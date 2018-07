Tomy Ceballos: «Ni yo podría explicar mi obra del todo» Una de las 'esculturas' digitales que forman parte de la exposición. / tomy ceballos El artista multidisciplinar explora en la muestra de fotografía virtual 'Océanos pacíficos' el otro lado del espejo ANTONIO RIVERA MURCIA Martes, 24 julio 2018, 01:53

A punto de cumplir un mes abierta al público, 'Océanos pacíficos', la introspectiva muestra de Tomy Ceballos (Caravaca de la Cruz, 1959) da sus últimos coletazos antes de su clausura el próximo viernes 27, en el quimérico espacio Arquitectura de Barrio, en Murcia. Ceballos rehúye cualquier posible etiqueta, ya sea la de fotógrafo, escultor o pintor: «Me gusta la distinción que hace el castellano entre ser y estar, porque yo solo soy una persona, y estoy 'fotógrafo' cuando adopto una forma de sentir ligada a ese proceso. Yo no soy un fotógrafo, soy algo mucho más profundo; no soy fiel a ningún concepto».

Ceballos, tras cierto tiempo apartado de las exposiciones y del panorama mediático, asegura haber sentido «pánico escénico» con la inauguración de la presente muestra en la sala-estudio que dirigen los arquitectos Enrique de Andrés y Coral Marín, en la apuesta personalísima por la promoción de artistas de la Región, especialmente en disciplinas como la ilustración y la fotografía. Ese miedo a la sobreexposición no ha impedido al caravaqueño tender la mano a los visitantes de 'Océanos Pacíficos' para un viaje introspectivo, dentro de su propio inconsciente. Cuando se le pregunta por la orientación de la exhibición, él mismo remite al texto que escribió en el momento de presentarla. «Eso es lo mejor que puedo darte». «Ni siquiera yo podría explicarlo del todo». En esas palabras, el creador parte de la vastedad de la masa de agua que da nombre a la exposición para construir una serie de ejercicios casi derivados de un estado de trance: «Estas imágenes son gotas de lluvia que caen sobre océanos mojados y fabrican ondas concéntricas en mis aguas».

Tome nota Dónde Arquitectura de Barrio (C/ Julián Calvo, 6. Murcia). Cuándo Hasta el viernes 27 de julio. Entrada libre

Ceballos encuentra imposible describir eso como algo más que un «sueño», un «pensamiento» que resulta más fácil desgranar desde fuera. Menos volátil es el formato: las imágenes (metro y medio de alto por metro de ancho) se han ido conservando en el disco duro del ordenador desde que empezó a trabajar en la primera de ellas, allá por 2005.

Esculturas en 3D

Para dar forma a sus 'Océanos Pacíficos', el artista se ha situado «al otro lado del espejo», dando forma a esculturas virtuales, matizándolas mediante modelado 3D y, finalmente, fotografiándolas desde dentro del propio ordenador. Las capturas resultantes, colgadas en las instalaciones de Arquitectura de Barrio, pueden adquirirse por precios entre los 300 y los 1.000 euros, muy alejados de los precios elevados que llegó a alcanzar la obra de Ceballos en otras épocas.

Achaca la adopción de este método a la crisis económica, pero también a la mejora de las computadoras. Trabajar con modelos virtuales le ha supuesto un ahorro en los químicos y papeles que encarecen la fotografía tradicional. Además, asegura que «resultaba más fácil trabajar en el ordenador y, de alguna manera, pasé de ser fotógrafo a fotólogo».

En su obra anterior había un componente de accidente, de espontaneidad, que aquí se ha eliminado. Ahora hay más control en el proceso: «Puedo estar una hora para una sola línea, hasta que me convence. Esta adaptación a los tiempos me ha dado mucho poder sobre la obra». La fotografía virtual acarrea una nueva forma de entender el arte: «Me gustaría que el público empezara a comprender que las imágenes no tienen por qué estar en un cuadro. Al disponer de un original digital, puedes hacer un lienzo, y también imprimirlo sobre cualquier otra cosa: una mampara de ducha o un papel pintado».