Dora Catarineu, en su casa de Murcia en junio de 2024, rodeada de artistas y gente de la cultura. Martínez Bueso

Fallece la polifacética artista cartagenera Dora Catarineu

Pintora, escultora y ceramista, nació en Cartagena en 1946, aunque los últimos años los vivió en Murcia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:13

El mundo de la cultura llora hoy la inmensa pérdida que ha dejado en este sector de la Región de Murcia el fallecimiento de la polifacética artista cartagenera Dora Catarineu. Los últimos años vivió en Murcia, alejada de su Cartagena natal -donde nació en 1946- y de Cabo de Palos, donde le encantaba pasar largas temporadas. Su estado de salud estuvo mermado por culpa del Alzheimer.

La última ocasión en la que se pudo disfrutar de un buen número de sus obras fue en 2018, cuando el Muram de Cartagena acogió la exposición 'Antología. Dora Catarinueu'. Esta muestra llegó 39 años después de que expusiera por primera vez. Fue en 1979 en la Real Sociedad de Amigos del País de su ciudad natal. Sus creaciones llegaron a galerías de Amberes, Bonn o Tokyo.

Su última exposición individual llevó por título 'Revolver' y se pudo contemplar en 2008 en la galería murciana La Aurora. Teodora Sofía Catarineu Guillén -su nombre completo- nació en el seno de una familia de tradición artística. Su madre fue pintora y su padre, abogado, pero muy aficionado al arte. Además, el abuelo de Dora fue el poeta y dramaturgo Ricardo Catarineu, asociado a la Generación del 98. Dora Catarineu estudió en la Escuela de Arquitectos Técnicos de Sevilla y realizó estudios libres de pintura y escultura en Sevilla y Reus.

