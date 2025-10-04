La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Inauguración de la Galería T20 Fourquet, que dirigen los historiadores del arte murcianos Nacho Ruiz y Carolina Parra, en Madrid. T20 FOURQUET

La galería T20 abre las puertas de su nueva sede en Madrid

La sala, en Doctor Fourquet, se inaugura con las obras de la artista Sonia Navarro

LA VERDAD

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:04

Comenta

'Algo barroco sin serlo' es el nombre de la exposición de la artista lumbrerense Sonia Navarro con la que ayer se inauguró en Madrid la nueva sede de la galería T20, que dirigen los doctores en historia del arte Nacho Ruiz y Carolina Parra, llamada Galería T20 Fourquet y ubicada en el número 10 de la calle Doctor Fourquet.

«Las obras de Sonia Navarro se posan en los espacios que ocupan con el aplomo del gran arte del pasado», afirma con admiración el historiador Alejandro Vergara Sharp, especialista en Rubens y jefe del Área de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte en el Museo Nacional del Prado, en la nota de sala, 'Preámbulo para un encuentro con el arte de Sonia Navarro'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  8. 8

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  10. 10 Cinco kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La galería T20 abre las puertas de su nueva sede en Madrid

La galería T20 abre las puertas de su nueva sede en Madrid