'Être', la mirada existencialista de Miguel Jiménez El ganador del Creamurcia 2023 estrena este jueves en el Teatro Circo la versión completa de esta propuesta que conjuga danza, teatro físico y palabra

Natalia Benito Martes, 11 de noviembre 2025, 22:53

Recuerdo que quedaba un día y medio para que se cerrase el plazo del Creamurcia y me dio por crear. Me apunté. Mandé un vídeo bailando. En ese momento no existía 'Être' como lo vamos a conocer ahora, aunque sí le puse ese nombre», relata el actor y bailarín Miguel Jiménez (Orihuela, 2000), formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, que este jueves, a las 20.00 horas –entradas: 12 euros– estrena en el Teatro Circo Murcia la versión completa de su espectáculo 'Être', obra ganadora del Creamurcia 2023 en la categoría de Artes Escénicas.

Tras mandar su candidatura a los premios de creación destinados a los jóvenes de la Región de Murcia, el recién graduado en Interpretación continuó con sus planes. Un apasionante taller de teatro físico en Polonia, en el Instituto Grotowski –que continúa las enseñanzas de Jerzy Grotowski–, un viaje en Galicia y, al volver, «me dijeron que mi proyecto había sido seleccionado». Con 30 días para desarrollar su propuesta, Jiménez se encontró con un interesante reto: «Para mí era un sueño actuar en el Teatro Circo, solo y con una pieza propia». El resultado fue la idea vencedora.

Una oda al Miki de entonces

Dos años después, el creador oriolano vuelve a pisar ese escenario para mostrar la versión larga y definitiva de 'Être'. «Este espectáculo es una oda, un abrazo a ese Miki existencialista de entonces que ahora ya no tiene la misma presencia en mí», cuenta sobre una obra «muy filosófica, con un tinte algo oscuro», en el que se combina la danza, el teatro físico y la palabra: «Durante mi adolescencia le di muchas vueltas al concepto de identidad, del ser. Era un chaval que se preguntaba ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿quiénes son los que están a mi alrededor?».

En este tiempo, desde el nacimiento de 'Être', Jiménez ha ido modificando el espectáculo. Con su versión de calle, una propuesta de 15 minutos –la mitad de tiempo que la versión de sala– que distribuye Nacho Vilar Producciones, ha actuado en varias localidades. Paralelamente, con este espectáculo ha ganado también el Premio Principal ACT 2025 que entrega el Festival Internacional de Escena Emergente (Bilbao y Baracaldo) y está dotado con 3.000 euros, además de dar la posibilidad de exhibir su trabajo en la próxima edición del festival.

Fuera de la vida cotidiana

Inicialmente el filósofo argentino Darío Sztajnszrajber, conocido como Darío Z y, posteriormente, el psicólogo y psicoanalista francés Jacques Lacan «y su investigación sobre la otredad», han influenciado al creador a la hora de montar esta propuesta que ha ido madurando «en todos los aspectos, especialmente en la parte estética».

«Trabajo, por un lado, con el cuerpo, y donde el cuerpo no puede llegar uso la palabra. Lo más emocional del trabajo está en la parte física, pero si quiero hablar de conceptos como el determinismo, necesito la palabra. Hay mucho texto, prosa poética», explica el actor, que durante estos días ha estado preparando la puesta a punto de 'Être' en el espacio joven La Nave, en Puente Tocinos (Murcia).

«No somos tan libres como creemos», comparte, a modo de breve reflexión sobre el montaje, Miguel Jiménez, que sabe que el público, una vez que se topa con 'Être', se queda pensando «un rato, al menos de camino a casa, porque tanto el movimiento como los textos te llevan a sitios que están fuera de la vida cotidiana».

Temas

Danza

