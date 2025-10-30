La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Festival en homenaje a Antonio Giner 'El Gris'

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:23

Parece que la temporada taurina de este año no tiene fin en la Región de Murcia. Para este domingo día 2 se anuncia en la ... pedanía lorquina de Purias un festival homenaje a un empresario de los llamados modestos, muy querido por todos los que componen la familia taurina tanto de la Comunidad de Murcia como de provincias limítrofes. Propietario de una plaza portátil, el lorquino Antonio Giner 'El Gris', cuyas raíces son de Purias, ha plantado su coso de maderas y hierros donde se le ha contratado y ha sido promotor durante más de tres décadas, de multitud de festejos taurinos, la mayoría de ellos menores. Su hijo Ángel, persona amable donde las haya, continúa el legado del padre y es el alma de este festival que el domingo, bajo el lema 'Va por ti papá. Homenaje a Antonio Giner El Gris', dará comienzo a las cuatro y media de la tarde con la participación del rejoneador Sebastián Fernández, que se enfrentará a un novillo de José María Expósito, los matadores de toros Sánchez Vara, Esaú Fernández, Fernando Rey y Antonio Puerta. Se lidiarán cuatro astados de Salvador Domecq, cerrando cartel el novillero con picadores Antonio Aparicio, con un novillo de El Madroñiz.

