La expansión digital

La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019 deja interesantes conclusiones sobre los comportamientos de los murcianos y murcianas y sus tendencias consumidoras en el ámbito cultural. Son datos recogidos entre marzo de 2018 y febrero de 2019, mediante encuestas a población de 15 años en adelante. Leer libros y publicaciones periódicas, escuchar radio y música, e ir al cine son las actividades más comunes, seguidas por la visita a monumentos y yacimientos arqueológicos, y la asistencia a museos, exposiciones y galerías de arte. El muestreo -la operación estadística del Ministerio de Cultura y Deporte pertenece al Plan Estadístico Nacional- pone de manifiesto que la sociedad murciana cada vez está más tecnologizada. Nueve de cada diez encuestados tienen equipos para hacer fotografías o vídeos; cuatro de cada diez disponen de lectores de libro digital en el hogar; casi el 100% de la población cuenta con una televisión, porcentaje comparable a la disponibilidad de equipamientos para escuchar música en el hogar o, levemente inferior, para reproducir vídeos.

La tendencia progresiva hacia la cultura digital tiene su traducción en unos cuantos resultados. Por ejemplo, esta encuesta incorpora como novedad, ya que hace cuatro años no se recogía, el número de personas que disponen de suscripción a plataformas digitales en el hogar, como Netflix, Sky, HBO, Movistar+, Disney, Apple o Amazon. Un 48,3% de los murcianos encuestados afirman estar suscritos, de los que un 25,3% acceden a plataformas de contenidos musicales, un 37,5% a películas o series (el que más seguidores tiene), un 22,4% a plataformas de canales de televisión, y ya muy lejos del resto, un 5% a plataformas de libros y un 4,8% a plataformas de videojuegos. En cualquier caso, la Región está todavía a cuatro puntos de la media nacional, ya que en el 52,2% de los hogares ya disponen de acceso a plataformas digitales frente al 48,3% de la Región. Solo supera la media en el acceso a lugares de vídeos y libros en la red. Casi ocho de cada diez murcianos cuentan con móvil con acceso a internet, y se ha reducido, en cambio, del 42 al 36% el número de personas que disponen de consola de videojuegos en el hogar.

En esa expansión de la cultura digital encontramos que más de 7 de cada diez murcianos tiene ordenadores o tablets en su casa, y es superior al 80% el acceso a internet en hogares. La banda ancha (ADSL, fibra óptica o similares) alcanza al 71% de hogares, y menos de la mitad de los encuestados afirma disponer de internet en su móvil de banda ancha.

Llama la atención la caída abismal de la piratería; el número de personas que descargan gratuitamente música y vídeo de internet desciende del 22,5% en el periodo 2014/2015 al 7,4% en esta última encuesta de 2018/2019. También es reseñable que el número de personas que suelen escuchar música directamente en internet se ha duplicado, pasando del 25% al 58,3%, siendo los soportes digitales donde más se suele escuchar dicha música. Casi cuatro de caca diez encuestados en la Región de Murcia tienen el hábito diario de ver vídeos y contenidos audiovisuales, porcentaje que se eleva al 63% si es una vez por semana, o al 28,1% nunca o casi nunca. En la Región, un 26,4% de personas afirman estar suscritos a plataformas digitales en el último trimestre, siendo el 22,6% de ellas de pago. Estos datos no se midieron en la anterior encuesta de hace cuatro años, lo que da una idea de la dimensión del fenómeno.

En otros aspectos de la vida cultural, se ha incrementado notablemente respecto a la última encuesta nacional de hace cuatro años la asistencia a museos, exposiciones, galerías de arte, monumentos, yacimientos arqueológicos y archivos, pasando del 35% al 44,9%. Son los murcianos los que más visitan galerías de arte -la media de España se sitúa en el 16% de la población, que se eleva al 21,1% en la Región-. Cuatro de cada diez murcianos han ido a museos en el último año, y cuando lo hacen es acompañados por familiares o amigos (72%). En general, pocos tienen la impresión de que los museos sean caros (9,5%), o de que haya poca oferta en la zona (13,5%), o poca información (6,1%). Casi tres de cada diez encuestados señala que no va a a los museos porque no tiene tiempo, y dos de cada diez porque directamente no tienen interés.

En el bloque de lecturas y bibliotecas no han mejorado los registros de personas que leen libros, prensa o que acuden a bibliotecas. Cinco libros es la media de libros leídos en el último trimestre según cinco de cada diez encuestados. La compra de libros, en cambio, desciende del 34 al 26,8%, así como la asistencia a bibliotecas. Casi seis de cada diez encuestados nunca o casi nunca se han dirigido a ellas. En las artes escénicas el panorama es favorable: asisten más personas al teatro, pero hay un amplio porcentaje (48,9%) que nunca o casi nunca va, un dato que se eleva al 78,2% en la ópera o a un 80,8% en la zarzuela. La danza y el circo son minoritarios: un 9% de encuestados dicen haber asistido a algún espectáculo de danza, y un 5,9% a circo. El panorama es aún más decepcionante en el ámbito de los festejos taurinos, puesto que la tasa anual de asistencia en España se situó en el 8% de la población, siendo el 5,9% el dato relativo a los que acudieron a una corrida de toros, novillos o rejones a nivel nacional. En la Región, ese dato se eleva al 7,7%, siendo el 8,5% el total de la población que declara asistir a este tipo de festejos taurinos, dato ligeramente superior a la media del país.

En cuanto a la televisión, ocho de cada diez murcianos ve televisión, un porcentaje inferior a la última oleada medida, y también desciende el porcentaje de los que ven televisión todos los días y los que no suelen ver pasa del 2 al 11,3%. Se mantiene, en cambio, en parámetros similares la población que escucha la radio. La asistencia al cine registra un vuelco positivo,ya que casi seis de cada diez encuestados ha elegido la gran pantalla en el último año, frente al 51,7% de hace cuatro años; se reduce, en cambio, menos de un punto porcentual, la valoración que recibe el cine español, cayendo también la del cine americano. El uso del ordenador baja ligeramente, en general, aunque sigue siendo un soporte utilizado por profesión o estudios, pero fundamentalmente para el entretenimiento (55,7%). Las aplicaciones vinculadas a la cultura tienen predicamento, pues son empleadas para consultar o comprar libros, prensa, revistas, para obtener tiques de monumentos y museos y para asistir a espectáculos escénicos o musicales, y para ir al cine. Se mantiene en términos similares la asistencia a centros culturales (aunque todavía casi anecdótica, solo el 17,1%), y lo mismo ocurre con la asistencia a mesas redondas o conferencias (12,6%). Sin embargo, la asistencia a espectáculos deportivos es ligeramente superior, siendo del 27,1%, pero cae un punto respecto a la anterior medición. Sea como fuere, lo que constatan esta estadística es que la cultura se embarcado en la era digital en una ola que empuja cada vez más fuerte.