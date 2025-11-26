La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Javier Ruano y Myriam Giménez, creadores de la compañía. La Luz de la Verbena

El estrés del sector sanitario, a escena

Teatro ·

El espacio cultural La Luz de la Verbena estrena su primera obra como compañía esta tarde en el Teatro Circo Murcia, un texto de Javier Ruano y Elena García Estañ

Natalia Benito

Natalia Benito

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:16

Comenta

La Luz de la Verbena de Era Alta (Murcia), un lugar «en el que sucede todo», como define su fundador, el actor Javier Ruano, este ... espacio cultural murciano, da un paso más para convertirse en productora teatral. «Inicialmente fue un espacio para pequeñas producciones, para que se acercase gente mayor, niños, gente de mediana edad, jóvenes... La idea era aunar personas de todo tipo en torno a la creación artística», indica el intérprete, dramaturgo y director. Así han ido creciendo hasta dar el paso de estrenarse con su primera obra teatral, 'La guardia', que se mostrará este jueves, a las 20.00 horas, en el Teatro Circo Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  3. 3 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  5. 5 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  6. 6 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  7. 7 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  8. 8 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  9. 9 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  10. 10 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El estrés del sector sanitario, a escena

El estrés del sector sanitario, a escena