Manuel Villoria: «Exhumar a Franco ahora me parece un juego electoral que no veo legítimo» El politólogo y ensayista Manuel Villoria. / vicente vicens/agm El autor de 'Combatir la corrupción' participa hoy en el ciclo 'Cartagena piensa' y denuncia el deterioro alarmante de la clase política española ANTONIO ARCO Martes, 15 octubre 2019, 03:38

No es precisamente optimismo lo que derrocha, observando nuestro presente, el politólogo y ensayista Manuel Villoria (Madrid, 1957), autor de 'Combatir la corrupción' (Gedisa, 2019) e invitado a participar hoy -20.00 horas, en la Biblioteca Josefina Soria- en el proyecto 'Cartagena piensa'.

Tome nota Quién Manuel Villoria. Presentado por Fernando Jiménez. Ciclo 'Cartagena piensa'. Dónde y cuándo: Biblioteca Josefina Soria. Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Hoy, a las 20.00 h.

-¿Qué opina usted de la histórica sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'?

-Que es la culminación de un proceso que se ha hecho absolutamente mal en términos políticos; por parte de los independentistas, sin lugar a dudas, y por parte del Gobierno de España por no haber sabido evitar esta situación. Entre todos, este tema se ha ido de madre, pero ahora la clave está en recuperar la política y no en poner en manos de los jueces temas que son propios de debates y de resoluciones políticas. Poner en manos de la policía y de los jueces un tema como este lleva a situaciones tan poco deseables como esta en la que nos encontramos.

«La ciudadanía no deja de estar sometida, cada vez más, a una capacidad de manipulación muy fuerte por parte de las nuevas tecnologías. Se está sufriendo una especie de infantilización cada vez mayor»

-¿Ahora qué?

-Sigo creyendo, pese a todo, que la política está para resolver los problemas a través del debate, las deliberaciones, etcétera. Y que habrá que ir abriendo vías de diálogo con los independentistas.

-Ahora mismo no creo que estén con mucho ánimo para dialogar...

-... teniendo en cuenta, además, que el Gobierno de [Pedro] Sánchez hará todo lo que pueda para ganar las [próximas] elecciones; en cuanto a los independentistas, ahora tocará estigmatizar a todo aquel que de alguna forma no comulgue con su ideas. Y del conjunto de los partidos políticos, con las citadas elecciones tan próximas, no se puede esperar ni análisis refinados, ni deliberaciones justas.

-¿Ir a nuevas elecciones supone un gran fracaso?

-Sin duda, un gran fracaso de la política y de los políticos, de esta generación de políticos que tenemos que, en mi opinión, son reflejo de un alarmante deterioro de la calidad de nuestras élites políticas; un deterioro que se ha ido produciendo poco a poco sin que nos diéramos cuenta de la gravedad del problema. Les falta amplitud de miras, capacidad de diálogo, visión estratégica...; ninguno discute sobre los problemas de fondo del país, todo son fogonazos a partir de las noticias de cada mañana. Nadie piensa a medio y largo plazo; en fin, un desastre.

-Desastre que incluye la alegría con la que mienten.

-Sí, cada vez dan más por hecho, con total normalidad, que pueden mentir a las claras, que pueden decir por la mañana una cosa, y por la tarde la contraria. Abusan de la ocultación y de la mentira.

-¿Cómo juzga el comportamiento de la ciudadanía, que es la que los vota?

-A mucha gente, lo único que le importa ya es escuchar o leer aquello que refuerza sus ideas, y nada más. Hoy, la ciudadanía no deja de estar sometida, cada vez más, a una capacidad de manipulación muy fuerte por parte de las nuevas tecnologías. Creo que, en estos momentos de crisis en los cuales el viejo mundo no ha muerto y el nuevo no acaba de nacer, las nuevas tecnologías están ahí ya desarrollando una gran capacidad de manipulación, mientras que el Estado todavía no ha reaccionado a esta capacidad que tienen estas empresas de manipular y usar nuestros datos, de enriquecerse con ellos y de venderlos al mejor postor. La capacidad de crear constantemente noticias faltas con apariencia de realidad es algo muy preocupante; en ese sentido, en el de dejarse manipular y en el de la ausencia de espíritu crítico, se está sufriendo una especie de infantilización cada vez mayor que no sé hasta dónde nos llevará.

-¿En qué confía?

-Espero que la gente, en algún momento, elija líderes que estén a la altura de lo que en estos momentos tan complicados se necesita.

-¿Es buen momento este para exhumar a Franco del Valle de los Caídos?

-Es una decisión que había que tomar en algún momento, pero no creo que este, con elecciones a la vista, sea el más indicado. Tendría que haberse hecho antes o esperar ya a después de las elecciones. Exhumar a Franco ahora me parece un juego electoral que no veo legítimo.

Experiencia

-No lo veo a usted, en general, muy optimista.

-[Risas] La esperanza está en que, como le decía, la gente reaccione y elija otro tipo de liderazgos. Estamos en un ciclo de claro retroceso, pero espero que salgamos de él. Sabemos por experiencia que, al final, la gente termina reaccionando, aunque sea desde la visceralidad, que ya sabemos también las consecuencias que suele tener. Y después se instala, confiemos en ello, una cierta racionalidad. Quiero pensar que encontraremos soluciones a nuestros problemas, y que lo haremos antes de que el mundo colapse: por problemas medioambientales, por falta de liderazgo o por guerras comerciales que acaban en guerras militares.

-[Hoy] hablará en el ciclo 'Cartagena piensa' sobre corrupción. ¿Ve más interesada realmente a la clase política en acabar con ella?

-La corrupción la utilizan para criticar al que está en el poder los que no lo están; pero, una vez que lo están, todos saben que desarrollar políticas que mejoren la calidad institucional no da votos. La gente solo ve lo inmediato: la subida de las pensiones, aunque no se puedan pagar; la subida de los sueldos de los funcionarios, aunque no se puedan pagar...; la gente cree que vamos a poder vivir en el endeudamiento permanente toda la vida. Yo me pregunto si en sus casas también apuestan por ese mismo modelo, porque de ser así pueden acabar en la calle con la casa embargada. Es cierto que estas reformas institucionales, que tienen efecto a medio plazo, son las que contribuyen al crecimiento y el desarrollo sostenible de los estados, pero también lo es que no dan votos inmediatamente. Y hoy estamos en la dictadura del voto inmediato y de la falta de análisis. Lamentable.