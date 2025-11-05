La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El alcalde de Blanca, Pablo Cano (I), y Pedro Cano, este miércoles. Guillermo Carrión / AGM

La Fundación Pedro Cano cumple 15 años con una exposición con 138 artistas dedicada al limón, el «rey de la huerta»

El aniversario de la institución también incluye un concurso de dibujo para personas con discapacidad, un concierto de guitarra de Carmen María Ríos y una sesión de acuarela en vivo

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

La Fundación Pedro Cano de Blanca celebra estos días 15 años de actividad y quiere hacer partícipes a todos los murcianos con un programa de ... actos que arrancan este 8 de noviembre con la inauguración de una exposición colectiva internacional, 'El rey de la huerta', que rinde homenaje al limón, símbolo de Blanca y del Valle de Ricote. Es, según recordó el pintor Pedro Cano este miércoles en la presentación en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, una muestra que celebra nuestras raíces, la tierra y el arte compartido. Participan en esta propuesta 138 artistas de distintos países, que permanecerán expuestos en «la sala las hermosa del museo». Según Cano, es difícil encontrar un pintor leventino que no haya pintado un limón en su vida, un símbolo que, incidió el reconocido artista, tiene tres cosechas al año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Agustinas se marchan de Murcia
  2. 2 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  3. 3 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  4. 4 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  5. 5 Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia
  6. 6 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  7. 7 Un bar desvela su secreto para multiplicar las propinas con facilidad: «Aumentaron un 78%»
  8. 8

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  9. 9

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia
  10. 10

    Volver a trabajar más allá de los 50: «Llega un momento en que te hundes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fundación Pedro Cano cumple 15 años con una exposición con 138 artistas dedicada al limón, el «rey de la huerta»

La Fundación Pedro Cano cumple 15 años con una exposición con 138 artistas dedicada al limón, el «rey de la huerta»