Flamenco Queer y más, en SFAM

SFAM Festival, la Semana Flamenca de Alhama de Murcia, celebra su novena edición del 1 al 5 de diciembre, con una programación gratuita que incluye heterodoxas propuestas flamencas, con espectáculos en riguroso estreno en la Región de Murcia, colaboraciones mestizas y celebraciones de carreras de largo recorrido. Escuelas de danza locales, Victor y Ruven, Anabel de Vico, Pablo Egea y Javier Losoho y Flamenco Queer componen el cartel de esta edición.

Las actividades del festival comenzarán el lunes 1 de diciembre, a las 20.00 horas en el Teatro Cine Velasco con la muestra de flamenco local de las escuelas de danza alhameñas. El martes, a la misma hora en el mismo espacio, se mostrará el baile flamenco con 'Inherencia', un espectáculo del dúo Victor y Ruven, una conversación entre dos cuerpos escénicos: sin palabras, sin normas, con la verdad del arte como único equipaje.

El miércoles se mostrará un recital clásico de flamenco con cante y toque a cargo de Anabel de Vico, Melón de Oro 2019, en colaboración con el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, Torre Pacheco. Ana Isabel Rodríguez, conocida artísticamente como Anabel de Vico, desde muy niña se introdujo en el mundo flamenco, cantando en peñas flamencas y recitales como aficionada, comenzando su carrera como profesional hace diez años.

El jueves vuelve el baile flamenco al Teatro Cine Velasco de la mano de Pablo Egea fusionado con el jazz de trompeta más flamenco de Javier Romero Losoho, con la propuesta 'Sketches of Spain', inspirada en el disco homónimo de Miles Davis (1960). Una creación escénica de danza-teatro producida en colaboración con el Programa Estrenarte de la Dirección General de Juventud de CARM, donde el bailaor murciano junto al trompetista utrerano plasman una serie de bocetos coreográficos flamencos.

Finalizará el festival el viernes a las 21.00 horas en el Espacio Joven La Estación con un concierto de Flamenco Queer, con el espectáculo 'Travestí', proyecto que surge de una serie de noches experimentales, al más puro estilo tablao-queer en el Bar La Federica, sede del ambiente queer en el barrio Poble Sec de Barcelona, dónde siguen presentándose cada mes. Flamenco Queer propone un flamenco tradicional que parte desde la identidad y reivindica la inclusividad en el flamenco, recordando siempre la confluencia de la comunidad queer, travesti y flamenca que tuvo lugar en los barrios del Raval y Poble Sec a principios del siglo XX.

Posteriormente, la velada continuará a las 22.00 horas con la actuación de Derek Van Den Bulcke Dj Set. Con una visión única que mezcla música de raíz, el flamenco y electrónica de vanguardia, Derek V. Bulcke se ha convertido en uno de los nombres más prometedores de la escena musical actual. Su propuesta es tan versátil como magnética: capaz de emocionar en un museo, incendiar un club y hacer vibrar a miles de personas en un gran festival.