotros mismos, sin estar aleccionados por canciones con estribillos tan explícitos que no dan lugar a la sugerencia, a la emotividad... La generación de los que llorábamos en cuanto sonaba 'Vuelve a casa, vuelve por Navidad'...

-¿Qué les diferencia de los jóvenes de hoy?

-La inocencia, creo. La forma de descubrir la vida en pequeños sorbos, sin miedos ni tanta exposición mediática o en redes. Las ganas de ser pioneros sin ser 'influencers'.

'Chispas' y 'Boom'

-Se suele decir que los tiempos pasados siempre fueron mejores, ¿está de acuerdo?

-Yo no soy mucho de esos dichos... A mí los tiempos actuales me encantan, llevados con lógica y coherencia son maravillosos, ¡me encanta la generación digital! Pero sí que aquellos años guardan un olor a 'Chispas' y un color a 'Boom' que creo que es irrepetible.

-¿Los recuerdos generan felicidad?

-Sí, claro... y nostalgia, emotividad, añoranza e incluso dolor. Pero yo me quedo con todo lo bueno vivido siempre. Ojalá nuestros hijos miren atrás con esa sonrisa mezcla de ingenuidad y emoción que nos ha llenado siempre.

-¿Usted qué recuerda de sus años de niño?

-Las horas de patio, los bocadillos de mi madre que mi mejor amigo siempre se acababa comiendo; llegar a casa a mediodía y tener que cambiarme por completo después de haberme 'rebozado' en el campo de fútbol. Las carpetas con gomas, las mochilas y las caminatas... Las meriendas, Dragon Ball los sábados y la emoción de salir con mis amigos por primera vez...

-¿La música es un vehículo fundamental para viajar en el tiempo?

-Es uno de los medios que más nos permiten viajar... También los olores, a mí me pasa. Pero las canciones de nuestra vida siempre nos llevan a momentos y situaciones únicas, imborrables... Todos tenemos las nuestras.

-¿A usted, qué músicos le han marcado?

-Manolo García, Joaquín Sabina, Héroes del Silencio, Michael Jackson...

-¿Qué ofrecerá al público en Murcia?

-Un 'show' lleno de humor, buenos momentos, risas y complicidad. Un espectáculo completo, con muchos conciertos en uno solo. Una tarde llena de recuerdos y para el recuerdo.

-¿Y qué le gustaría encontrar?

-A muchísima gente dispuesta a ponerse en mis manos... ¡¡¡Prometo un fiestón de los grandes!!! Hay mucha gente con muchas ganas de hacerlo pasar bien a todos los murcianos... ¡No podéis faltar!