Pascual Martínez, gerente de la Fundación Cajamurcia; Manuel Madrid y Cristóbal Gabarrón, en el Auditorio de Fundación Cajamurcia.

Pascual Martínez, gerente de la Fundación Cajamurcia; Manuel Madrid y Cristóbal Gabarrón, en el Auditorio de Fundación Cajamurcia. Vicente Vicéns/ AGM

Gabarrón, en el Aula de Cultura: «Si me hubiera quedado en España, todo hubiera sido diferente»

El humanista del color repasó algunos de los proyectos más importantes de su vida, entre ellos la propuesta internacional 'Ámbito'

Natalia Benito

Natalia Benito

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:14

Comenta

«Las cosas pasan cuando tienen que pasar, para bien o para mal», afirmó Cristóbal Gabarrón durante su visita al Aula de Cultura de LA ... VERDAD. En una conversación con Manuel Madrid en el Auditorio de la Fundación Cajamurcia en Gran Vía, 23 (Murcia), el artista repasó algunos de los proyectos más importantes de su vida, entre ellos 'Ámbito', un viaje creativo internacional que ha contado con doce paradas en distintos lugares del planeta.

