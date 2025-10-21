El festival Leodrama de lecturas dramatizadas arranca el viernes en Murcia

Natalia Benito Martes, 21 de octubre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Leodrama, el festival anual de lecturas dramatizadas organizado por Drem, la Asociación Profesional de Dramaturgos de la Región de Murcia, celebra su tercera edición los días 24, 25 y 26 de octubre en Murcia.

La III edición del evento está enfocada en monólogos dramáticos y comenzará el viernes 24 en La Madriguera. Se mostrarán las lecturas dramatizadas 'Confort', de Adrián Castellón; 'Superstar', de Sofía Eiroa; 'Las prohibidas', de Héctor Cortijo; 'Manual de instrucciones (de una madre orgullosa)', de Cristina Pina; y 'Todavía no tengo claro si quiero hacer esto', de Ayelén Manzano.

El sábado el escenario será La Luz de la Verbena. Se realizarán las lecturas dramatizadas de 'Matices', de Jesús Galera; 'Caer en el amor postmoderno', de Pablo López Pellicer; 'Autopsia de una obra barata', de Ágatha Amores; 'Solo sé fracasar', de Zabu Medina; y 'Olvido, vientos de Seferad', de Reyes Aznar.

El domingo en La Chimenea Escénica será el turno de 'Je m'apelle Mariana', de Natalia Yurena Rodríguez; 'El violinista de Gaza', de José Antonio Navas; 'Ego te absolvo', de Paco Pérez Cánovas; 'La joven enamorada', de Fulgencio M. Lax y 'Querida diaria', de Malva Cano.

Las jornadas comenzarán a las 20.00 horas y la entrada, solidaria, consiste en la entrega de material escolar a beneficio de la asociación Beto.

