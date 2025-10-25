Final abierta hoy en el Párraga del Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Cantautoras

LA VERDAD MURCIA. Sábado, 25 de octubre 2025, 08:33 Comenta Compartir

Las cuatro creadoras escogidas para actuar este sábado en la final del I Premio SGAE Mari Trini para Jóvenes Compositoras 2025 son las siguientes: Lidia Aguilar Sánchez (Madrid, 2002), con su canción 'Todo va saliendo bien'; Bewis de la Rosa (Madrid, 1994), con 'Sola y libre'; María Ruiz García (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, 2003), con 'Tan diferente...'; y Ester Vallejo Iriarte (Zaragoza, 1995), con 'Cantoras'. Todas ellas defenderán sus composiciones hoy, a las 19.30 horas, desde el escenario del Centro Párraga de Murcia (C/ Elisea Oliver Molina, s/n). La entrada es libre hasta completar el aforo.

La ganadora del certamen recibirá un premio de 6.000 euros. El segundo está dotado con 3.000 euros, el tercero con 1.500 euros y, por último, el cuarto con 1.200 euros. Los galardones los decidirá, tras las actuaciones de las cantautoras finalistas, un jurado integrado por el compositor Manuel Marvizón (director institucional de Música de la Fundación SGAE) y las compositoras Vicky Gastelo (representante del Patronato de la Fundación SGAE y de la Junta Directiva de SGAE) y Esther Zecco, además de los periodistas musicales Juan de Dios Rodríguez y Santiago Alcanda.

Organizado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a través de su fundación y con el respaldo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, el concurso tiene como objetivo impulsar la creación de las compositoras menores de 35 años y, a la vez, trasladar «el legado de Mari Trini a las nuevas generaciones de cantautoras, para que se la reconozca como la precursora que fue y que su música les sirva de inspiración», apuntó Marvizón en el acto de presentación en Murcia. «Mari Trini, más allá de sus méritos musicales, que no fueron pocos, en un momento no especialmente fácil para las mujeres, encarnó el arquetipo de artista independiente y feminista, y señaló el camino de la diversidad sexoafectiva a muchas de sus contemporáneas y a quienes llegaron detrás», añadió.

El objetivo es trasladar «el legado de Mari Trini a las nuevas generaciones» y reconocer su figura dentro de la canción de autor

Oltra, por su parte, agradeció el apoyo del gobierno y de las instituciones murcianas y subrayó el compromiso de la Fundación SGAE con la Región. «Nos encantaría que este certamen fuera un éxito, que se consolide y sume muchas más ediciones, y que se convierta en un espacio de referencia para las jóvenes cantautoras de nuestro país», apuntó el director de SGAE de la Zona Levante.

La consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y Gonzalo Pérez-Miravete agradecieron el esfuerzo de la Fundación SGAE por poner en marcha este certamen en Murcia, ya que, como señaló el hermano de Mari Trini, permitirá «seguir difundiendo el legado de esta gran artista y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones de cantautoras». «Este premio no pretende descubrir artistas que canten como Mari Trini, sino fomentar este género y apoyar a jóvenes creadoras que aportan su propio estilo y personalidad», añadió.