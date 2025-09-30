La Fundación Cajamurcia recorre más de 500 años por el arte de la plata

Más de 125 piezas procedentes de colecciones privadas, la mayor parte de ellas expuestas al público por primera vez, componen la exposición 'Platería de ambos ... mundos', que se inaugura hoy en el Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia y se podrá visitar hasta el 23 de noviembre.

Los catedráticos de Historia del Arte José Manuel Cruz Valdovinos, de la Universidad Complutense de Madrid, y Jesús Rivas Carmona, de la Universidad de Murcia son los comisarios de esta muestra, quienes estuvieron acompañados durante la presentación de la misma por el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea Krauel, quien indica que «con este proyecto expositivo y de investigación, nuestra entidad reafirma su compromiso con el arte de la platería, un patrimonio de gran valor que hemos querido conservar, estudiar y difundir a través de un ciclo que ahora alcanza una especial relevancia».

Con la selección de piezas, la exposición ofrece un amplio y completo panorama del arte de la platería, tanto religiosa como doméstica o civil, que abarca más de 500 años: desde el siglo XV a comienzos del XX.

Entre las obras expuestas figuran cálices, hostiarios, incensarios, fuentes, bandejas, saleros, vinagreras, especieros...

Los visitantes podrán realizar un recorrido único por la evolución de la platería, desde el Gótico hasta el Modernismo, pasando por estilos como el Renacimiento, Barroco, Rococó o Neoclasicismo. Su propio título refleja un discurso ambicioso: mostrar la historia de este arte en un marco geográfico amplio, con la diversidad de escuelas y aportaciones tanto de Europa como de América. Aunque España ocupa un lugar destacado en la muestra, también se presentan piezas procedentes de otros países europeos y americanos, lo que permite apreciar la riqueza y variedad de la platería de 'ambos mundos'.

La exposición se organiza en distintas secciones –Culto, Comedor, Despacho, Piezas extranjeras, Tocador y Modernismo– que ilustran la riqueza y los múltiples usos y funciones de la platería, desde lo religioso hasta lo doméstico. Entre las obras expuestas figuran cálices, hostiarios, incensarios, fuentes, bandejas, saleros, vinagreras, especieros, escribanías, candeleros, jarros y palanganas.

Calidad artística

Junto a este completo panorama tipológico, destaca también la excepcional calidad artística de las piezas seleccionadas. Entre ellas se encuentran una cruz tardogótica de Pamplona y otra del siglo XVII de Valladolid; cálices y fuentes italianas; vajilla francesa e inglesa; bandejas madrileñas del siglo XVIII y bandejas modernistas de Barcelona y Santiago de Compostela. La aportación americana se hace presente con piezas singulares como vinajeras de Guatemala y un rico jarro barroco de México. La muestra se completa con objetos de especial refinamiento, como un frasco y cajitas esmaltadas de tocador o una caja renacentista de esponsales procedente de Estrasburgo, decorada con un curioso programa iconográfico en el que no falta la mitología.

Los catedráticos José Manuel Cruz Valdovinos y Jesús Rivas Carmona, considerados dos de los principales expertos europeos en el estudio de la platería, también fueron comisarios de las tres anteriores exposiciones sobre esta temática organizadas por la Fundación Cajamurcia en el citado centro cultural, entre 2006 y 2009: 'El arte de la plata', 'El esplendor del arte de la plata' y 'Platería antigua Española y Virreinal Americana (siglos XV-XIX)', circunstancia que ha permitido dar continuidad a los argumentos de este ciclo expositivo que ahora se cierra con la exposición que hoy se inaugura.