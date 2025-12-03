Gabarrón, en el Aula de Cultura: «Si me hubiera quedado en España, todo hubiera sido diferente»

«Las cosas pasan cuando tienen que pasar, para bien o para mal», afirmó Cristóbal Gabarrón durante su visita al Aula de Cultura de LA ... VERDAD. En una conversación con Manuel Madrid en el Auditorio de la Fundación Cajamurcia en Gran Vía, 23 (Murcia), el artista repasó algunos de los proyectos más importantes de su vida, entre ellos 'Ámbito', un viaje creativo internacional que ha contado con doce paradas en distintos lugares del planeta.

El creador de Mula, que actualmente reside en Valladolid y que dio forma a este proyecto en 2021, contó que «llevaba unos años dándole vueltas a la unión de artistas de diferentes disciplinas para hacer una obra coral y partir de algo que no se había hecho antes».

Así nació esta cadena de intervenciones pensada para celebrar la biodiversidad y el patrimonio cultural a nivel global, cuya primera parada fue su lugar de nacimiento, Mula: «Pensamos dónde inaugurar y teníamos propuestas en Alemania, Nueva York… pero era complicado y decidí que se hiciera en Mula. Yo estaba aterrado».

«Lo pasamos muy mal», recordó el muleño. «Íbamos a trabajar sobre la floración. El primer susto que tuvimos es que unos días antes nos dicen que la flor todavía no había salido. Después, el día que fuimos a hacerlo, llovió. Lo realizamos con barro en los zapatos pero no cambiaría esas condiciones», confiesa el creador, que define como mágico ese proceso. En ese itinerario por el mundo, recuerda con «mucho cariño y emoción», la acción que se llevó a cabo en Monteagudo.

El humanista del color -como lo definió el crítico francés Pierre Restany- comentó también en esta charla junto con el jefe del área de Culturas y Sociedad de este diario algunas de sus intervenciones más icónicas, como 'La capilla del milenio', ubicada en el recinto del Palacio de las Salinas de Medina del Campo (Valladolid). Una capilla desacralizada, concebida en forma de espacio «por la paz y la libertad» que busca evocar el espíritu de la Cumbre del Milenio del 2000 y en la que el pintor y escultor plasmó sus aspiraciones para el nuevo milenio. Como inexplicable anécdota, contó que nueve días antes de la inauguración de esta obra ocurrió el atentado terrorista del 11-S, «la caída de las Torres Gemelas, que cambió la historia del mundo». Curiosamente «en una parte del mural yo había pintado unas Torres Gemelas con parte de unos aviones que chocaban. Algo que no tiene explicación. Sí recuerdo haber pintado las torres, porque era un simbolismo de la época, pero no recuerdo por qué pongo esos aviones».

El muleño fue testigo del gran choque cultural que en los años sesenta se producía entre Europa y Estados Unidos

Durante la cita, comentó también su estancia durante años en Estados Unidos, desde su primer contacto, en los años sesenta, hasta su particular «conquista de Nueva York», en los inicios de los setenta. «Yo llegué a Nueva York en el 65, cuando todo estaba muy cerrado en España», contó Gabarrón, que fue testigo del gran choque cultural que en ese momento se producía entre Europa y Estados Unidos. «Si me hubiera quedado en España, todo hubiera sido diferente», confirmó.

El artista, que este año celebra su 80 aniversario y el vigésimo aniversario del Museo Cristóbal Gabarrón en la Casa Pintada de Mula -que actualmente acoge la exposición 'CreaMurcia: Haciendo historia', que pone en valor la trayectoria de doce artistas que pasaron por el certamen-, recordó también su infancia en Valladolid, ciudad a la que llegó cuando tenía seis años. «La sociedad es diferente. Tiene un carácter bastante seco y dice las cosas muy directamente. Me encontré con frío y sin huerta, pero aprendí a adaptarme. Valladolid se portó muy bien conmigo en todo», aseguró.

Cristóbal Gabarrón, creador universal que ha trabajado con Organismos como Naciones Unidas y el Comité Olímpico Internacional, tuvo unas palabras de recuerdo a sus padres, de quienes aprendió valores esenciales como «honestidad y respeto».