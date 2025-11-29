La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La actriz Elena Irureta recogerá el Premio FICC por 'Sorda'. FICC

El FICC llega a su fin con la gala de clausura y entrega de premios de su 54 edición

El galardón FICC a la Difusión Cinematográfica recae esta vez en la sección 'Pantallas' de los diarios de Vocento

LA VERDAD

CARTAGENA.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:24

Este sábado el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC54) celebra su gala de clausura, a las 20 horas en la sala A del Auditorio El Batel. En la gala se procederá a la entrega de los premios de los trabajos ganadores, así como el Premio FICC a la actriz Elena Irureta ('Sorda'), el Premio FICC Región de Murcia a la ESAD (Escuela de Arte Dramático de Murcia), el Premio FICC a la Difusión Cinematográfica a la sección 'Pantallas' de los diarios de Vocento.

Además, se entregarán también los premios de la Sección Oficial de Cortometrajes, Murcine, Premio del Público, Cortos Jóvenes AFICCionados, y los Premios PNR, otorgados por la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR). La directora de animación y profesora universitaria, Marta Gil Soriano, junto al artista y fotógrafo cartagenero Francisco José Sánchez Montalbán, y el guionista y director de cine Juan González, son el jurado del FICC54, encargados de seleccionar los mejores trabajos en la Sección Oficial de Cortometrajes y Murcine.

El director y operador de cámara Carlos Escolástico, la actriz, productora, guionista y directora Cristina Ruiz, y la directora y productora Cecilia Montagut componen este año el Jurado PNR (Plataforma Nuevos Realizadores), esto es, encargados de seleccionar el Mejor Corto Español y el Mejor Corto Murcine.

En la Sección Oficial de Cortometrajes se darán a conocer los premios Carabela de Plata 'Ciudad de Cartagena' al Mejor Cortometraje, dotado con 3000 €, los premios Submarino Peral a la Mejor Dirección, Mejor Interpretación, Mejor Fotografía y Mejor Guion. En la Sección Murcine se entregará la Carabela de Plata 'Ciudad de Cartagena¡ al Mejor Cortometraje Murcine, dotado con 1.500 €, y el Submarino Peral al Segundo Cortometraje Murcine, dotado con 500 €.

