La pasada edición del Festival de Cine de Cartagena en 2024. Pablo Sánchez del Valle / AGM

El Festival de Cine de Cartagena ya ha seleccionado los cortos participantes

Entre más 700 trabajos se han escogido 12 para la categoría Sección Oficial y 8 para Murcine

LA VERDAD

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:59

La edición número 54 del Festival Internacional de Cine de Cartagena recibió más de 700 trabajos para competir en sus dos secciones a concurso. Finalmente, el festival seleccionó 12 cortometrajes para la Sección Oficial, cortos nacionales e internacionales, y 8 para Murcine, cortometrajes de realizadores de la Región de Murcia. Todos ellos serán proyectados durante la semana del festival, que tendrá lugar del 22 al 29 de noviembre de 2024 en Cartagena.

Los cortometrajes de la Sección oficial competirán por el premio 'Carabela de Plata Ciudad de Cartagena' al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros, y, además, habrá reconocimientos para la Mejor Dirección, Fotografía, Guion e Interpretación.

Por otro lado, en la sección Murcine, el primer premio 'Carabela de Plata Ciudad de Cartagena' está dotado con 1.500 euros, mientras que el segundo, el 'Submarino Peral', lo está con 500 euros. En ambas secciones, además, se entregará el Premio Plataforma Nuevos Realizadores (PNR) al Mejor Cortometraje Español. Dicho premio consiste en la inscripción gratuita durante un año como socio de la PNR. Los premios se entregarán el 29 de noviembre, durante la gala de clausura del FICC54.

Cortometrajes seleccionados en Sección Oficial

  • Al fresco Ignacio Rodó

  • Bourreay des coueurs Inès Moussard, Antoine Genza, Ilian Belkilani, Sam Ripart, Alexandre Julhe y Camille Duvere

  • De sucre Clàudia Cedó

  • Depredador Javier Fesser

  • Handyman William Findinge

  • Kokuhaku Adrià Guxens

  • Les imatges arribaren a temps Jaume Carrió

  • Lo sceneggiatore Mark Petrasso

  • Piedra, papel o tijera Miguel Ángel Olivares

  • Traje y tupper José Ocaña

  • Violetas Borja Escribano

  • Wipers Amirhossein Keyghobadi

Cortometrajes seleccionados en Murcine

  • Donde todos los caminos llevan Raquel Abellán

  • El viento que golpea mi ventana Emilio Hupe

  • Environmelisma Lorenzo Sandoval

  • La otra orilla Jerónimo Molero

  • La pura realidad Joaquín Gómez

  • Una tarde cualquiera Mario G. Riquelme

  • Y que no te duela Ismael Giménez

  • Zapatos rotos Nuria Cánovas

