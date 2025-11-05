Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer Últimos días para visitar la muestra solidaria 'Fortuna se desnuda', un proyecto de los fotógrafos Juanjo y David que reúne 140 instantáneas de 220 vecinos que se desvisten por una buena causa

Una gran familia. Hijos, nietos y bisnietos de panaderos homenajean el oficio y recuerdan a sus familiares fallecidos por el cáncer.

Un sacerdote ortodoxo, dos mamás con su niño, dos papás con sus tres hijos adoptados, un grupo de ingleses vecinos de Fortuna»... son algunos de los 220 rostros y cuerpos que han querido formar parte de la exposición solidaria 'Fortuna se desnuda', según cuentan los fotógrafos Juanjo y David, que firman este proyecto.

Tras el éxito de la muestra 'Abanilla se desnuda', municipio en el que tiene su estudio esta pareja de fotógrafos especializados en fotografía infantil y desnudo artístico, quisieron repetir el proyecto en Fortuna, su pueblo vecino. El resultado es una exposición formada por 140 fotografías y un vídeo que se puede visitar, hasta este domingo, en el Centro de Equipamientos Reina Sofía (Av. Vicente Medina, 28) de Fortuna.

Los fotógrafos Juanjo Ramírez y David Cantó empezaron a realizar este tipo de trabajos tras la pandemia, debido a la insistencia de una amiga que buscaba en su desnudo un resultado natural, no erótico, para lograr sentirse bien con su cuerpo. Esto desembocó en 2022 en el proyecto solidario 'Abanilla se desnuda'. «Vimos que cada persona que se desnudaba tenía una historia que contar», explican sobre una muestra cuyo importe íntegro recaudado con la entrada, 5.000 euros, fue a parar a la Asociación Española Contra el Cáncer de Abanilla y la protectora de animales Apama Nature. «Fue un gran éxito, en solo 6 días», recuerdan los artistas. Impulsados por esa satisfacción, decidieron plantearla misma idea en el municipio vecino, Fortuna. «Desde la Asociación Contra el Cáncer dieron un sí rotundo porque habían visto la exposición de Abanilla. Además, con esta muestra también ayudamos a Salva Salar, un joven que en 2019 tuvo un accidente [mientras entrenaba en bicicleta] y necesita rehabilitación de por vida. Aunque le costó, él también ha participado con su desnudo artístico», explican Juanjo y David, que quieren recalcar que no se llevan ningún beneficio económico de esta iniciativa; sí «la gran alegría de colaborar con la causa».

«Unas diez personas se echaron atrás por su familia. Tras ver la exposición, se han arrepentido»

«Cuesta mucho convencer a la gente, pero lo hemos conseguido», reconocen los fotógrafos, que han tenido algunas bajas entre sus modelos incluso cuando ya se había realizado la instantánea. «En el último momento unas diez personas se echaron atrás porque su familia les decía que no lo entendía. Después, tras ver la exposición, esa gente se ha arrepentido».

'Fortuna se desnuda'. Dónde: Centro de Equipamientos Reina Sofía (Av. Vicente Medina, 28). Fortuna.

Cuándo: Viernes de 19.00 a 22.30 horas; sábado, de 17.00 a 22.30 horas y domingo, último día, de 12.00 a 14.00 horas.

Entrada: 5 euros. A beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y la rehabilitación de Salva Salar tras su accidente.

Entre las historias que más les han impresionado, la de «nueve supervivientes de cáncer que se han hecho la foto manchados con pintura del color con el que se asocia su cáncer. Está representada la leucemia, el tumor cerebral... y aparecen todos juntos en la foto final. Fue muy emocionante su historia y transmiten también alegría y ánimo para los que ahora están sufriendo la enfermedad». Tras esa foto con la que se cierra la muestra, el recorrido concluye con un vídeo «en el que habla cada participante y cuenta sus motivos para desnudarse. Todo el mundo sale llorando tras verlo. Te das cuenta de que a veces nos enfadamos por tonterías. ¡Vamos a centrarnos en disfrutar, en vivir, porque no sabes cuando te va a venir una enfermedad tan dura! La gente te da una lección de vida», aseveran.

La inauguración de la muestra, el 17 de octubre, se tiñó de gris, ya que justo ese día falleció Carmen, de 82 años, que fue fotografiada para la exposición de Abanilla. Como homenaje, «su fotografía la vamos a llevar a todas nuestras próximas exposiciones porque ella, que no murió de cáncer, aparece posando sin su pecho pero con una sonrisa superbonita».

Diferentes espacios del municipio han servido de escenario para tomar estas instantáneas únicas. Desde zonas naturales hasta emplazamientos icónicos, como el Balneario de Leana. Por su parte, el grupo de teatro de mayores ha elegido su escenario habitual de los ensayos para fotografiarse junto al atrezo. Mientras, los sacos de harina y las barras de pan acompañan a una amplia familia que «homenajea a la tradición de la panadería. Son hijos, nietos y bisnietos de panaderos que recuerdan a los abuelos y familiares que han padecido la enfermedad».

Hay quien posa en solitario, como Magda, «que trabaja en el campo con su tractor» y Juan, «que se ha construido un castillo en Fortuna» y elige para salir en la imagen un imponente escenario.

También se han sumado a la muestra el cantante Salva Ortega y el socialista José Enrique Gil, exalcalde del municipio y actual presidente de la Federación de Sodales Íbero-Romanos. «Al actual equipo de gobierno se le propuso y no quisieron salir, pero tanto la alcaldesa [Catalina Herrero, PP] como el concejal de Cultura [Juan Manuel Soler] nos han apoyado en todo momento», agradecen los fotógrafos, que ya están pensando en un nuevo proyecto, siempre solidario, en Murcia.

