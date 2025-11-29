Éxito de crítica y público en la primera edición regional de los Premios Planes Gourmet de La7 y Mediaset

EFQ Murcia Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:20 Compartir

Lo mejor del sector gastronómico regional vivió el pasado lunes una noche de ensueño de la mano de La7 y Mediaset España que juntos celebraron la I Edición de los Premios Planes Gourmet Región de Murcia 2025. Una alianza que está permitiendo que los espectadores de toda España conozcan lo más destacado de la gastronomía regional a través de reportajes y entrevistas en Telecinco y Cuatro, además de en los programas e informativos de la Televisión Autonómica.

Finca Buenavista fue el lugar elegido para la entrega de galardones, un lugar excepcional según destacó Pepe Ribargoda, periodista de Mediaset encargado junto a Encarna Talavera de La7 de conducir los premios. No obstante Pablo González Conejero, chef de La Cabaña, fue premiado en la categoría Mejor Embajador Gastronómico, galardón que le entregó el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. La noche iba de restaurantes y fue Casa Borrego el que se llevó el de Mejor Apertura del Año. Su chef y CEO Salvador Fernández, acompañado por Eva Gil, directora del grupo, se encargaron de recoger el premio de manos de Yayo Delgado, director de Comunicación de Estrella de Levante. Juntos reivindicaron la autenticidad de la gastronomía regional y la importancia de los productos de cercanía.

Barahonda fue otro de los protagonistas de la noche. Justo un día antes de conseguir su primera Estrella Michelin, su chef Alejandro Ibáñez, acompañado de su segundo de cocina, Luis Ortiz, recibieron el premio al Mejor Equipo Hostelero, una distinción entregada por Pedro García Cuestas, director de Relaciones Institucionales de Orenes. Ibáñez destacó que Barahonda continúa fiel a su cocina cargada de tradición y sabor local y defendió la importancia de todo un equipo sin el que sería imposible alcanzar la excelencia que defienden desde Yecla.

Los Premios Planes Gourmet también tuvieron un reconocimiento a la labor centenaria del restaurante Rincón de Pepe. El premio a Mejor Trayectoria Empresarial fue recogido por su director, Enrique Caballido, y su chef Ginés Nicolás, que destacaron la trayectoria de un establecimiento que cimentó las bases de la mejor gastronomía regional. Tuvieron un recuerdo para el desaparecido Raimundo González que colocó el nombre de Murcia en lo más alto del sector nacional e internacional. Un reconocimiento al que se sumó Pepe Guillén, concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, encargado de hacerles entrega del merecido premio.

Un restaurante puede convertirse en un destino en sí mismo pero el caso de Bajo el Cejo va mucho más allá. Además de haber construido un restaurante excepcional, su ubicación en Sierra Espuña lo ha convertido en el Mejor Destino Rural del año. Su director general, Andrés García, fue el encargado de recoger el galardón de manos de otro alhameño ilustre como lo es Tomás Fuertes, presidente de El Pozo.

Además de restaurantes y cocineros, la noche también tuvo un espacio reservado para los productos que hacen diferente y auténtica la gastronomía regional, y Conservas Artesanas El Modesto fue puesta de ejemplo como Mejor Producto Gourmet por saber combinar como pocos tradición y calidad desde Lorquí. Su fundador, Modesto Abenza, acompañado por su hijo y director Martín Abenza recogieron el premio de manos de otro histórico de la gastronomía regional, Celedonio García, presidente de Melones El Abuelo.

El séptimo reconocimiento fue para una tarea que ha llevado dos décadas de duro trabajo, la recuperación del chato murciano que emprendió Pepe Reverte con la ayuda del Imida y del Centro de Capacitación Agraria de Lorca. Reverte recogió el premio a la Mejor Labor de Investigación y Desarrollo de la mano de Felipe Andreo, presidente de la Comunidad de Regantes de Totana que, junto a Pepe Ribagorda, se encargó de poner en valor el uso que se hace del agua en Murcia y la importancia que esta tiene para que sigamos siendo la Huerta de Europa.

