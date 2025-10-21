Expertos analizarán los nuevos retos para informar en el entorno de «escalada bélica» La octava edición de las Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa se desarrollarán mañana en Murcia y el viernes en San Javier

Del campo de batalla real al entorno digital: nuevos retos para informar en un contexto de escalada bélica'. Este es el título bajo el que se han estructurado las Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa, que cumplen su octava edición y que se desarrollarán los próximos días 23 y 24 de octubre en el Centro Cultural Las Claras de Murcia (el jueves 23) y la Academia General del Aire de San Javier (el viernes 24).

Las jornadas, que contarán con expertos en este ámbito como Emilio Morenatti y Antonio Pampliega, entre otros, serán inauguradas el próximo jueves por Marcos Ortuño, consejero de Presidencia; Alejandro Cuerda, Almirante Jefe del Arsenal Militar de Cartagena; Gustavo Gutiérrez de Rubalcava, Capitán de Navío y Delegado de Defensa en la Región de Murcia; y Miguel Massotti, decano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, institución que organiza estas jornadas junto a la Fundación Asociación de la Prensa de la Región de Murcia y el Ministerio de Defensa.

Esa primera jornada empezará con una charla sobre 'La unidad militar española que ya libra un combate real: La guerra oculta en el ciberespacio en la que lucha España todos los días', que correrá a cargo del Capitán de Fragata Enrique Pérez de Tena, responsable de la Oficina de Relaciones Institucionales del Mando Conjunto del Ciberespacio. Esta conferencia será presentada por Gregorio Mármol, Jefe de Redacción de LA VERDAD.

Posteriormente se desarrollará una mesa redonda en la que participarán José Andrés Elgarresta, jefe de Comunicación de Navantia Cartagena; Ana López, responsable de Comunicación de la compañía de acústica y electrónica submarina SAES; y Francisco Herranz; redactor jefe de Infodefensa y profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Modera esta mesa el colaborador de LA VERDAD Ginés Soriano Forte, director de las Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa y redactor de Infodefensa.

Después (12 horas) llegará el turno de Emilio Morenatti, dos veces ganador del Premio Pulitzer, y de Antonio Pampliega (17 horas), periodista especializado en conflictos. A las 18 horas está prevista otra mesa redonda en la que participarán Miguel Ángel de la Fuente, reportero gráfico de RTVE en conflictos durante más de 30 años; y Miguel Ángel de la Cruz, presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa con amplia trayectoria en Antena 3.

Visita a la AGA y clausura

Ya el viernes, y tras la bienvenida del Coronel Director de la Academia General del Aire (AGA), Luis Felipe González Asenjo, se realizará una visita a las instalaciones de la AGA, además de mostrar el nuevo simulador del avión de enseñanza PC-21. La clausura de las jornadas, a las 13.15 horas, correrá a cargo de Gustavo Gutiérrez de Rubalcava, Luis Felipe González Asenjo, Miguel Massotti y Juan Antonio De Heras, presidente de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia.