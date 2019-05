Feliz vuelta de Ureña a Las Ventas, en la tarde que Madrid descubrió a David de Miranda

Corrida de expectación fue la undécima de la Feria de San Isidro. Con lleno de no hay billetes volvía a Las Ventas Paco Ureña. El público le reconoció con una gran ovación tras el paseíllo, que obligó al de Lorca a saludar desde el tercio. Bonita manera de comenzar una tarde de tanto compromiso.

El festejo Plaza de toros de Las Ventas 11ª corrida de abono de la Feria de San Isidro. Toros Cinco toros de Juan Pedro Domecq y uno de Luis Algarra, lidiado como sobrero en cuarto lugar. El Juli, de verde oliva y oro, silencio y silencia Paco Ureña, de malva y oro, vuelta al ruedo tras leve petición y oreja. David de Miranda, de blanco y oro (confirmaba alternativa), silencio y dos orejas. Observaciones Cartel de no hay billetes en tarde de viento molesto para los toreros. Tras el paseíllo el público sacó a saludar a Paco Ureña en su vuelta a Madrid. Los toros lucieron divisa negra en señal de luto por el fallecimiento de Fernando Domecq.

En cuanto pudo se hizo presente el lorquino, para entrar al quite en el segundo de la tarde, primer toro de El Juli. Ureña se echó el capote a la espalda, se pasó muy cerca por gaoneras al Juan Pedro, hasta que el burel le marcó con el pitón en la bragueta. Replicó Julián por chicuelinas.

Ya en su turno manejó Ureña con garbo el capote, en un templado saludo jugando las muñecas con dulzura y rematando con una media de manos bajas que tuvo aroma de toreo bueno. Fue el de Juan Pedro un toro hondo, con romana, que tuvo cierto ritmo en los inicios para ir de más a menos en sus embestidas. Correspondió el diestro a su público de Madrid, brindando desde los medios. El inicio tuvo torería con dos muletazos, arqueada la pierna, para hacerse con la embestida. No le importó el fuerte viento y el que no pudiera dominar las telas para colocarse en el sitio que da los triunfos o te manda a la enfermería. Y en ese sitio, más allá de que los muletazos alcanzaran la excelencia, todo lo hecho por el torero transmitió la emoción de lo que se hace con pureza. Destacó una tanda al natural de gran nota. Tuvo el infortunio de pinchar en hueso antes de un volapié descomunal, que hubiera valido la oreja. Está vez Madrid quiso verlo, y no se conformó con el saludo desde el tercio, y obligó a Paco Ureña a dar una vuelta al ruedo, en una de esas ocasiones en las que este premio adquiere todo su sentido.

Milagro se llamó el colorado que hizo quinto. Suelto de salida no se definió hasta la faena de muleta, que Ureña brindo a Juan Carlos I. Y se definió el Juan Pedro con embestidas descompuestas y de corto recorrido. El que no se descompuso fue el de Lorca, que a base de paciencia logro sacar el fondo de bravura, dando el pecho, muy de frente, dando longitud muy por abajo a las embestidas, el final de faena fue de gran mérito, con naturales excelsos. Las manoletinas finales las recibió el público con emoción. La estocada tuvo mejor ejecución que colocación y la oreja fue justo premio a una importante actuación en conjunto de Paco Ureña.

Confirmó alternativa el torero onubense David de Miranda con el toro Molador, de 541 Kg. Lo recibió a piés juntos y brindó al rey emérito Juan Carlos I una vez que Julián López «El Juli» le cedió los trastos. Se mostró valeroso, pese a molestar el viento, y alargó la faena buscando justificarse con un toro noble pero que acabó parado. Su explosión llegó en el toro que cerró l tarde. Fenomenal fue el quite por chicuelinas a un magnifico toro de Juan Pedro Domecq, de los que cambian la carrera de un torero, y ayer cambió la de David de Miranda que inició la faena a Despreciado, toro que no olvidará nunca, en los medios, exponiendo, para ligar una faena cumbre, ligada en un palmo de terreno y de tremenda emoción, marcada por la verdad con la hizo el toreo. Las bernadinas finales fueron de infarto y la estocada fue la que merecía la gran obra. El joven onubense se convierte en el último gran descubrimiento de Madrid. La salida en hombros resultó apoteósica.

No fue fácil la tarde para El Juli. El vendaval complicó su primera faena, a un toro sin clase, que no humilló y soltó la cara en demasía. Visto el panorama no se dio coba el madrileño, quien tomó pronto la espada, que manejó con deficiencia. Fue devuelto a los corrales el cuarto al quedar inservible cuando la lidia iba por el tercio de banderillas. En su lugar se corrió un sobrero de Luis Algarra, cinqueño, que no se entregó nunca y con el Julián hizo un esfuerzo en una faena de despliegue técnico impecable pero que no conectó con la grada. Con la espada no estuvo nada fino.