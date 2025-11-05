La Fundación Pedro Cano cumple 15 años con una exposición con 138 artistas dedicada al limón, el «rey de la huerta»

La Fundación Pedro Cano de Blanca celebra estos días 15 años de actividad y quiere hacer partícipes a todos los murcianos con un programa de ... actos que arrancan este 8 de noviembre con la inauguración de una exposición colectiva internacional, 'El rey de la huerta', que rinde homenaje al limón, símbolo de Blanca y del Valle de Ricote. Es, según recordó el pintor Pedro Cano este miércoles en la presentación en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, una muestra que celebra nuestras raíces, la tierra y el arte compartido. Participan en esta propuesta 138 artistas de distintos países, que permanecerán expuestos en «la sala las hermosa del museo». Según Cano, es difícil encontrar un pintor leventino que no haya pintado un limón en su vida, un símbolo que, incidió el reconocido artista, tiene tres cosechas al año.

Pedro Cano reconoció que ha sido interesante recorrer estos quince años con la casa abierta, «y ha sido gracias al impulso de mucha gente, de lo contrario hubiera sido imposible». En esta ocasión, Ailimpo (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo) ha colaborado con la iniciativa sufragando el catálogo de la exposición. Podremos encontrar a artistas como Esteban Linares, Concha Martínez Montalvo, Enrique Martínez Bueso, Antonio Martínez Mengual, Álvaro Peña, Ángel Fernández Saura, Ester Monasterio, Eva Poyato, Juan Martínez Lax, Nicolás de Maya, Pau Pellín, Nono García, Sofía Gea, Petrus Borgia y Moisés Yagües, entre muchos.

Ampliar Obra de Enrique Martínez Bueso en la exposición x fotografía con impresión en pigmentos minerales sobre papel Cotton Fine Art.

Otras actividades que se han organizado con motivo del aniversario son el 14 de noviembre, a las 11 horas, el concurso de dibujo para personas con discapacidad, en su XIV edición, con diploma acreditativo para todos los participantes, que entregará la directora del museo, la historiadora del arte Mari Carmen Sánchez-Rojas. El 15 de noviembre se ha programado un concieto de guitarra con la académica de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca Carmen María Ros, y el 16 de noviembre Pedro Cano pintará una acuarela de granadas al natural a las 11:30 horas y sorteará la obra entre los Amigos del Museo presentes. «Ese apoyo de los socios, cada año ganamos alguno más, nos permite tener un colchón para afrontar iniciativas», indicó.

El pintor expone también estos días en el Centro Cultural La Misericordia de Palma de Mallorca la muestra 'Set' que inaugura el jueves 13 de noviembre y se podrá ver hasta después de Navidad.

A Cano le parece «precioso» el título de la propuesta, 'El rey de la huerta', y recordó su proyecto 'Nueve mediterráneos' y su estancia en la isla griega de Patmos, «donde el primero de mayo la gente hace coronas de flores como deseo de felicidad y prosperidad para todo el año, es un pueblo bonito, la reina Sofía pasa tiempo allí, Juliette Binoche y el Aga Khan tienen casa allí, y yo pinté allí aquellas coronas de flores con un limón, como vínculo a mi tierra. Porque yo nunca he dejado de ser de pueblo, acuérdate de que has nacido debajo de la Peña Negra para que se te quite la tontería me digo muchas veces».

Cano recordó que hace 70 años que dos jóvenes de Blanca hicieron una zarzuela, una historia de una chica que viene raptada por un rey moro y hay un chico que aparece para conquistarla, de la que se ha encontrado en el Archivo de Valencia el material documental. El 22 de noviembre se hará una representación en Blanca para recuperar una parte de este patrimonio en el olvido, una zarzuela con impacto en los pueblos de alrededor, pues pone en valor otros enclaves del Valle de Ricote. Más de 60 personas han colaborado y Pedro Cano es el diseñador del decorado.

Ampliar Acuarela sobre papel de Pedro Serna.

Durante el acto en la Fundación Cajamurcia intervino Manuel Cebrián, director general del Instituto de las Industrias Culturales de la Región de Murcia (ICA) para manifestar su alegría de que Blanca sea un pueblo con capacidad de atracción cultural, «un ejemplo para otros municipios». Según Cebrián, el acceso a la cultura es una prioridad para el Gobierno regional, «y hay que agradecer a la Fundación Pedro Cano y a Pedro Cano y al alcalde de Blanca que exista este ecosistema para respirar el ambiente de tranquilidad para contemplar las cosas en su esencia, que no es otra que la del mundo rural».

El alcalde de Blanca, Pablo Cano, agradeció el apoyo para que Blanca sea el pueblo cultural del año, y admitió que «la Fundación Pedro Cano es un oráculo del arte para la Región de Murcia, sentimos pleno orgullo cada vez que atraemos exposiciones y otras actividades. Cada acto cultural general que se organiza aquí tiene el sello de la Fundación Pedro Cano, un lugar de enorme distinción, y estamos felices de que en el ámbito de la cultura Pedro Cano esté en su mayor vanguardia, sabe detectar una esencia que ni se escribe en el aire, y él ha sido referencia para muchos artistas y motor de la Región de Murcia. En Pedro Cano tenemos siempre una referencia permanente».

Ampliar Obra de Pedro Cano en la exposición.

Mari Carmen Sánchez-Rojas, directora del Museo Fundación Pedro Cano, dijo que los quince años se han pasado volando: «Para mí ha sido de una felicidad total una vivencia en el museo, tuve la suerte de escuchar recientemente en Murcia en el Congreso de Historia del Arte a Miguel Falomir, director del Museo del Prado, y habló de sus experiencias y de cómo se debía organizar un museo, de la importancia de meter historiadores del arte en el eje del museo, de combinar aspectos sociales y artísticos. Muchas cosas coincidían con lo que hacemos en nuestro museo. Saludé a Falomir y le dije que nuestro museo no se puede comparar con el Prado, pero estamos de acuerdo en los principios fundamentales. Un señor de esta autoridad nos respalda, lo artístico tiene mucha importancia y lo social también».

Carlos Egea Krauel, presidente de la Fundación Cajamurcia, mostró su «admiración, aprecio y amistad» hacia Pedro Cano, y recalcó que Sánchez-Rojas es la académica que mejor conoce la obra de Pedro Cano. También incidió en la «relación casi secular» de la Fundación Cajamurcia con Pedro Cano, al que prometió seguir haciendo «muchas cosas». Egea destacó que Pedro Cano es «una persona comprometida con su entorno, su región y su país, con raíces ancladas a Blanca, y una prueba de su compromiso es el coraje para fundar este Museo y Fundación a orillas del Segura, una prueba de que también es gestor cultural. A través de la obra de Pedro, y de sus viajes dedicados a conocer y a contemplar, con lo esencial nos hace ver».

Ampliar Folleto del aniversario con Víctor Manuel y Ana Belén en una visita reciente al museo.

Por su parte, Pedro Cano volvió a los inicios de la Fundación. «Pensamos en dejar a la Universidad la esencia de mi obra, pero la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Blanca se enteraron de aquello y me dijeron que por qué no hacer esto. En un principio iba a ser en un sitio más modesto. Por qué no el espacio para un museo del papel en Blanca, donde se iban a poner documentos, y lo cierto es que hoy es una cosa hermosa ver que gente de todas partes vengan a ver este espacio y se vayan maravillados». El folleto editado por la Fundación Pedro Cano para conmemorar el 15 aniversario tiene en portada al artista con los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel, en una visita a la institución en Blanca, y también imágenes del querido pintor rodeado de amigos y visitantes.

Pese a las alegrías, Pedro Cano hizo un llamamiento a las empresas y ciudadanos de la Región de Murcia, «es importante que os unáis y que nos ayudéis, ha sido uno de los años más difíciles para que pueda mantenerse la Fundación y cobrar los trabajadores. Sería importante que nos apoyaran más, no hemos terminado ni un solo año con números redondos. No siempre las cosas son como parecen». Pese a todo, quince años con las puertas abiertas.