La familia de África Lozano dona 734 obras al Museo de la Ciudad de Murcia Se trata de una amplia colección de la artista, una de las creadoras más singulares de la cerámica contemporánea de la Región, que se podrá contemplar en 2026

LA VERDAD Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:35 Comenta Compartir

Una amplia colección de la artista África Lozano Alonso (1927-2013), reconocida como una de las creadoras más originales y singulares de la cerámica contemporánea en la Región de Murcia ha dido donada al Museo de la Ciudad de Murcia por parte de su familia. Las sobrinas de la artista y ceramista África Lozano Alonso, Pilar, Monserrat, Aranzazu y África, realizaron la donación en nombre de Blanca Lozano Alonso, su hermana y heredera.

Montserrat Lozano Olivar explicó que la obra de su tía es muy variada, que África experimentaba mucho con los materiales y que era muy creativa a la hora de hacer pruebas para crear obras nuevas. Lo más significativo de la extensa colección, que incluye 734 piezas entre cuadros, esculturas, piezas cerámicas, herramientas de taller y bocetos, son sus cerámicas y sus esculturas de barro. Y si hay una temática y una tipología de pieza que tiene una presencia destacada en la producción de África Lozano, son sus características cabezas.

En este tipo de piezas, que son de lo más variado en tamaño, desplegó toda su imaginación y logró dar vida al barro con multitud de matices, texturas, detalles y una expresividad que en algunos casos resulta sobrecogedora: al situarse delante de una cabeza de África Lozano, surge la duda de quién está realmente mirando a quién.

De las cabezas grotescas y caricaturescas a las enigmáticas, angustiadas o tristes, la obra de África Lozano trasciende el tiempo y el espacio, y llega a transmitir la profundidad simbólica de los ídolos del arte antiguo o el de los pueblos indígenas.

Sobre el hecho de haber donado al Museo de la Ciudad esta colección, Montserrat confiesa que era un deseo de la artista, que había expresado en muchas ocasiones la intención de que la totalidad de sus obras se quedase en Murcia. «Aunque nació en Madrid, África Lozano pasó en Murcia toda la vida: estudió aquí, vivió aquí, y quería devolver a Murcia todo lo que Murcia le había dado», afirmó.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, anunció la organización de una gran exposición retrospectiva que verá la luz en 2026 en el museo que dirige Clara Alarcón.

Avilés explicó que con esta muestra se pretende poner en valor el nombre de África Lozano, desconocida aún por muchas personas, y destacar su aportación al arte murciano del siglo XX, haciéndole el hueco que merece en la generación de dicho periodo histórico y artístico. Algunas de las piezas seleccionadas de esta colección ya pueden verse en las salas del museo, en la segunda planta.