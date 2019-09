El Festival Internacional de Teatro de Molina arranca con dos poéticos espectáculos Representación de 'Muaré Experience', de Voalá Teatro. / muaré Jesús Capel y Angeliki Nikolakaki apadrinan 'Once Standing', fusión de teatro físico y circo; Voalá firma el montaje 'Moaré Experience' LA VERDAD MURCIA Jueves, 12 septiembre 2019, 02:48

La 50 edición del Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura ya está aquí. Hoy comienza un acontecimiento con un programa que incluye 22 espectáculos -ocho de sala y catorce de calle- de teatro, circo, danza, títeres, malabares y diversión para niños y mayores, bajo el lema 'Mucha mierda'. Una mesa redonda, 'Festival de Teatro: 50 años, ¿y después qué?', y la representación de los espectáculos 'Once Standing' y 'Muaré Experience' son los tres platos fuertes de la jornada inaugural.

A las 20.00 horas, en el Teatro Villa de Molina, es el espectáculo 'Once Standing', coproducido por el Festival de Teatro de Molina de Segura Teatro Villa de Molina, con entrada gratuita (con invitación). Jesús Capel y Angeliki Nikolakaki forman Out Of Order, proyecto hispano-griego con base en Reino Unido. Los dos se graduaron en el National Centre for Circus Arts en Londres, donde se especializaron en cintas aéreas (straps). Son profesionales apasionados por su trabajo con una carrera mixta en artes escénicas y cuya ambición es combinar teatro físico con circo y danza contemporáneos para crear espectáculos originales, innovadores y cautivadores. Por su parte, 'Muaré Experience' (plaza de España, 22.30 horas, gratis) es la propuesta del grupo de teatro y performance Voalá, que crea imágenes aéreas intensas, poéticas y estimulantes, con música original en directo.

En la mesa redonda (12 horas, Teatro Villa de Molina) intervienen Oriol Martí Sámbola, Sonia Murcia, Carlos Gil Zamora, Pau Ayet, Domingo Martínez, Nacho Vilar, Juan Pablo Soler Fuster, César Oliva y Soledad Nortes Navarro, ejerciendo de moderador Juan Francisco García Saorín, director del Teatro Villa de Molina, informa la organización.