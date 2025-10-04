La galería T20 abre las puertas de su nueva sede en Madrid La sala, en Doctor Fourquet, se inaugura con las obras de la artista Sonia Navarro

LA VERDAD Sábado, 4 de octubre 2025, 08:04 Comenta Compartir

'Algo barroco sin serlo' es el nombre de la exposición de la artista lumbrerense Sonia Navarro con la que ayer se inauguró en Madrid la nueva sede de la galería T20, que dirigen los doctores en historia del arte Nacho Ruiz y Carolina Parra, llamada Galería T20 Fourquet y ubicada en el número 10 de la calle Doctor Fourquet.

«Las obras de Sonia Navarro se posan en los espacios que ocupan con el aplomo del gran arte del pasado», afirma con admiración el historiador Alejandro Vergara Sharp, especialista en Rubens y jefe del Área de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte en el Museo Nacional del Prado, en la nota de sala, 'Preámbulo para un encuentro con el arte de Sonia Navarro'.