La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jesús Rivas, Carlos Egea, el coleccionista José Hernández Mora, Pascual Martínez, el profesor Francisco Javier Montalvo y José Manuel Cruz Valdovinos.

Ver 25 fotos
Jesús Rivas, Carlos Egea, el coleccionista José Hernández Mora, Pascual Martínez, el profesor Francisco Javier Montalvo y José Manuel Cruz Valdovinos. Javier Carrión / AGM

La Fundación Cajamurcia recorre más de 500 años por el arte de la plata

El Centro Cultural Las Claras alberga una muestra con más de 125 piezas de uso doméstico y litúrgico; muchas de ellas se exponen por primera vez

LA VERDAD

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:02

Más de 125 piezas procedentes de colecciones privadas, la mayor parte de ellas expuestas al público por primera vez, componen la exposición 'Platería de ambos ... mundos', que se inaugura hoy en el Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia y se podrá visitar hasta el 23 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  6. 6 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  7. 7 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  8. 8

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  9. 9

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima
  10. 10

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fundación Cajamurcia recorre más de 500 años por el arte de la plata