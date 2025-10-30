Festival en homenaje a Antonio Giner 'El Gris'

Parece que la temporada taurina de este año no tiene fin en la Región de Murcia. Para este domingo día 2 se anuncia en la ... pedanía lorquina de Purias un festival homenaje a un empresario de los llamados modestos, muy querido por todos los que componen la familia taurina tanto de la Comunidad de Murcia como de provincias limítrofes. Propietario de una plaza portátil, el lorquino Antonio Giner 'El Gris', cuyas raíces son de Purias, ha plantado su coso de maderas y hierros donde se le ha contratado y ha sido promotor durante más de tres décadas, de multitud de festejos taurinos, la mayoría de ellos menores. Su hijo Ángel, persona amable donde las haya, continúa el legado del padre y es el alma de este festival que el domingo, bajo el lema 'Va por ti papá. Homenaje a Antonio Giner El Gris', dará comienzo a las cuatro y media de la tarde con la participación del rejoneador Sebastián Fernández, que se enfrentará a un novillo de José María Expósito, los matadores de toros Sánchez Vara, Esaú Fernández, Fernando Rey y Antonio Puerta. Se lidiarán cuatro astados de Salvador Domecq, cerrando cartel el novillero con picadores Antonio Aparicio, con un novillo de El Madroñiz.

Restaurante del Santuario El Quite de Calasparra dará sus premios el sábado 8 de noviembre

Como es habitual al final de cada temporada, la Asociación Taurina El Quite de Calasparra ha organizado una comida de gala, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre en el restaurante del Santuario Nuestra Señora de la Esperanza. Durante el acto, El Quite hará entrega de sus premios nacionales, que hace unos días dio a conocer, y los correspondientes a la Feria del Arroz.

Los premiados en esta edición, en los XIX Premios Nacionales Villa Arrocera, como triunfadores de la temporada 2025, son: Borja Jiménez (mejor matador de toros), El Mene (mejor novillero), José Escolar (mejor ganadería). 'Milhijas', toro de la ganadería de Victorino Martín lidiado por Borja Jiménez en la plaza de Toros de Las Ventas el 15 de junio (mejor toro de la temporada), Luis Francisco Esplá (mejor trayectoria profesional), Fernando Robleño (Premio Especial a la mejor trayectoria profesional), David de Miranda (torero revelación de la temporada) y Juan Ramón Romero, periodista de Canal Sur Radio (mejor labor informativa).

En cuanto a los premios de la XXXIV Feria Taurina del Arroz de Calasparra los reconocimientos son para: D. Tomás Prieto de la Cal (premio al mejor novillo por 'Comilón', lidiado en segundo lugar el 7 de septiembre), y las ganaderías de Raso de Portillo y Fuente Ymbro (permio a la mejor ganadería de la feria) y El Mene (por la mejor faena de la feria). El reconocimiento al mejor aficionado joven es en esta ocasión para Fernando Guirao Navarro, de Calasparra. Este año también se entrega un premio especial al equipo de areneros de la plaza de toros por el extraordinario trabajo realizado los días 7 y 8 de septiembre.

La gala estará presentada por Eliana Abellán, gran aficionada, doctora en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Murcia.

Encuentro internacional Verónica de Haro y Eliana Abellán representan a la UMU en la Bienal de Jerez

El pasado fin de semana, Jerez de la Frontera congregó importantes personalidades del mundo del toros en torno a la VI Bienal Internacional de Tauromaquia, un encuentro que por primera vez abandonaba la ciudad de Ronda para confluir en el majestuoso Alcázar de Jerez, que desde el sábado 25 de octubre reunió a expertos, artistas, ganaderos y aficionados. En su segunda jornada, nuestra tierra, y en concreto la UMU estuvo magníficamente representada en esta Bienal, en la mesa 'Mujeres y Universidad: una mirada académica a la tauromaquia'. La mesa, moderada por la periodista Fátima Villadóniga, contó con la participación de Verónica de Haro de San Mateo y Eliana Abellán Sánchez, por parte de Universidad de Murcia, junto a las profesoras Beatriz Badorrey (UNED) y Mónica Pérez Alaejos (Universidad de Salamanca). Las cuatro académicas reflexionaron sobre el papel de la investigación, la cultura y la docencia en el estudio del mundo taurino.