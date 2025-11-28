La Fundación Estrella de Levante renueva el convenio que le acredita como socio protector del Museo Salzillo El acuerdo promueve el mantenimiento de las colecciones, la realización de actividades culturales y visias guiadas y la difusión del arte barroco murciano

El presidente de la Fundación Estrella de Levante, Ramón Agenjo Bosch, acompañado por la consejera de Cultura de la Región de Murcia — en su condición de anfitriona y miembro del patronato del Museo —, realizó este jueves una visita institucional al Museo Salzillo, en un acto que refuerza el compromiso de la Fundación con la preservación del patrimonio cultural de la Región.

A su llegada les recibieron también la presidenta de la cofradía correspondiente (presidente de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno) y la directora del Museo Salzillo, María Teresa Marín, con quienes mantuvieron un encuentro institucional.

Durante la jornada, las partes procedieron a la firma de un nuevo convenio de colaboración por el año próximo, mediante el cual la Fundación Estrella de Levante actúa como socio protector del Museo Salzillo. Este acuerdo consolida a la Fundación como una «insignia de la cultura en Murcia», y refleja su firme apuesta por el patrimonio, la tradición y la identidad cultural de la región.

«Reafirmamos nuestro compromiso con la historia, el arte y las tradiciones de Murcia. La Fundación Estrella de Levante no solo apoya iniciativas sociales o medioambientales, sino que también quiere ser protectora de nuestro legado cultural», declaró Ramón Agenjo.

Agenjo destacó la importancia de alianzas público-privadas para garantizar la sostenibilidad de los espacios culturales más emblemáticos de la Región. Añadió que la implicación de la Fundación resulta clave para preservar el patrimonio y permitir un acceso amplio y de calidad a quienes aman la historia y el arte murciano.

La Fundación Estrella de Levante, que en su área de Cultura y Tradiciones tiene como objetivo la preservación del patrimonio cultural y artístico de la región, consolida así su labor junto al Museo Salzillo, en un momento en el que la ciudadanía reclama esfuerzo colectivo para proteger y difundir la herencia cultural.

Con este nuevo convenio como socio protector del Museo, la Fundación asume un compromiso de largo plazo para el mantenimiento de las colecciones, la realización de actividades culturales, visitas guiadas, difusión del arte barroco murciano — especialmente la obra del escultor Francisco Salzillo — y la conservación del patrimonio inmaterial ligado a las tradiciones locales.

Este acto institucional marca el inicio del quinto año de trayectoria de la Fundación Estrella de Levante, consolidando su perfil como agente activo en la defensa del patrimonio cultural de Murcia, junto a su labor en otras áreas como medio ambiente, acción social y gastronomía.